L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di venerdì 26 agosto 2022. In vetrina in questo contesto i simboli dello zodiaco interessanti l'ultima metà dello zodiaco, ossia quelli compresi tra Bilancia e Pesci.

L'Astrologia del periodo rivela un transito di prim'ordine: curiosi? Ebbene, questo venerdì assisteremo all'ingresso del Pianeta Mercurio in Bilancia. Ottimo momento messo in preventivo ai nati dello Scorpione, un po' meno invece per coloro dell'Acquario.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 26 agosto consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali di venerdì 26 agosto: l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. In arrivo nel segno un ottimo Mercurio proveniente dal comparto della Vergine. Vi sentirete allegri, brillanti e immancabilmente al centro dell’attenzione. Nel lavoro invece, senz'altro vi darete da fare con grinta ed entusiasmo: il modo migliore per terminare la settimana è proprio dandosi una mossa in modo da non lasciare nulla di arretrato. Con carisma e tempestività potreste persino superare agevolmente eventuali ostacoli imprevisti, ribaltando l’intera situazione a vostro vantaggio. In amore, solitamente siete dolci e affettuosi, ma quando vi sale la mosca al naso meglio tenervi a debita distanza e aspettare che sia passata...

Nel contempo non fatevi tentare dagli esperimenti culinari di familiari o amici. Se aveste deciso di seguire delle regole di dieta bisogna che le rispettiate scrupolosamente.

Scorpione: "top del giorno". Ottima giornata indicata a massima positività. Il periodo pronosticato favorevole imprimerà un’ulteriore spinta in avanti ad alcune cose che avete in lista d'attesa.

Ai successi nel lavoro si affiancherà anche un turbine di emozioni a livello di coppia soprattutto. Il cuore prenderà fuoco se siete ancora single, alla minima scintilla: la mente avrà le mani legate e si troverà inaspettatamente sotto scacco dai desideri del cuore: non potrà certo ribellarsi. Nel frattempo, un appoggio su cui contavate, senza motivo potrebbe fare dietro front e sparire: grazie alla vostra prontezza di spirito non lo lascerete certo svanire.

Comunque non sarà certo questo a scoraggiarvi: se credete in qualcosa difficilmente vi arrendete. In amore invece, il vostro approccio passionale nei prossimi giorni potrebbe raggiungere l’effetto desiderato, anche se per qualcuno la situazione resta abbastanza incerta. Ci vuole pazienza! Bene energie, forza e salute che sembrano inattaccabili: vi sentite solidi come rocce.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 26 agosto prevede possa arrivare una giornata abbastanza routinaria. In generale potrebbe prendere il sopravvento anche un pizzico di apatia, a voi poco congeniale e questo renderà opaca la giornata. Accettate questo breve blackout e approfittatene per tirare il fiato in modo da rilassarvi e riflettere.

Nei momenti liberi poi, rivolgete più attenzioni a voi stessi: la compagnia di persone in sintonia sarebbe preziosa e ideale per dare una scossa al periodo. Nel lavoro intanto potrete permettervi ottimismo riguardo la riuscita di un progetto in corso d'opera. Se riuscirete a partire col piede giusto, stando attenti a non sciupare tutto, potreste persino cogliere una bella soddisfazione. In coppia vi troverete tra timore e gioia per il futuro: potreste ritrovarvi a pensare qualcosa per cambiare lo stile della casa, magari uno spazio da condividere con un familiare o una persona amica. Qualche ora di sonno in più, comunque, favorirebbe senz’altro la capacità di concentrazione.

Oroscopo e stelle del 26 agosto: previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Un venerdì incentrato in massima parte sulla solita, scontata routine e non è detto che ciò non piaccia. La Luna in Leone un po' bisticcerà con le vostre aspirazioni, almeno per questo venerdì. Vorrà dire che dovrete accontentarvi di un profilo piuttosto modesto, senza comunque rinunciare alle cose che piacciono. Se le incertezze oppure qualche dubbio dovessero fare la voce grossa, costringendovi a rinunciare a qualcosa, non arrendetevi senza nemmeno provarci, ok? Nel lavoro avrete forza di volontà a sufficienza insieme a concreti aiuti esterni; questo vi permetterà di realizzare alcuni progetti che vi stanno a cuore.

Mancherebbe alla fine solo un pizzico di coraggio, ma quello o c'è o non c'è. In amore invece, piccoli battibecchi relativi a un acquisto, forse per la casa o per un elemento voluttuario: calma! Non cercate di averla vinta a ogni costo, imponendo come al solito le vostre decisioni...

Acquario: ★★★. Questo venerdì si profila a basso rendimento, sia sotto il profilo sentimentale che nel settore lavorativo. Praticamente in più di un'occasione non sarà affatto facile capire a chi avete accanto cosa vi passa per la testa: il vostro umore sapete bene che è una coltre impenetrabile e chiunque vi conosca sa che è faticoso, se non impossibile, comprenderne i motivi. In realtà potrebbe trattarsi soltanto di un desiderio di quiete e di solitudine, niente di anomalo.

Nel lavoro nel frattempo cercate di mantenere alta l’attenzione, senza perdere di vista l’obiettivo. Non permettete a nessuno di insinuare dubbi sulla vostra condotta o di giocare su eventuali vostri sbagli, ok? In amore invece sarà una giornata quasi da sorriso sulla bocca: se saprete darci un taglio con le discussioni e concedervi una tregua, ritrovare feeling e voglia di dialogare. Se possibile, seguite un regime di vita tranquillo: anche se siete tipi dinamici, farlo non costa niente.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 26 agosto, è pronto a scommettere sulla buona riuscita del periodo. Si prevede infatti tantissima positività e, probabilmente per qualcuno, incorniciata anche da un inaspettato colpo di fortuna.

Con uno gioco di alleanze eccezionali, tra cui i sestili con Plutone e Urano, Nettuno nel vostro segno promette una giornata davvero deliziosa, giusto per non dire da sballo! Incontri divertentissimi, capaci di far eclissare i ricordi spiacevoli, vi accompagneranno fino a sera. Nel lavoro poi, troverete un superiore antipatico deciso a mettervi i bastoni fra le ruote: se fosse, vi converrà giocare d’astuzia, piuttosto che di forza. In amore invece qualche battibecco potrebbe turbare la serenità di coppia a inizio giornata. Non fermatevi alle apparenze e chiarite subito eventuali equivoci, perché nel prosieguo il periodo regalerà una dolcissima sorpresa. Organizzate nel poco tempo libero qualche attività rilassante, indirizzata al benessere personale, magari rispolverando un vecchio hobby.