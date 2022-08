L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di sabato 27 agosto 2022. Curiosi di mettere in chiaro se questo fine settimana inizierà con il piede giusto o sbagliato? Per scoprirlo basta scovare il vostro simbolo astrale di nascita e leggere il report rilasciato dall'Astrologia del giorno. Ovviamente se appartenete a uno dei segni compresi nella seconda sestina.

Bene, allora passiamo subito a togliere il velo all'oroscopo del giorno 27 agosto consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e riguardo i sentimenti.

Previsioni zodiacali di sabato 27 agosto, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Inizio week-end davvero molto positivo per il vostro segno. Grazie alla mediazione della Luna in Vergine, che sposa la causa della buona comunicazione, affronterete problemi o chiarimenti in modo senz'altro molto più facile del solito. Se in fatto di relazioni sentimentali aveste un po' le idee confuse, parlarne con una persona amica non potrà fare altro che bene. Nel lavoro un errore dovuto al disordine o alla distrazione potrebbe costarvi caro in termini di smarrimento: occhio a documenti oppure a oggetti preziosi! In amore invece la situazione astrale lascia intendere un giorno di pace e serenità assoluti, qualunque sia la vostra situazione affettiva.

Rilassatevi e pensate solo a cose belle. La gioia di vivere che vi investe in giornate come queste, in barba a ogni piccolo problema, è certamente un rimedio ideale per tutti.

Scorpione: ★★★★★. La buona fortuna a questo giro vi appartiene di diritto: se fosse, fatene buon uso, ok? Intanto sappiate che inizierete questa promettente giornata di avvio del nuovo week-end con la Luna che continua a interessarsi attivamente e proficuamente di voi.

Molto bene i rapporti interpersonali, i contatti di vario genere e le relazioni sociali: saranno i protagonisti assoluti dell’intera giornata. Nel lavoro invece, per quanto riguarda la vostra professione, fino a ora non si sono ancora concretizzate le condizioni per quella svolta che tanto desiderate. In amore cercate di accantonare, almeno per questo sabato, eventuali preoccupazioni.

Con il partner ritroverete quella serenità e quell’armonia di coppia ultimamente un po' latitante. Nuovi incontri per i single che in questo periodo godono di buona salute. In tanti potreste dedicare del tempo a migliorare il vostro look, sempre uguale.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 27 agosto mette in evidenza un periodo leggermente routinario, dunque di normale amministrazione. La vostra vita di relazione in questi giorni viaggia a pieno ritmo e vi sta regalando sufficienti o discrete soddisfazioni. La vostra vita di coppia in alcuni casi non scoppia certo di salute, anzi, però non affatto male. Ormai da un po’ di tempo sembra priva di stimoli e tendenzialmente piatta e ripetitiva. Certo, vorreste di più, ma accontentarsi per il momento è già tanto in attesa che arrivi qualcosa di meraviglioso.

Agosto è agli sgoccioli e in molti avrete l’imbarazzo della scelta sul modo per trascorrere questa giornata di inizio week-end. Nel lavoro un collega vi offrirà una mano, ma non saprete se sarà il caso di fidarsi: accettate pure il suo aiuto mantenendo però un atteggiamento costantemente vigile.

Oroscopo e stelle del 27 agosto, previsioni zodiacali da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Se il periodo sottotono dovesse incombere, some facile che sia, non gettate la spugna ma impegnatevi per superare qualsiasi intoppo. Potreste essere meno motivati del solito, pensando forse alla ripresa della prossima settimana e ai numerosi impegni che vi aspettano. Stranamente la cosa un po’ potrebbe preoccupare.

Il fatto è che venite da un periodo molto intenso e impegnativo e la stanchezza comincia a farsi sentire (nella testa). In ambito del lavoro invece, se un collega che vi vedesse in difficoltà si offrisse nel darvi una mano, accettate con fiducia. Scoprirete che si può lavorare bene anche in team. In amore intanto sarete ostinati e aggressivi come mai fino a oggi. In coppia tutto filerà liscio soltanto se il vostro partner sarà molto, ma molto arrendevole ai vostri alti e bassi d'umore. La monotonia questo sabato vi andrà più stretta del solito, perciò cercate in ogni modo di vivacizzare la quotidianità.

Acquario: ★★. Sabato all'insegna di Venere e Urano altamente dissonanti, rispettivamente in opposizione e in quadratura al vostro Saturno.

Nascondersi dietro a un dito non servirà assolutamente, anche tenendo conto del fatto che un tale atteggiamento non è proprio nella vostra indole. Non resterà che affrontare a viso aperto eventuali (probabili) grane e agire di conseguenza. Raccoglierete idee ed energie e partirete alla carica, ben sapendo dove andare a parare per avere la meglio. Nel lavoro poi, la situazione non è che sia ben definita. C'è bisogno di maggior tempo e impegno da parte vostra per capire cosa eventualmente non va, per adesso comunque è ancora presto: godetevi questo sabato e poi la domenica seguente e state rilassati. In amore intanto, la strategia migliore per riconquistare la persona del cuore è quella di mettere in campo tanta sincerità, spazzando via qualsivoglia dubbio o allusione.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 27 agosto, promette un periodo buono; non troppo per ciò che concerne alcune questioni che avete in sospeso. Qualche fastidioso contrattempo purtroppo in questi giorni vi tocca metterlo in conto. Colpa di Mercurio, questo venerdì passato in Bilancia e già da subito in aspetto ostile al vostro Mercurio nel segno. Certamente non siete proprio dei tipi che si lasciano intimorire per così poco, anzi, spesso raccogliete con decisione qualsiasi sfida pur di non essere valutati inferiori. Nel lavoro intanto, non sapete se attualmente state facendo la cosa giusta ma, piuttosto che chiedere consiglio a un collega più esperto, preferite rischiare del vostro.

In amore invece, non è nelle vostre corde farvi allettare dalla possibilità di qualche scappatella. Perciò lasciate stare, anche perché volare di fiore in fiore non vi si addice proprio... Piccoli fastidi, acciacchi da mettere in conto, che però rischiate di ingrandire oltre misura. Rilassatevi e, soprattutto, distraetevi.