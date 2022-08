Secondo le previsioni dell'oroscopo del 17 agosto, i nati sotto il segno dell'Ariete devono continuare a essere tenaci. I Sagittario sono sognatori, mentre per i Pesci comincia un periodo molto positivo.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Sagittario: meglio essere concreti. Spesso tendete a vagare un po' troppo con la fantasia e in certi casi è necessario avere i piedi ben saldi a terra, se non volete rischiare di farvi male.

11° Ariete: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 17 agosto esortano i nati sotto questo segno a essere tenaci e a non arrendersi.

La Luna è un po' contraria, pertanto state lontano dai litigi e dai segni di fuoco.

10° Toro: ci sono delle buone occasioni in vista, ma dovete cercare di essere un po' più reattivi. Nell'ultimo periodo vi siete lasciati parecchio andare, quindi è il caso di rimediare.

9° Vergine: siete testardi e difficilmente cambiate idea quando vi mettete qualcosa nella testa. Cercate di non perdere questa caratteristica, tuttavia non andate oltre il limite.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Acquario: nulla può fermarvi quando vi mettete una cosa in testa. Siete testardi e determinati, talvolta anche più del dovuto. Imparate a mettere da parte l'orgoglio qualche volta.

7° Bilancia: ci sono giorni in cui non vi va di vedere nessuno e altri in cui soffrite molto di solitudine.

Quello di oggi è uno di questi ultimi, pertanto potreste sentire il forte bisogno di circondarvi delle persone care.

6° Scorpione: siete consapevoli dei vostri limiti e di quello che siete in grado di fare. Non vi arrendete e continuate a lottare anche provando a superarvi. Potreste rimanere sorpresi dalle vostre potenzialità.

5° Cancro: tra oggi e domani ci sono delle novità in arrivo sul fronte dell'amore. L'oroscopo del 17 agosto vi invita a tenere gli occhi ben aperti, perché potrebbero esserci delle sorprese.

Oroscopo segni fortunati del 17 agosto

4° in classifica, Gemelli: le stelle vi invitano a rialzarvi. Se avete vissuto qualche piccolo momento di sconforto, adesso è tempo di risollevarsi e rimettersi in sesto.

Ottimo momento per un nuovo amore.

3° Capricorno: nella vita l'importante è non perdere mai la calma e la concentrazione. Talvolta accade, ma la cosa fondamentale è rinsavire e non incappare sempre negli stessi errori.

2° Pesci: l'oroscopo del 17 agosto vi invita a essere più cauti in amore. Il periodo è positivo, tuttavia cercate di non prendere decisioni troppo affrettate. Ok la sfera professionale.

1° Leone: ottimo momento per cominciare un nuovo progetto. Chi sta pensando ci cimentarsi in una nuova esperienza lavorativa, presto potrebbe ricevere delle interessanti soddisfazioni.