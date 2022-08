Secondo le previsioni dell'oroscopo del 28 agosto, i nati sotto il segno dell'Acquario sono loquaci. I Capricorno devono continuare a lottare.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Leone: siete persone tendenzialmente avvezze alle novità. A ogni modo, preferite avere sempre le cose sotto controllo e questo potrebbe crearvi qualche malcontento.

11° Capricorno: non sempre si possono ottenere tutte le cose che si desiderano. In questi giorni dovreste godervi un po' di più la vicinanza del vostro partner o delle persone care.

10° Bilancia: ci sono dei cambiamenti in arrivo, soprattutto per quanto riguarda il lavoro.

In amore e in amicizia dovrete cercare di essere più presenti, se non vorrete incappare in problemi e pentimenti.

9° Sagittario: l'Oroscopo del giorno 28 agosto denota una giornata fervida di impegni. Ci sono delle faccende da mettere a posto, pertanto è il caso di essere un po' più attenti e razionali.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Scorpione: momento molto interessante sul fronte professionale. Ci sono delle novità in arrivo che fareste bene a prendere in considerazione. Non siate troppo frettolosi e riflettete bene prima di prendere delle decisioni.

7° Gemelli: la vita vi porta dinanzi un bivio. Cercate di tenere gli occhi ben aperti e di riflettere a fondo prima di prendere una decisione.

Non è tempo di lasciare cose al caso.

6° Ariete: l'oroscopo del 28 agosto denota una Luna un po' contraria. Questo potrebbe spingervi a cercare il pelo nell'uovo nelle relazioni di coppia. Cercate di essere attenti e di non esagerare.

5° Toro: i balzi d'umore potrebbero creare dei malcontenti nella vita di coppia. Cercate di non far ricadere sul partner i vostri disagi e le vostre preoccupazioni.

In amore bisogna essere pazienti.

Oroscopo segni fortunati del 28 agosto

4° in classifica, Acquario: le stelle sono un po' altalenanti. Ci sono giorni in cui vi sentite particolarmente giù e altri, come questo, in cui siete loquaci e pronti a cimentarvi in nuove conoscenze.

3° Cancro: siate ottimisti e credete di più in voi stessi.

Non permettete a nessuno di tarparvi le ali e seguite sempre i vostri desideri. Anche se sembrano irraggiungibili, non vanno abbandonati mai.

2° Vergine: giornata piena di soddisfazioni. Poco alla volta state riuscendo a mettere a segno tutti i vostri obiettivi e questo vi rende particolarmente fieri. L'oroscopo del 28 agosto vi invita a continuare a credere in voi.

1° Pesci: ci sono scelte da prendere, alcune delle quali potrebbero cambiare considerevolmente la vostra vita. Imparate a osare, specie in questo periodo particolarmente propizio e propositivo.