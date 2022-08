L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di martedì 23 agosto 2022. A essere valutati in questo contesto i sei segni appartenenti in esclusiva a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Pronti a scoprire qualche indizio in più? Certo che si, pertanto iniziamo pure di gran lena a sfornare previsioni, consigli e dritte che potrebbero aiutare a superare in positivo il periodo indicato.

A voi l'oroscopo del giorno 23 agosto con le stelline e l'immancabile responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 23 agosto: oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Giornata abbastanza sottotono, quindi servirà un pochino di concentrazione in più del solito. Purtroppo la situazione astrologica additata al vostro segno è negativa, perciò potrebbe frenare sul nascere qualche vostra iniziativa. Comunque, sappiate che è molto difficile mettervi ko: sembrate fermamente decisi a non darla vinta a nessuno e questo per voi del segno è già un'ottima qualità. Una piccola dose di insicurezza in alcuni casi potrebbe provocare effetti imprevisti: siate decisi e convinti dei vostri pensieri. Nel lavoro invece non rimandate un chiarimento, specie nel caso di rapporti insoddisfacenti o frustranti per il vostro carattere.

In amore, contro ogni logica un incontro o una telefonata inattesa vi procureranno un forte batticuore. Se fosse, abbandonatevi pure al piacere di un’intensa emozione. Invece di inseguire false illusioni, correndo dietro amori impossibili, lavorate su ciò che avete a portata di mano, evitandovi le solite autocommiserazioni.

Scorpione: ★★. Periodo decisamente "no", purtroppo per molti del segno. A salvarsi, relativamente parlando, solo coloro con un ottimo ascendente (da cinque stelle a top del giorno). Analizzate il lavoro svolto fin qui e, senza perdervi in fantasticherie utili solo a se stesse, cercate di individuare le prospettive che vi si potrebbero aprire da qui a fine anno e regolatevi.

Sul piano pratico poi, la prudenza potrà produrre buoni frutti, ma giocare in difesa raffredderà senz'altro la buona spontaneità di cui siete naturalmente dotati. Nel lavoro, rivedendo con calma il vostro operato, magari facendo anche leva sulla vostra capacità introspettiva, potrete fare i dovuti aggiustamenti o addirittura cambiare rotta. In amore, in questa fase delicata del rapporto ogni interferenza esterna non farebbe altro che complicare ulteriormente la situazione. Parenti, vicini e amici tassativamente andranno tenuti fuori dai vostri fatti personali. Tranquilli però, presto un chiaro segnale di via libera arriverà dal cielo: puntando sulla simpatia azzarderete proposte che verranno accolte con entusiasmo dagli interessati.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 23 agosto pronostica a voi del Sagittario uno splendido periodo. Approfittate di questo momento per mettere in chiaro eventuali situazioni in stallo o che eventualmente necessitassero di soluzioni urgenti. Momenti di vera gioia invece sono previsti quasi per tutti: per chi è innamorato o per chi si ripropone di rinnovare il suo “campionario” amoroso un consiglio: aspettate pazientemente e con fiducia che la persona che vi fa battere il cuore renda chiare le proprie intenzioni e poi potrete agire a colpo sicuro. Evitate sempre e comunque di forzare la mano agli eventi: fate che tutto scorra naturalmente, secondo i tempi e le modalità richieste. La sensazione di poter imprimere un’accelerazione alla vita di ogni giorno giova tantissimo, ma ha il solito rovescio della medaglia: ritrovarsi spiazzati da imprevisti capaci di rendere vani anche gli sforzi più arguti.

Nel lavoro intanto, non fatevi condizionare da persone che non valgono certo più di voi: parliamo di quelli che si danno un sacco di arie, in fondo non sono altro che "aria fritta". Presto gestirete autonomamente un progetto molto importante.

Oroscopo e stelle del 23 agosto: previsioni zodiacali da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Si profila per molti un martedì indirizzato alla solita normalità. Quindi "nulla di nuovo su questi schermi", anche se la speranza è sempre l'ultima a cadere. Puntate sulle vostre forze e pensate positivo. In definitiva potrebbe maturare una tranquilla giornata di agosto, magari un po’ noiosa, priva come potrebbe essere in quanto a sfide oppure a trofei da conquistare.

Silenzio, immobilità, intuizioni non sfruttate porteranno invece un po' di rimpianto e tanta malinconia: pensate e reagite se potete, ok? In questi prossimi quindici/venti giorni la sfida più grande per tanti di voi sarà quella di aprire il cuore e provare a fare qualcosa per gli altri. Nel lavoro un sano consiglio: scrollatevi di dosso quella innaturale pigrizia che spesso vi ritrovate dentro cercando di buttare dalla finestra perplessità e remore varie. Non è questo il momento di fermarsi, anche perché dal cielo alcune buone stelle non fanno altro che ripeterlo. In amore il cuore si confonderà spesso, proprio quando i rapporti non risultano proprio chiari. Sottintesi e sfumature non si addicono certo alla vostra intima natura: esprimetevi con chiarezza!

Nell'approcciare un'eventuale sedentarietà non siate né troppo negligenti, né al contrario troppo allarmisti: scegliete la via di mezzo, come è sempre quella giusta.

Acquario: ★★★★. Aspettatevi a questo giro una giornata pregna di routine. A molti l'ordinarietà piace, anzi è spesso desiderata al caos, alle novità improvvise o alle cose nate per caso. Sappiate comunque che avrete a che fare con un periodo non negativo, e questo già è una conquista. Siete e continuerete a essere eterni distratti, spesso non riuscite a ingranare con ciò che avete in testa e quello che poi vi ritrovate tra le mani. Comprensibilmente, la routine in alcuni casi vi peserà come non mai: non fatene un dramma ma approfittate di questa parentesi di tranquillità per recuperare le energie.

Nel lavoro, tutto sommato la vostra attività procederà a medio ritmo. Forse mancherà un po' di mordente oppure avrete qualche dubbio su alcune scelte fatte o da fare: calma, sono solo nuvole passeggere e null'altro. In amore invece, emozioni intense, sogni a occhi aperti, incursioni nel mondo straordinario dell’avventura con probabili flirt saranno anche possibili. L'unica cosa affinché questo si avveri è essere nati sotto buone stelle (ascendente). L'ottimismo aiuterà a dare colore a scampoli di giornate non troppo ideali da vivere.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 23 agosto, presume possa essere un periodo interessato da faccende più o meno lunghe, oppure imbrogliate da fatti, personaggi e situazioni variopinte.

Potreste essere davvero impelagati in novità impreviste o interessati da difficoltà da cui risulterà poi abbastanza difficile da uscirne fuori. Errori di valutazione, pretese di diritti e privilegi che a ben guardare non vi spettano potrebbero essere la famosa goccia capace di far traboccare l'intero vaso. Fate quindi un passo indietro se dovesse servire e aspettate, ok? Nel lavoro nel frattempo rispettate le gerarchie e non sconfinate oltre, specie se essendo alle prime armi non siete ancora del tutto padroni del mestiere. In amore invece, tutto bene fino a quando i ricordi saranno solo fonte di commozione e basta; quando invece vi dovessero impedire di vivere con gioia il presente, allora meglio darci subito un taglio e buonanotte ai suonatori!

Tentare la carta della gelosia, in alcuni casi, solo per rendere la storia più intrigante, sarebbe una mossa vincente, a patto che il gioco non vi prenda la mano. Un consiglio: moderate o meglio ancora evitate, l’assunzione di bevande a elevata gradazione alcolica.