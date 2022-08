L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare la seconda parte riguardante le previsioni zodiacali del 17 agosto 2022. Nel mirino la giornata di mercoledì: curiosi di sapere se anche il vostro segno possa rientrare tra quelli valutati positivamente?

Tra i fortunati di giornata ci sono senz'altro Bilancia, Scorpione e Sagittario, trio indicato in periodo da cinque stelle. Meno rosea la situazione, invece, per i nativi dell'Acquario, considerati sottotono.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 17 agosto consultando il responso delle stelle in merito alle attività lavorative e alla vita sentimentale.

Previsioni zodiacali del 17 agosto, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Un mercoledì da vivere in grande stile, poiché il 17 agosto sarà per voi il classico giorno perfetto. Il cielo è una partitura piena di accordi armonici, con i sestili di Plutone e Nettuno, e con Giove nel segno dell'Ariete in perfetto trigono a Venere in Leone. Occasioni favorevoli in larga misura quindi: vi si prospetta una giornata foriera di soddisfazioni, soprattutto dal punto di vista umano e sociale. Nel lavoro, il vostro entusiasmo basterà e avanzerà per portare avanti da soli un progetto che vi sta a cuore. Non sentitevi imprigionati se ultimamente avete dovuto svolgere mansioni di carattere ripetitivo; il lavoro è fatto anche di questo.

In amore, invece, non prendete alla lettera una frase del partner pronunciata in un momento di rabbia o di nervosismo: si tratterà di uno spiacevole equivoco. Giornata propizia soprattutto per riprendere il controllo del proprio fisico. Iniziate con una passeggiata o un po' di jogging per testarne la resistenza.

Scorpione: ★★★★★.

Giornata meritevole di lode. La presenza della Luna in Toro sarà un aiuto prezioso per le vostre faccende quotidiane, in primis per quelle di cuore. Qualcosa in campo sentimentale, in questo momento, ha bisogno di una forte scossa adrenalinica per rimettersi in moto come si deve. Dovete superare l'eventuale impasse in cui forse vi siete cacciati negli ultimi tempi, mantenendo l'abituale buon senso e allo stesso tempo cedendo un po' all’ottimismo.

Una sferzata di fiducia presto giungerà a rallegrare il vostro cuore. Lasciatevi andare ai divertimenti che potrebbero presentarsi durante la giornata. Nel lavoro, non siete caratterialmente portati per le faccende pratiche e, se soltanto fosse possibile, le deleghereste a qualche collaboratore. Ci sarà invece bisogno di fare un po' più di attività all'aria aperta, anche se in qualche caso occorrerà fare i conti con la temperatura esterna e la voglia di farlo.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 17 agosto promette, in base a quanto decifrato dalle effemeridi del periodo, un'altra giornata frizzante e piena di sorprese. In modo particolare per quanto riguarda progetti di gruppo, inviti o incontri stimolanti.

Sarete motivati e soddisfatti. Per molti si profila anche una serata ideale per organizzare una rimpatriata con i vecchi amici. Nel lavoro, invece, sarete un po' agitati e quindi inclini alla permalosità, forse perché costretti a lavorare anche in questi giorni di vacanze. In alcuni momenti basterà una piccola contraddizione e subito potrebbe venir fuori un leggero velo di nervosismo. In amore, invece, vi sembrerà quasi assurdo dover trascorrere una serata davanti alla Tv, quando invece fuori il mondo è pieno di situazioni in cui potreste divertirvi e stare bene: perché non uscire allora? Imparate nel frattempo ad interagire di più con gli altri, in maniera costruttiva. Un confronto costante e propositivo non può farvi che bene.

Oroscopo e stelle del 17 agosto, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Si avvicina un periodo abbastanza buono, anche se posizionato nella scontata normalità. Complice l'aspetto armonico scambiato da Plutone nel segno con Marte e Mercurio, la giornata del 17 agosto filerà via liscia senza troppi sconvolgimenti o disordini vari. Single o ammogliati poco importa; ciò che conta sarà che in ogni momento avrete voglia di coccole e di stare insieme alla persona che amate. Nel lavoro, anche ai colleghi che solitamente rimangono più freddi di fronte alle novità il coraggio di una nuova proposta non potrà non piacere. Non tutte le notizie in arrivo saranno da considerare entusiasmanti, sappiatelo. Una novità poco o affatto gradita richiederà forse un immediato chiarimento da parte vostra: tranquilli, tutto si risolverà per il meglio in breve tempo.

Stringete i denti per qualche giorno: con questi ritmi un po' sballati è normale accusare un po' di stanchezza fisica e mentale, ma passerà presto.

Acquario: ★★★. Giornata no, valutata in questo caso con la spunta del sottotono. Urano in Toro e Sole in Leone, essendo dissonanti per il vostro Saturno, rappresenteranno una foresta fitta ed intricata nella quale dover tenere gli occhi costantemente aperti per schivare continue insidie. Ostacoli e contrattempi potrebbero saltare fuori in ogni momento: servirà massima concentrazione per arrivare a fine giornata senza troppe insoddisfazioni. Nel lavoro, intanto, una certa riservatezza non sarà la vostra dote migliore. Forse converrebbe assumere un atteggiamento meno discreto e circospetto a favore di una migliore spigliatezza ed esuberanza.

In amore, alcuni problemi di ordine pratico sarebbe meglio affrontarli in coppia. Lo scopo sarà quello di evitare discussioni e ripicche inutili. Se aveste in mente di iniziare una cura estetica, meglio rimandare di qualche giorno. Al momento, la situazione astrale vi ostacola.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno mercoledì 17 agosto prevede una giornata abbastanza scorrevole e riposante, anche se potrebbero esserci alcuni momenti di fiacca in cui sarete stranamente taciturni. L'assenza di nuovi stimoli forse vi renderà un po' più pensierosi del solito, ma in quanto a concretezza non sarete secondi a nessuno. Nel frattempo, un inatteso incontro di lavoro potrebbe questa volta capitare a fagiolo, spingendovi a riflettere su alcune importanti opportunità che presto vi si potrebbero spalancare davanti: una vera "manna dal cielo".

In amore, invece, alcune emozioni somiglieranno ad ondate rasserenanti e benevole. In questo momento sapete bene che "il vostro mare" è piatto come una tavola... Voi, però, da buoni Pesci sapete accontentarvi (per poco) anche della tranquillità.