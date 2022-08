L'Oroscopo della settimana dal 15 al 21 agosto 2022 sono pronte a mettere in chiaro quali saranno i segni fortunati e quali invece quelli con presunte difficoltà. A essere presi a cuore in questo contesto i simboli appartenenti alla prima tranche dello zodiaco, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. A dominare il periodo senz'altro un'aria vacanziera, spensierata e sbarazzina, se non per tutti, almeno per coloro che hanno scelto di fare le ferie proprio in questa parte del mese di agosto.

I transiti della settimana: astri e segni interessati

La settimana che sta per entrare prepara in tutto tre soli transiti. Di questi, due interesseranno la Luna mentre l'altro riguarderà Marte, detto anche "il pianeta rosso". Iniziando come sempre dall'Astro d'Argento, mettiamo subito in primo piano l'arrivo della Luna in Toro, prevista in agenda nella giornata di mercoledì 17 agosto, per la precisione a partire dalle ore 4:22 del mattino. Il tour settimanale riservato alla musa dei poeti proseguirà con rotta verso uno dei segni di Aria: l'ingresso della Luna in Gemelli è prevista per la giornata di venerdì 19 agosto. Infine, sabato 20 agosto osserveremo il passaggio del pianeta Marte in Gemelli.

A questo punto passiamo pure a svelare i pronostici sui prossimi sette giorni, come sempre messi nero su bianco nelle previsioni astrologiche da lunedì a domenica.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 5. Questa nuova settimana è consigliabile rallentare un po' il ritmo, lasciando più spazio alla riflessione.

Magari confrontatevi con chi ha più esperienza di voi e poi tirate le somme su quanto fatto finora. Se necessario, cercate di correggere il tiro ma fatelo immediatamente, senza indugiare troppo. L’amore poi in qualche occasione potrebbe essere ostacolato da qualche fattore esterno: per fortuna non sarà intaccato nella sua essenza più profonda e tutto tornerà alla solita tranquillità.

La Luna venerdì e sabato prossimo non avrà un effetto troppo benefico sull'umore, anzi. Per fortuna troverete un po' di calore e un pizzico di conforto fra i soliti amici e, se non dovesse bastare, troverete un buon supporto dei familiari. Potrebbero restare in sospeso alcune questioni. Calma, una cosa per volta, senza mettere troppa carne sul fuoco: non serve a niente...

La classifica della settimana per il segno dell'Ariete:

★★★★★ lunedì 15 agosto;

★★★★ martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18;

★★★ venerdì 19 e domenica 21;

★★ sabato 20 agosto.

♉ Toro: voto 10. In arrivo sette splendide giornate, una migliore dell'altra! La migliore in assoluto però sarà quella di mercoledì, merito dell'ingresso nel settore di una meravigliosa Luna in Toro.

Sotto l'egida della musa dei poeti tutto potrebbe rivelarsi più facile del solito: saranno favorite le coppie, i single e l'ambiente familiare; nel settore lavorativo potrebbero trovare spazio nuove collaborazioni a livello professionale e anche i rapporti sociali ne gioveranno. Parlando di attività, se venisse un’idea non tenetela per voi ma datela subito a chi ha voce in capitolo. Quanto alla vita privata, visti alcuni precedenti vi invitiamo a non fidarvi troppo del vostro istinto. Rilassatevi e divertitevi dunque, senza tuttavia mettere in secondo piano alcune esigenze legate alla vita quotidiana: ciò che è già programmato andrà fatto, costi quel che costi, ok?

La classifica settimanale per il segno del Toro:

Top del giorno mercoledì 17 agosto (Luna nel segno);

mercoledì 17 agosto (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 18, venerdì 19 e domenica 21;

★★★★ lunedì 15, martedì 16 e sabato 20.

♊ Gemelli: voto 9.

La settimana non comincerà proprio con grande sprint o nel migliore dei modi. Lunedì ma soprattutto martedì avvertirete un po' di fatica, accompagnata da una insolita pigrizia. E ciò vi renderà di malumore, anche perché non potrete permettervi di rimandare alcune questioni legate alla vostra famiglia o attività lavorativa. Per fortuna già da mercoledì le cose cominceranno a migliorare nettamente. Una giornata dal sapore dolcissimo sarà quella di venerdì: in arrivo nel segno la Luna migliore di sempre, e sarà subito gioia e sorrisi. La vita sentimentale regalerà in questo periodo davvero calde emozioni, soprattutto se siete tra quelli che hanno cominciato da poco una storia. La vita sociale, a sua volta, potrà contare sull'ingresso di Marte nel segno: ottima occasione per confermare l’importanza di alcune amicizie.

In ripresa anche il settore legato al lavoro.

La classifica della settimana per il segno dei Gemelli:

Top del giorno venerdì 19 agosto (Luna nel segno);

venerdì 19 agosto (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 18, sabato 20 (Marte nel segno) e domenica 21;

★★★★ lunedì 15 e mercoledì 17;

★★★ martedì 16 agosto.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6. L'oroscopo della settimana sottolinea la possibilità che possa maturare una periodo blando, sulla linea della moderata sufficienza. In questo periodo di certo non mancheranno dei fastidi o intoppi fuori programma, ma il bilancio finale sarà abbastanza positivo. Forse qualcuno riuscirà anche a sciogliere alcuni nodi in ambito affettivo, decisamente stretti o molto fastidiosi.

Per quanto riguarda gli equilibri familiari poi, sarebbe meglio parlare con più chiarezza ma mostrando allo stesso tempo anche una maggiore tolleranza. La persona amata sarà di importante sostegno in una questione delicata, ma dovrete essere voi ad invogliarla a collaborare con voi. I rapporti con gli amici e i familiari in generale saranno sufficientemente sereni, restituendo una buona energia. Le finanze si rimpolperanno ma ci vorrà un po' di pazienza e il momento giusto.

La classifica settimanale per il segno del Cancro:

★★★★★ lunedì 15 e martedì 16;

★★★★ mercoledì 17, sabato 20 e domenica 21;

★★★ giovedì 18 agosto;

★★ venerdì 19 agosto.

♌ Leone: voto 6. Quanto vi piacerebbe starvene per i fatti vostri, questa settimana?

Diciamo senz'altro che vorreste poter avere la possibilità di riflettere in santa pace in modo da aggiustare la mira verso un futuro migliore. Beh non avete certo tutti i torti, sappiate comunque che non sarà facile considerati i numerosi impegni che vi aspettano, ma alla fine ci riuscirete. Martedì e mercoledì arriveranno momenti davvero utili e rigeneranti. Alcuni possibili cambiamenti legati alla vostra attività lavorativa potrebbero intimorirvi un po', non tanto perché valutati in negativo, quanto perché già vi trovate in una posizione rassicurante. Tenete presente, tuttavia, che il miglioramento passa sempre (o quasi) da una piccola, grande rivoluzione. Cercate di avere maggior fiducia nelle vostre possibilità e soprattutto ascoltate ciò che vi dice la persona amata, l'unica nel dare consigli disinteressati.

La classifica della settimana per il segno del Leone:

★★★★★ martedì 16 e mercoledì 17;

★★★★ lunedì 15, giovedì 18 e venerdì 19;

★★★ sabato 20 agosto;

★★ domenica 21 agosto.

♍ Vergine: voto 6. In questi prossimi sette giorni forse non tutto vi riuscirà facile. Cercate soltanto di non esagerare con le ambizioni e di tenere i piedi per terra, aspettando l'arrivo di tempi migliori. L'oroscopo della settimana dal 15 al 21 agosto, visto il periodo un po' flemmatico invita a non farsi condizionare troppo dagli altri, piuttosto agire secondo il proprio istinto, anche nel nome di una maggiore libertà personale. In ambito professionale non si esclude un guadagno inaspettato tra venerdì e sabato, per il quale dovrete però rivoluzionare alcuni programmi in corso.

La persona amata poi, vorrebbe sentire più calore e maggiore attenzioni da parte vostra. Se sentiste invece la necessità di ravvivare il rapporto di coppia, tenete presente che spesso bastano piccole cose, purché fatte col cuore in mano e con massima sincerità.

La classifica settimanale per il segno della Vergine:

★★★★★ venerdì 19 e sabato 20;

★★★★ martedì 16, giovedì 18 e domenica 21;

★★★ lunedì 15 agosto;

★★ mercoledì 17 agosto.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana.