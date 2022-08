L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 19 agosto 2022. In analisi la giornata di fine settimana lavorativa, ossia quella di venerdì prossimo. Allora, datevi una linea guida da seguire e rispettatela, a una sola condizione: appartenere a uno dei sei segni della seconda sestina. Per chi ancora non avesse bene a mente di quali simboli astrologici si tratta, ecco quali sono: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 19 agosto consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 19 agosto, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Si prospetta a questo giro un venerdì abbastanza impegnativo per molti del segno. Bisognerà avere tanta pazienza e altrettanta calma per evitare di soccombere agli eventi. Se è vero che la speranza è sempre l'ultima a morire, allora pensate positivo e sperate, qualcosa di buono senz'altro ne uscirà fuori. Anche le riflessioni avranno la loro buona utilità, soprattutto se servissero per aggiustare il tiro su eventuali situazioni che non dovessero girare come vorreste. Un occhio di riguardo in più intanto meriteranno le questioni strettamente economiche: è tempo di bilanci! Nel lavoro non pretendete più del necessario da colleghi e/o collaboratori.

Sarete perfettamente in grado di risolvere con le vostre forze certe questioni. In amore invece, una persona vivace e brillante attirerà la vostra attenzione, al punto da spingervi a farvi avanti senza pensare a eventuali conseguenze.

Scorpione: ★★★. Periodo poco positivo, e su questo non ci piove, come si sul dire. Il fatto è che a questo punto del calendario astrologico la carta del cielo interessante il vostro segno non lascia presagire niente di meglio per adesso.

Il consiglio è di cercare di ritrovare una certa calma e nel contempo desiderare tanta serenità, solo così tutto (o quasi) vi apparirà più semplice. Avrete in qualche caso anche buone occasioni in ambito professionale, questo vi permetterà di incrementare lievemente il ritorno economico. Dinamici e attivi al lavoro, la stessa situazione si rifletterà in ambito sociale.

Nel corso della seconda mattinata potreste concludere un piccolo affare o portare a termine alcune questioni che avevate in sospeso. In amore intanto, se foste ancora in cerca dell’anima gemella, saprete mettere in mostra con disinvoltura le vostre doti migliori esibendo una disinvoltura abbastanza spigliata. Le energie lasceranno un po' a desiderare ma presto saranno di nuovo in crescita.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 19 agosto predice un venerdì poco performante ma assolutamente non negativo: insomma, la solita minestra riscaldata che non è mai spiacevole, anzi. Il transito della Luna nel segno dei Gemelli, nel contempo in trigono a Plutone e Mercurio, darà un’iniezione di fiducia che vi conferirà smalto e carisma da fare invidia.

Ottimismo, successi e buone energie se dovessero esserci, saranno al limite inferiore, pur sempre in positivo. Un incendio di emozioni infiammerà il cuore di molti di voi a fine giornata, insinuando un irresistibile bisogno di amare ed essere amati. Nel lavoro buone le prestazioni nella propria mansione, un po' meno il rapporto con alcuni colleghi. Potrete prendervi una bella rivincita, ma non subito: siate intanto disponibili al confronto. In amore, rendendo vano ogni ricorso alla logica, catturerete il cuore a una bella persona, attraverso un approccio passionale e impetuoso. Dedicatevi con slancio a ciò che più vi piace: dice il saggio "ogni lasciata è persa".

Oroscopo e stelle del 19 agosto, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Splendido periodo si staglia all'orizzonte, se non proprio per tutti (causa ascendente) per molti del segno lo sarà senz'altro. La classifica a stelline vi premia con le cinque stelle della buona fortuna, perciò non mettete paletti e non imbavagliate la forza dell'intraprendenza perché sarebbe davvero una mossa sbagliata. Avrete dalla vostra il sostegno della buona Astrologia, quindi sappiate che niente e nessuno da questo momento in poi potrà ostacolare eventuali vostri piani. Rapportatevi agli altri con spontaneità e naturalezza, ma evitate atteggiamenti egocentrici, sempre e comunque fuori luogo. Nel lavoro, anche se il periodo non dovesse soddisfare appieno alcune vostre aspettative soprattutto di tipo economico, accettate una proposta.

Vista a lungo termine, la stessa avrà i suoi bei vantaggi. In amore potreste ottenere quello che volete in fatto di relazione o ricerca dell'anima gemella. L’unica avvertenza è di non avere troppa fretta e di non mettere fretta alla persona dei vostri desideri.

Acquario: ★★★★. Periodo tranquillo sottoposto alla scontata normalità. Viste le premesse, non scaricate il vostro nervosismo in famiglia, ma cercate di razionalizzare e di individuare la causa del problema per risolverlo alla radice. Tutto un altro clima al lavoro: con la complicità delle stelle, potreste concludere un ottimo affare. Afferrate al volo anche un’ottima occasione: in giornata potrebbe presentarsi a voi un'opportunità davvero interessante, però state attenti a non urtare la suscettibilità di chi in futuro potrebbe esservi utile.

In amore, parlando di single, una conquista vi stuzzicherà il cuore, eccitando dolcemente i sensi e la passionalità interiore. Venere vi darà una mano, a patto che lasciate da parte la vostra risaputa irruenza. Non smentirete certo la vostra fama di persone dotate di senso pratico, poiché saprete distinguere le buone opportunità da quelle meno vantaggiose. Con saggezza, valuterete il pro e il contro prima di accettare un nuovo incarico a livello d'amicizia.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 19 agosto, prevede un periodo molto positivo, generoso quanto basta per dare una spinta considerevole alle cose importanti. A dare una grossa mano in amore, Nettuno, nel contempo in splendido trigono astrale a Luna, Marte, Urano e Plutone.

Saprete con precisione dove poter arrivare, ma dovrete tenere a bada la fretta e attendere che si presenti l’occasione giusta per agire. In casa, vi potrà esser chiesto un piccolo sacrificio: cercate di mostrarvi pazienti e disponibili. Qualcuno cercherà di tenervi all’oscuro riguardo ad alcuni cambiamenti in ambito professionale. Fate buon viso a cattivo gioco ma segnatevi in agenda ogni mancanza nei vostri riguardi: a tempo opportuno saprete chi ripagare, ovviamente con gli interessi... In amore, sensibili alle lusinghe di un ammiratore o ammiratrice, potreste dimenticarvi di avere il cuore impegnato: attenzione a non ferire chi si ama, ok? Se poi non ci fosse più sentimento, allora...