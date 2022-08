L'Oroscopo del weekend che va dal 27 al 28 agosto vedrà un Acquario attivo e con buone idee al lavoro, mentre Leone brillerà d'amore grazie a Venere in buon aspetto. La fortuna sarà dalla parte dei nativi Sagittario, mentre Bilancia potrà godere del favore di Marte in trigono. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo del fine settimana, dal 27 al 28 agosto.

Previsioni oroscopo weekend 27-28 agosto segno per segno

Ariete: periodo discreto in amore per voi nativi del segno. Godrete del favore di Venere in questo fine settimana, e vi sentirete piuttosto bene insieme alla persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio opposto sarà un problema, ciò nonostante, con Giove favorevole sarete in grado di svolgere bene le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali tutto sommato convincenti secondo l'oroscopo del fine settimana. La Luna sarà dalla vostra parte, e in ambito amoroso ci sarà una discreta sintonia con la vostra anima gemella. Sul fronte lavorativo il vostro impegno sarà prima o poi ripagato, dunque non smettete di metterci tutta la vostra abilità. Voto - 7️⃣

Gemelli: vita sentimentale non particolarmente affiatata a causa della Luna in quadratura. Di contro Venere sarà dalla vostra parte, dunque siate pazienti e comprensivi quanto basta per cercare di vivere un rapporto sereno.

Sul fronte professionale sarete messi piuttosto bene. Le idee non mancheranno, e sarete in grado di mettere a segno ottimi risultati. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale nel complesso valida in questo weekend per voi nativi del segno. Con la Luna in sestile dal segno della Bilancia, riuscirete a vivere un rapporto affiatato e piacevole.

Sul fronte professionale Mercurio e Giove vi metteranno in difficoltà, e avrete bisogno di buone idee per mettere su progetti di tutto rispetto. Voto - 7️⃣

Leone: riuscirete a far brillare d'amore la vostra relazione di coppia grazie a Venere in congiunzione. Single oppure no, sarete liberi da certe convinzioni, e tra voi e il partner arriveranno momenti romantici, di crescita e di passione.

In ambito lavorativo potreste contare sul sostegno di Giove, Marte e Mercurio, dimostrando tutto il vostro impegno e dedizione. Voto - 8️⃣

Vergine: dall'astro argenteo saranno in arrivo proposte particolarmente romantiche e allettanti in amore secondo l'oroscopo. Single oppure no, questo fine settimana potrebbe rivelarsi sorprendente per coltivare una relazione di coppia stabile e piena di passione. In ambito lavorativo non dovrete lasciarvi sfuggire certe occasioni se volete crescere professionalmente. Voto - 8️⃣

Bilancia: godrete di ottime stelle in questo fine settimana, soprattutto sul fronte lavorativo. Soprattutto Marte, in trigono dal segno dei Gemelli, vi darà tutte le energie di cui avrete bisogno per portare avanti i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella prima decade.

In amore, single oppure no, con Venere in sestile troverete il modo per farvi ascoltare e riuscire a entrare in sintonia con le persone che amate. Voto - 8️⃣

Scorpione: periodo altalenante in amore, a causa di queste stelle in posizione contrastante tra loro. Tra voi e la vostra fiamma ci saranno alcune questioni da risolvere. Sfruttate la buona posizione della Luna per recuperare terreno. Sul fronte lavorativo vi darete da fare per rincorrere i vostri sogni e obiettivi, e anche se ci vorrà del tempo, cercate di non darvi per vinti. Voto - 6️⃣

Sagittario: con Giove in trigono dal segno dell'Ariete, la fortuna sarà dalla vostra parte, e soprattutto sul fronte lavorativo, cercherete di massimizzare i vostri risultati.

Attenzione però a Marte opposto, perché non sempre vi sentirete al top delle energie. In amore la Luna potrebbe creare qualche disagio tra voi e la vostra anima gemella, ciò nonostante, con Venere in trigono non sarà nulla che non potete risolvere. Voto - 7️⃣

Capricorno: questo cielo non sarà sicuramente il massimo per quanto riguarda il lavoro, considerato Giove e Mercurio in cattivo aspetto. Ciò nonostante, non permettete a nessuno di tarparvi le ali e non raggiungere i vostri obiettivi. Per quanto riguarda i sentimenti, la Luna sarà dalla vostra parte, e i rapporti con il partner non saranno affatto male, soprattutto per voi nati nella terza decade. Voto - 6️⃣

Acquario: con queste stelle sarete particolarmente attivi e pieni di idee sul posto di lavoro in questo fine settimana.

L'impegno che ci metterete nei vostri progetti vi permetterà di ottenere risultati sopra le aspettative, e aspirare a qualcosa in più. In amore non sarete così affiatati e romantici, single oppure no, ciò nonostante non può piovere per sempre. Voto - 7️⃣

Pesci: periodo purtroppo sottotono in questo weekend, soprattutto in amore. La Luna in opposizione potrebbe farvi venire dubbi in amore, e potreste sentire la necessità di parlarne con il partner. Per quanto riguarda il lavoro ritroverete un po’ di concentrazione, ma non sempre potreste avere le risorse necessarie per portare a termine i vostri progetti. Voto - 6️⃣