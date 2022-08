L'oroscopo della settimana 8-14 agosto fa una panoramica su tutti e dodici i segni, che sono pronti a nuove sfide e a riguadagnarsi le posizioni perse. Periodo di congiunzioni astrali particolarmente importante, visto che Mercurio lascia il cielo del Capricorno, donandogli un po' di pace, mentre la benevola Luna favorisce i Gemelli, un po' malinconici in questo periodo.

Nello specifico Gemelli, Pesci e Vergine vivranno una settimana da favola, mentre Toro, Scorpione e Bilancia dovranno fare pace con se stessi. Leone, Acquario e Cancro saranno alla ricerca dell'amore e di emozioni nuove mentre Ariete, Capricorno e Sagittario avranno delle sorprese che spezzeranno la monotonia del mese.

L'Oroscopo della settimana dall'8 al 14 agosto con i relativi voti è pronto a dare il suo prezioso responso.

Oroscopo settimanale 8-14 agosto 2022: dall'Ariete al Cancro

Ariete: settimana discreta per voi del segno, anche se dovreste essere maggiormente ricettivi a ciò che vi segnala l'Universo. Non sempre tutto è così scontato, specie per quanto riguarda la vita di coppia. Le stelle vi faranno un regalo, a patto di saperlo riconoscere. Voto: 8

Toro: l'amore è la vostra priorità in questo momento. Siete stanchi di lavorare e di pensare solo alle responsabilità, occorre uno stacco completo. Dopo un periodo di calma piatta, il vostro partner vi sorprenderà con il suo amore, non siate però polemici come spesso accade.

Godetevi il momento. Voto 9

Gemelli: lo sapete, non è semplice barcamenarsi in questo periodo, ma la cosa importante è avere fiducia in voi stessi e nelle vostre potenzialità. Arriverà una notizia che potrebbe cambiare tutto in positivo da una persona molto vicina alla vostra famiglia. Le previsioni astrologiche consigliano di riposare, ricaricare le energie in vista della grande ripresa che ci sarà a settembre, quando nessuno vi fermerà più.

Voto 8.

Cancro: attenzione alle cotte estive, specie se siete in coppia. Forse siete stufi della monotonia e della routine, ma non fate il passo più lungo della gamba. Potreste pentirvene. Molto bene invece il lavoro, che procede a gonfie vele. Quei vecchi dissapori con il capo sembrano ormai acqua passata e siete pronti a ripartire con più fiducia.

Voto 7.5.

Oroscopo e voti 8-14 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: Talvolta vi affidate troppo alla vostra sicurezza e credete di poter ottenere tutto ciò che desiderate. Fate attenzione, perché potreste urtare la sensibilità di una persona a voi molto vicina. Siate chiari con il partner, specie se siete all'inizio della relazione e non mandate messaggi sibillini. Voto: 5.

Vergine: settimana favolosa sotto ogni punto di vista. In particolare, troverete quel calore famigliare che tanto vi mancava, magari con un figlio o con un parente che non vedevate da tempo. Siete propensi ad aiutare il prossimo, ma cercare si pensare anche un po' alla vostra serenità. Voto 8.5.

Bilancia: irrequieti come non mai questa settimana.

Strano, per la vostra indole pacata e tranquilla. Le stelle consigliano di non perdere la concentrazione e di fare chiarezza su ciò che davvero volete. Non siate dispersivi e non rimuginate sempre sul passato. Proprio per questi motivi, meglio rimandare qualsiasi decisione importante. Voto 4.5.

Scorpione: la vostra indole da conquistatori vi aiuterà a trovare nuove prede, ma attenzione a non esagerare. C'è chi potrebbe sentirsi solo un gioco nelle vostre mani. Del resto siete anche molto sensibili e, quando sapete di poter far soffrire qualcuno, fate un passo indietro. Le stelle vi proteggono sul lavoro. Voto 7.

Previsioni zodiacali e pagelle settimana 8-14 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: bella questa settimana all'insegna della tranquillità e del relax, meritatissimi dopo un lungo periodo lavorativo che vi ha provato sia mentalmente che fisicamente.

Sarà fondamentale ricaricare le pile, anche con una breve vacanza, magari alle terme. L'amore di coppia va alla grande e potreste ricevere anche una piacevole e inaspettata sorpresa. Voto 10.

Capricorno: decisamente meglio della scorsa settimana. Le stelle vi sorridono e vi proteggono, specie nel campo dell'amore, un po' sottotono fino a qualche tempo fa. Abbiate fiducia nel Cosmo, che saprà darvi ciò che desiderate al momento giusto. Voto 9.

Acquario: siete stanchi e demotivati, forse per la fine di un rapporto importante. Avete voglia di provare nuove emozioni ma, nello stesso tempo, ne avete anche paura. Tempo al tempo. Ora dovete pensare a voi stessi, a quello che accade dentro di voi. L'amore vero, quello che travolge e nulla teme, arriverà, ma non adesso.

Voto 6.

Pesci: settimana bellissima per voi dei Pesci, sognatori incalliti. Siete fortunati, un sogno rimasto nel cassetto per tanto tempo potrebbe concretizzarsi a breve. Non siate però impazienti e ascoltate con attenzione i segnali che vi lancia l'universo. Voto 10.