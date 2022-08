L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 18 agosto 2022, in particolare sui segni appartenenti alla seconda tranche dello zodiaco. Dunque, le seguenti analisi astrologiche sono in esclusiva per i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 18 agosto consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 18 agosto, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Periodo valutato discretamente, quindi buono quel che basta, anche se nel complesso trattasi comunque di una giornata normalissima.

Il prolungarsi del trigono da Venere presente in Leone per un altro po' di tempo vi permetterà di continuare con lo stesso ritmo, senza abbassare il tiro neanche un po’. State andando davvero forte e tutto fa pensare che, di questo passo, presto arriverete alla meta. Nel lavoro, piuttosto che ingoiare il rospo e restare in disparte, ribatterete alle ingiustizie tentando di avanzare le vostre sacrosante ragioni. In amore la vita di coppia sarà assai movimentata (in positivo): in preda ad un pizzico di euforia, senza dubbio non esagerata, rischiate di lasciare senza parole un partner super-felice. Per il fisico, usate qualche tecnica di rilassamento, ne avrete bisogno a fine giornata. Provate con il silenzio e un po' di musica ambientale di sottofondo.

Scorpione: ★★★★. In generale questo giovedì che sta per entrare non è che possa portare chissà che cosa. Preparatevi ugualmente a vivere un il solito tran tran quotidiano legato alla semplice ma assolutamente mai dispiacevole routine. Se in passato aveste adottato un modello di azione adeguato agli obiettivi che vi eravate prefissati, da ora in poi inizierete a vederne i risultati.

Tornerete motivati e soddisfatti a fine giornata e la mattina seguente sarete pronti a ripartire con una consistente carica di entusiasmo. Nel lavoro intanto, raggiungerete la posizione che avete sempre cercato: concedetevi un po’ di tregua. A volte occorre anche godersi il risultato meritatamente acquisito. In amore lasciatevi pure sedurre dalle lusinghe dei sentimenti: il partner non aspetta altro che vedervi maggiormente coinvolti e appassionati.

Buona e rapida invece la ripresa per chi avesse a che fare con malanni o simili: occhio alle ricadute!

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 18 agosto promette un giovedì targato con le cinque stelline della buona sorte. Cosa desiderare di più dalla vita? Grazie alla Luna, per la seconda giornata nel segno amico del Toro, soprattutto nel lavoro non potreste avere un impulso migliore. Godrete di ottima luce presso chi vi sta vicino e sarete ricolmi di energia da spendere come vorrete. Nella professione sicuramente otterrete ciò che desiderate, ma solo se vi impegnerete a fondo e vi saprete destreggiare tra i vari rapporti interpersonali. In amore, attrazioni improvvise vi coglieranno di sorpresa mandando il cuore in tilt.

Se siete liberi da legami non c’è motivo per non lasciarsi andare. La giornata potrebbe essere decisamente ideale per rinnovare la propria immagine: con un nuovo taglio, una nuova colorazione dei capelli o con dei trattamenti estetici speciali di certo non passerete inosservati.

Oroscopo e stelle del 18 agosto, da Capricorno a Pesci

Capricorno: 'top del giorno'. Periodo davvero d'oro per tanti del segno. In primissimo piano questo giovedì risulta Marte, in trigono al vostro Plutone. Il pianeta rosso non sarà il solo a mettere le ali a voi del Capricorno; infatti arriveranno influssi positivi anche da Mercurio, Luna, Urano e Nettuno. Con il sostanzioso aiuto che vi arriverà dal cielo potrete realizzare ciò che avete da sempre in mente.

Fatti e persone si muoveranno nella direzione desiderata. Giornata ottima da dedicare agli studi, all’attività sportiva, agli affari. La notte invece andrà incontro alla passione: tra le braccia del partner potreste toccare di nuovo il cielo con un dito. Nel lavoro intanto farete tutto quanto è in vostro potere per sfruttare ogni opportunità che vi venisse offerta dal destino. Saprete finalmente accantonare anche quell’innata indecisione che da sempre vi tiene frenati. In amore, se siete single non è un momento propizio per avviare nuovi legami, a meno che non siano, fin dai primi passi, improntati alla sincerità.

Acquario: ★★. Giornata decisamente "no", almeno secondo quanto lasciato presagire dalla vostra carta astrologica.

La Luna in Toro e il Sole in Leone vi renderanno confusi e forse persino un po' ansiosi. Le soluzioni non saranno immediate, perciò sarebbe inutile nonché controproducente spazientirsi. Non contate troppo sui sentimenti, sappiatelo già da adesso. Infatti questa parte del mese di agosto vi trova abbastanza giù di tono: la voglia di tenerezza farà a pugni con la paura di lasciarsi andare. Nel lavoro concentrate la vostra energia e le vostre potenzialità su obiettivi concreti, altrimenti rischiate di sprecare ogni buona opportunità che vi si presentasse. In amore, grazie alla persona amata che si adopererà per organizzare tutto a puntino, la serata prenderà una bella piega malgrado il vostro umore un po' nero.

A questo giro sappiate che la fortuna vi sarà abbastanza contraria e nel quotidiano incontrerete qualche difficoltà. Nelle cose che contano invece non avrete niente da temere.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 18 agosto, promette scintille in ambito sentimentale. Il vostro Nettuno sarà supportato da uno splendido sestile proveniente dalla Luna in Toro. Il vostro inarrestabile desiderio di novità poi, senz'altro troverà sfogo in un’interessante occasione in ambito sociale che non vi lascerete scappare di certo. Occupatevi però anche delle questioni economiche, seguite con più oculatezza le vostre finanze stando attenti a non commettere errori. Nel lavoro forse avrete la possibilità di percorrere strade diverse dalle solite, scoprendo di possedere altri talenti e predisposizioni creative mai nemmeno immaginate.

In amore, grazie al buon aspetto di Marte, Urano e Plutone, avrete modo di instaurare rapporti armoniosi e di ampliare il giro di amicizie. Parlando di salute, un buon programma alimentare insieme con un’adeguata attività fisica vi manterranno in ottima forma. Siate però costanti.