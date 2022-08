L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 9 agosto 2022. In questo frangente a essere messi "sottosopra", dalle nostre previsioni astrologiche, i soli segni appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco. Curiosi di conoscere i segni più e meno fortunati del giorno? Allora partiamo immediatamente con il togliere il velo all'oroscopo del giorno 9 agosto consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 9 agosto, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. In programma un più che ottimo martedì, in ogni settore della quotidiana esistenza.

Avrete soprattutto la capacità e la lungimiranza di affrontare tutti i problemi che dovessero venire incontro, prima che diventino dei fastidiosi grattacapi. Curerete di più la qualità dei rapporti, trasformando i contrasti del passato in occasioni di rinnovata complicità. Nel lavoro, se siete alla ricerca di un impiego o di una attività che vi permetta un entrata economica, il periodo è buono per fare centro. Sarà altresì possibile vedersi venire incontro nuove possibilità in ambito amoroso. Se siete single poi, susciterete curiosità in chi vi avvicinasse a voi: potreste vivere da protagonisti una grande e coinvolgente passione. Eros appagante per la copia. In generale avrete a disposizione una tale energia che potreste anche aiutare una persona di famiglia che avesse eventualmente bisogno.

Scorpione: ★★★★★. Giornata di martedì davvero preziosa riguardo i sentimenti. Sarete vincenti su tutta la linea! È il momento adatto per spingere il piede sull’acceleratore, magari per raggiungere un traguardo importante. Idee azzeccate per valorizzare la vostra attività presto potrebbero materializzarsi come per incanto. Si riaprirà una trattativa che sembrava essersi interrotta: potrete così giungere felicemente a ottime risoluzioni.

Nel lavoro i vostri sforzi e l’impegno costante che avete speso nelle attività riceveranno un adeguato riconoscimento con dimostrazioni di stima da chi di dovere. In amore, la vostra sensualità verrà esaltata da disegni planetari che vi vogliono decisamente meno impacciati ma molto più flessibili, pieni di nuove curiosità e di iniziative frizzanti.

Una pratica salutare come la camminata veloce o la bicicletta, portata avanti con una certa continuità, potrebbe darvi una grande soddisfazione.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 9 agosto prevede possa arrivare un martedì allineato alla scontata routine. Che dire, sempre meglio un periodo valutato normalissimo che uno sottoscritto da previsioni negative, non trovate? Intanto però considerate che avrete Venere abbastanza ostile, mentre invece parte della Luna sarà ancora vostra amica: chi la vincerà, l’impulsività o la logica? Ottimo sarebbe creare tra loro un armonioso miscuglio. Evitate di arroccarvi in posizioni contraddittorie che potrebbero compromettere il successo di un’iniziativa. Nel lavoro invece, sarà per il periodo dal sapore leggero, sarete un po’ svagati.

Non riprendete in considerazione decisioni già prese. Rimandate decisamente alcune scelte a domani. In amore invece non chiudetevi di fronte alle richieste della persona amata. Siate più disponibili e, insieme, arricchitevi di nuovi e stimolanti interessi. Potrebbero riemergere malesseri trascurati nel tempo. Non aspettate oltre, cercate di capire cosa fare per eliminare ogni acciacco alla radice.

Oroscopo e stelle del 9 agosto, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Periodo certamente sereno per moltissimi del segno. Questa sì che potrebbe essere davvero una giornata propizia: la vostra giornata! La Luna nel vostro settore, nel frattempo supportata alla grande da Marte, Mercurio e Urano, tenderà nel vostro cielo diversi fili luminosi che vi permetteranno di vivere in sintonia con tutti.

Non mollate la presa proprio ora, annullereste tutto l’impegno speso finora in progetti significativi. Nel lavoro darete quel tocco di originalità che vi permetterà di vivere con maggiore leggerezza le situazioni ingarbugliate che vi sono intorno. In amore intanto, la resa sul piano della sensualità sarà sicuramente più che esaltante. La relazione si arricchirà anche di empatia e complicità. Se siete single, incontrerete chi saprà tenervi testa. Per il fisico, diciamo che dovreste essere protetti dalle posizioni positive delle stelle. La forma si prevede smagliante, però non sovraccaricatevi di lavoro e di stress, ok?

Acquario: ★★★★. Periodo indicato dagli astri abbastanza buono in generale, comunque da considerare stabile nella sua normalità assoluta.

La Luna in Capricorno nella prima mattinata potrebbe far sì che il trend del vostro umore voli abbastanza basso: non vi preoccupate perché migliorerà col passare delle ore. Grazie alla vostra costanza state per raggiungere ciò che avete sempre desiderato. Continuate sicuri su questa strada, presto troverete splendide soddisfazioni ad aspettarvi. Nel lavoro il vostro motto dovrà assolutamente essere: “un pugno di ferro dentro un guanto di velluto!”. Lo riscontrerete dagli effetti che presto andrete a vivere che tale scelta sarà stata sicuramente azzeccata. In amore se siete single, una forte attrazione vi farà vivere emozioni travolgenti. Le coppie invece potranno far decollare alcuni progetti lungamente sognati.

Nel frattempo ritagliatevi uno spazio dove poter meditare e riflettere. Quando dovete prendere certe decisioni, meglio farlo con calma e consapevolezza.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 9 agosto, predice la possibilità di incontrare la classica giornata "sottotono". Dovete sapere che la Luna capricorniana del momento potrebbe smorzare un po’ la vostra baldanza in ambito sentimentale e questo vi innervosirà non poco. Alla fine però, gratta gratta, verrà fuori tanta voglia di coccole e di tenerezze. Fate una sorpresa alla persona amata organizzando un’uscita particolare o acquistando un regalo da tempo desiderato. Intanto cercate di mollate qualche “devo” e fate emergere più spesso il “mi piace”.

Il partner vi seguirà su questa strada con molto affetto e tantissima stima. Nel lavoro invece, sapete già che da questo mercoledì dovrete fronteggiare contrarietà da imprevisti che rimescoleranno i palinsesti. Preparate la vostra carta vincente se l'avete, altrimenti aspettate il giro buono! Per il fisico, non mettete a dura prova la resistenza del corpo. C'è un tempo per lavorare come anche un tempo per il relax: non lo dimenticate!