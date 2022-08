Secondo le previsioni dell'oroscopo del 2 agosto, i nati sotto il segno dello Scorpione devono essere intraprendenti. Per quanto riguarda gli Acquario, invece, ottime occasioni in arrivo, siate scaltri.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: oggi vi sentite un po' fiacchi e demotivati. Cercate di riposare un po' in modo da rimettervi in forze e tornare in piazza carichi più di prima.

11° Ariete: in amore ci vuole coraggio. Spesso bisogna correre dei rischi per riuscire a vivere dei momenti piacevoli e felici. L'Oroscopo del 2 agosto vi invita a prendere la palla al balzo e darvi da fare.

10° Toro: spesso non riuscite a tenere a bada i vostri istinti ed impulsi e questo vi spinge a commettere qualche errore. Soprattutto in amore siete irruenti e precipitosi, cercate di riflettere un po' più a fondo.

9° Sagittario: non perdete mai la speranza. Anche se le cose non dovessero andare esattamente nel modo sperato e dovessero sorgere degli intoppi, non abbiate timore e datevi da fare per risollevarvi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: ci sono decisioni da prendere a stretto giro. Cercate, pertanto, di essere lucidi e di non partire subito in quarta. Anche in amore è opportuno essere un po' più cauti.

7° Scorpione: le previsioni dell'oroscopo del 2 agosto vi invitano ad osare.

Non lasciate che la paura di sbagliare vi impedisca di provarci. Sia in amore sia nel lavoro dovete essere intraprendenti.

6° Vergine: prendete le dovute precauzioni nel caso in cui vi stiate gettando in un nuovo progetto. Valutate sempre accuratamente i pro e i contro e non fatevi prendere dall'entusiasmo iniziale.

5° Gemelli: in amore potrebbero rafforzarsi dei legami.

Le storie nate da poco potrebbero vivere un momento di svolta. In ambito professionale, invece, è bene aprire gli occhi e farsi furbi.

Oroscopo segni fortunati del 2 agosto

4° in classifica Cancro: avete uno spirito molto critico, tuttavia, talvolta è necessario essere un po' più leggeri. Ricordate che la perfezione non esiste e che gli errori fanno parte del genere umano.

3° Bilancia: buon momento per fare un bilancio della vostra vita. Ci sono occasioni che non vanno perse, mentre altre sono solo dei bluff. La cosa importante è saper riconoscere le une dalle altre.

2° Acquario: le previsioni dell'oroscopo del 2 agosto vi invitano a cogliere al volo alcune opportunità. Soprattutto sul lavoro potrebbe capitare di trovarsi davanti dei treni che vanno presi al volo, altrimenti si perdono per sempre.

1° Pesci: ottimo momento per quanto riguarda l'amore. Venere è favorevole, pertanto, occhi ben aperti se siete single. Le coppie, invece, potrebbero anche pensare di fare qualche passo importante.