Le previsioni dell'Oroscopo del 19 agosto invitano gli Ariete a rialzarsi e a prendere possesso della propria vita. I Vergine, invece, potrebbero commettere qualche errore dovuto alla troppa ingenuità.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: siete caratterialmente persone che tendono a non fidarsi molto del prossimo e in certi casi fate decisamente bene. Valutate attentamente le persone di cui vi circondate.

11° Vergine: in questo periodo non potete peccare di ingenuità. L'oroscopo del 19 agosto vi invita ad essere molto attenti e a non perdere di vista i vostri obiettivi.

10° Bilancia: sperimentare situazioni nuove è una cosa decisamente stimolante, pertanto, cercate di trarre tutto ciò di buono che potete trarre. Dal punto di vista sentimentale ci vuole un po' di coraggio in più.

9° Scorpione: talvolta vi ci vuole una spinta per riuscire a fare cose che, altrimenti, da soli non fareste mai. Nella vita bisogna osare e non tirarsi mai indietro, neppure dinanzi le paure e le difficoltà.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 19 agosto, i nati sotto questo segno devono dimenticare il passato, specie se è stato doloroso, e guardare al futuro con maggiore ottimismo.

7° Cancro: grandi novità in arrivo per quanto riguarda l'amore.

Soprattutto i single e i cuori solitari da molto tempo potrebbero vivere, finalmente, qualche momento ricco di emozione.

6° Sagittario: giornata molto impegnativa. Tra oggi e domani potreste ricevere delle notizie che vi metteranno un po' in agitazione. In amore non potete tirarvi indietro, meglio andare avanti fino alla fine.

5° Acquario: le coincidenze fanno parte della vita, tuttavia, in certi casi è necessario essere artefici del proprio destino. Non sempre c'è una risposta alle vostre domande, quindi, cercate di vivere in maniera più spensierata.

Oroscopo segni fortunati del 19 agosto

4° in classifica Ariete: dopo alcuni giorni un po' burrascosi, adesso è finalmente giunto il momento di risollevarsi.

Rialzate la cresta e mettetevi nuovamente in carreggiata, vedrete che ne trarrete vantaggio.

3° Toro: buone notizie per quanto riguarda il fronte delle nuove conoscenze. Sia in ambito sentimentale sia amicale ci sono delle cose da prendere in considerazione, ma non zittite il vostro cuore.

2° Leone: siete forti e tenaci. Mercurio nel segno vi aiuterà a riallacciare un rapporto perso da tempo. Sfruttate al massimo le vostre conoscenze, anche per ottenere delle soddisfazioni in ambito professionale.

1° Pesci: le previsioni dell'oroscopo del 19 agosto vi invitano a cogliere al volo delle occasioni, soprattutto professionali. Non fatevi troppe domande, andate dove vi porta il cuore. L'istinto è infallibile in questo momento.