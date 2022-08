L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di mercoledì 31 agosto 2022. Sulla carta in valutazione i segni della seconda tranche zodiacale, come al solito testati in base alla qualità delle rispettive effemeridi quotidiane. A questo giro a poter contare sulla massima compatibilità astrale saranno gli amici dello Scorpione: al predetto simbolo di Acqua arriverà proprio questo mercoledì una meravigliosa Luna nel segno. Non male nemmeno altri due segni considerati in giornata fortunata che andremo a scoprire nel prosieguo.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 31 agosto consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e riguardo i sentimenti.

Previsioni astrologiche del 31 agosto, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Questo mercoledì quasi tutto intorno a voi sembra muoversi abbastanza favorevolmente, seppur nella solita routine. Sfruttate le opportunità che la Luna in entrata nel segno dello Scorpione senz'altro vi regalerà: canalizzate le energie in modo positivo evitando di sciuparle per cose che contano poco, ok? Godetevi questa buona giornata, se non ricca di stimoli entusiasmanti o di prospettive vantaggiose, almeno serena quanto basta. Nel lavoro agite con diplomazia - è sempre consigliabile - anche quando, come in questo caso, potete vantare una grinta e una determinazione eccezionali. In amore invece, non tenendo più celati i veri sentimenti che provate per la persona che vi ha colpito il cuore, di sicuro vivrete una giornata scintillante e intensissima.

Un consiglio: occhio alla linea!

Scorpione: 'top del giorno'. In previsione l'arrivo nel settore di una splendida Luna d'amore. Attivata dal sestile con Venere, l'Astro d'Argento si rivelerà sin da subito un’eccezionale riserva di energia, ottimismo ed entusiasmo. Buone notizie da parenti o amici lontani, viaggi mordi e fuggi, gite da programmare per questo weekend faranno miracoli sul vostro umore.

Pensieri positivi anche nel lavoro: buoni affari o nuovi progetti si proietteranno come fulmini e al riparo da qualsivoglia rischio o intoppo. Inoltre questo mercoledì avrete gli strumenti giusti per migliorare ed eventualmente ampliare la vostra l’attività. In amore, un incontro con una fiamma del passato susciterà ricordi e dolcissime sensazioni: sappiate che questo non è proprio il tempo per guardarsi indietro, ok?

Fisicamente non avete rivali: approfittate per togliervi qualche sassolino nella scarpa.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 31 agosto predice una giornata davvero con i controfiocchi. La Luna quando tocca un segno di Acqua fa sì che vita torni magicamente a sorridervi. Soluzioni inaspettate, decisamente geniali potrebbero maturare sin dal mattino: prendete la mira e farete centro di sicuro. Cambiando angolazione, sotto la coltre della quotidianità coglierete rassicuranti segnali nei gesti di chi amate. Nel lavoro intanto, grazie a un intuito acutissimo e a una volontà di ferro, realizzerete l’impossibile. Soluzioni quasi miracolose a un problema troveranno spazio tra un discorso e un altro, intavolato con un collega.

In amore invece, dolci emozioni, coccole tenere e piacevolmente trasgressive a notte fonda, con lo sciabordio delle onde (per chi ne avesse la fortuna) come colonna sonora. Che favola la vita quando è presa con serena positività e con poche pretese...

Oroscopo e stelle del 31 agosto, previsioni zodiacali da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Su con la vita, dai preparatevi a sorridere! Questo mercoledì la Luna in Scorpione è pronta a favorire anche voi e quasi su tutti i fronti. In molti perciò risulterete di certo intraprendenti, perspicaci e meno pigri del solito. L’emotività poi si farà da parte rendendo un grosso favore alla ragione: questo vi consentirà di portare avanti i progetti con abilità e mestizia.

Nel lavoro intanto, un’accurata selezione degli impegni vi permetterà di utilizzare in modo proficuo le energie e di seminare per avere a tempo debito un buon raccolto. In amore siete e sempre lo sarete tra i cuori solitari più disponibili a un salto di condizione. Il distintivo dei single in questo periodo potrebbe essere definitivamente appeso al chiodo (speriamo per voi!). Consiglio: risaputa la vostra golosità, specialmente in questa stagione non dovreste eccedere con gli zuccheri, evitando il più possibile dolciumi e simili.

Acquario: ★★★★. Una buona giornata, senza grossi problemi a cui dover mettere la cosiddetta "pezza". Ovviamente non saranno rose e fiori, perciò vi sarà richiesta una buona concentrazione.

Novità interessanti vi attendono sul piano professionale. Seguire senza esitazioni l’istinto vi suggerirà le mosse migliori per trarne dei vantaggi. La situazione in molti casi sarà ancora in evoluzione, per questo bisognerà gestirla con metodo, magari pianificando ogni dettaglio. Nel lavoro, ovviamente a condizione di essere pronti a mettervi in gioco, la meta proposta dai pianeti è stuzzicante. Bisognerà solo aspettare che i tempi siano maturi. In amore, se covate un segreto desiderio di avere la persona amata sempre sott’occhio, forse non potrete realizzarlo. Per aggirare l'ostacolo lasciate che il partner lo intuisca... Non c’è niente che amate di più se non stare all’aria aperta, a contatto con la natura: non perdetelo questo buon "vizio", ok?

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 31 agosto, predice un periodo poco performante per molti: solo con ascendente positivo ammortizzerete in parte gli effetti negativi. In particolare potreste sentirvi un po' giù. Insomma, questo giro di boa settimanale vi invierà segnali di insofferenza. In amore dubbi e incertezze vi costringeranno a fare un passo indietro. Possibilità di multe salate se siete soliti parcheggiare in posti vietati. Possibili anche piccoli disaccordi in coppia provocati da acquisti al di sopra delle proprie possibilità. Nel lavoro invece ci saranno dei punti deboli nelle vostre eventuali argomentazioni. Non potete certo offendervi se qualcuno, peraltro con molto tatto, ve li facesse notare. In amore invece, alla base del senso di scontento che forse vi pervaderà, un problema irrisolto del passato. Prendetene atto e avrete la soluzione in mano. Consiglio: la vita va guardata avanti!