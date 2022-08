Le previsioni dell'oroscopo del 27 agosto vedono gli Acquario favoriti. I Sagittario vivono pesanti alti e bassi e i Pesci vivranno novità.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: siete sulle montagne russe dei sentimenti. Un giorno vi sentite al settimo cielo e il giorno dopo all'infermo. Questo può essere eccitante, ma molti di voi potrebbero essere stanchi.

11° Ariete: le previsioni dell'Oroscopo del 27 agosto vi invitano ad essere più pazienti. Anche se le cose non vanno esattamente come avevate progettato, ricordate che la vita riserva sempre tante sorprese.

10° Pesci: tra oggi e domani potrebbero arrivare delle novità. Ad ogni modo, la cosa importante è essere sempre coerenti con se stessi e non rinunciare per nulla al mondo ai propri ideali.

9° Bilancia: siete dotati di una grande integrità morale. Questo vi aiuterà sicuramente a prendere le decisioni giuste, tuttavia, in certi casi nel lavoro è necessario scendere a qualche compromesso.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Leone: siete impazienti per natura e la cosa potrebbe rappresentare un problema quando ci sono situazioni in cui è necessario aspettare. Buon momento per quanto riguarda i nuovi progetti.

7° Gemelli: la giornata comincerà in maniera piuttosto movimentata. L'Oroscopo del 27 agosto vi invita ad essere un po' più risoluti.

non perdete troppo tempo nel cercare di capire gli altri. Ci sono persone che non vogliono farsi comprendere.

6° Cancro: vi sentite abbastanza in pace con voi stessi, cosa che non capitava da un bel po' di tempo. Oggi vi sentite in vena di cimentarvi anche in un nuovo progetto, cercate di essere cauti.

5° Toro: ci sono cose e situazioni che sfuggono al nostro controllo e non possiamo avere la pretesa di modificarle.

Vivete un po' di più alla giornata, senza soffermarvi troppo sul futuro e sulle conseguenze.

Oroscopo segni fortunati 27 agosto

4° in classifica Scorpione: giornata molto intensa sotto più punti di vista. I nati sotto questo segno non amano sentirsi giudicati e, soprattutto non siete appassionati di sfide. Quando capita potreste irrigidirvi.

3° Acquario: tempo al tempo e le soddisfazioni arriveranno. In amore siete favoriti, quindi è il caso di insistere. Anche sul lavoro non potete lamentarvi e cercate di non farlo.

2° Capricorno: grandi novità e cambiamenti in arrivo, sia sul fronte delle relazioni, sia su quello della vita lavorativa. Imparate a fare buon viso e cattivo gioco, in certe circostanze potrebbe esservi utile.

1° Vergine: ci sono delle interessanti novità in arrivo sotto più punti di vista. I nati sotto questo segno farebbero bene ad allargare i propri orizzonti, in modo da vedere oltre il proprio naso.