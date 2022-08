L'Oroscopo settimanale dall'8 al 14 agosto 2022 è pronto a dare soddisfazioni, come pure delusioni, in merito ai prossimi sette giorni. In evidenza la seconda settimana del mese di agosto rapportata ai segni della seconda sestina. Curiosi di conoscere i voti in pagelle dei singoli segni e come andrà il periodo in analisi? Bene, andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato cosa dice l'oroscopo attraverso le previsioni della settimana da lunedì a domenica e mettere in chiaro l'attesissima classifica a stelline settimanale.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. Molto bene pensieri, lucidità e acume: faranno di voi degli ottimi parlatori. Vi interesserete di argomenti interessanti e probabilmente a carattere filosofico, politico o sociale. Per chi deve sostenere esami difficili il momento è favorevole martedì: avrete l’appoggio di un buon periodo capace di infiammare la dialettica, dandovi chiarezza espositiva e convincente. In amore per qualcuno è un momento delicato in cui si dovrà ben valutare il rapporto sentimentale e trarre le dovute conclusioni. Per le coppie consolidate sarà un momento di verifica, per quelle in crisi potrebbe esserci un riesame della situazione.

I single invece farebbero meglio ad attendere il mese successivo per darsi da fare. Il lavoro andrà abbastanza bene. Vi si potrebbe richiedere, tra le altre, precisione, puntualità e analisi dei dettagli. Evitate i dissidi coi colleghi soprattutto con quelli che ritenete amici fidati.

La classifica stelline settimanale di competenza della Bilancia:

Top del giorno sabato 13 agosto;

sabato 13 agosto; ★★★★★ martedì 9, domenica 14;

★★★★ lunedì 8, venerdì 12;

★★★ mercoledì 10 agosto;

★★ giovedì 11 agosto 2022.

♏ Scorpione: voto 6.

Una settimana sulla discreta sufficienza e con qualche incertezza. La prossima sarà certamente diversa e molto più pimpante. L’attuale situazione astrale propende per un impiego di risorse fisiche volto all’approfondimento di cose, situazioni e persone. La Luna in parziale buon aspetto, lunedì e martedì vi darà la lucidità necessaria per programmare viaggi.

Discreto il weekend: una persona potrebbe annebbiarvi il cervello facendovi precipitare in una situazione erotica-passionale alla quale vi potrebbe essere difficile divincolarvi (forse risulterà persino di vostro gradimento!). Giovedì e venerdì invece potrebbero impegnarvi in discussioni familiari che potrebbero inficiare umore e serenità. In amore potreste avere delle pause e qualche insoddisfazione: tranquilli, recupererete quasi subito. Alcuni single che pensavano di arrivare al successo con facilità dovranno attendere, questo per evitare di soccombere in rifiuti o delusioni: non pensate di avere le armi giuste di seduzione, ok? Qualcuno potrà illudervi facendovelo credere, sappiate comunque che è meglio per voi attendere tempi più propizi.

Qualche battibecco con alcuni amici a causa di alcune decisioni da prendere. L’attività lavorativa sarà abbastanza buona: la serietà e una sincera disponibilità vi ripagherà dell’impegno profuso. Discreta la salute, qualche disturbo alla testa per stress emotivo.

La classifica stelline della settimana di competenza dello Scorpione:

★★★★★ lunedì 8, martedì 9;

★★★★ mercoledì 10, sabato 13, domenica 14;

★★★ giovedì 11 agosto;

★★ venerdì 12 agosto 2022.

♐ Sagittario: voto 5. Il cielo dei prossimi sette giorni appare a priori un po' ingrigito, comunque infiorettato da una meravigliosa giornata in cui potersi permettere di fare qualsiasi cosa: lunedì 8 agosto. C’è uno spiraglio che lascia penetrare una fioca luce di brillantezza anche nelle giornate di martedì 9, mercoledì 10, domenica 14: scalderanno i cuori e la carne per poi rinchiudersi a riccio nei giorni successivi.

Alcuni vostri sogni cozzeranno con la dura realtà, guastando purtroppo qualche bel rapporto (forse anche di coppia). A sostenervi ci sarà una persona meravigliosa, pronta a ravvivare i pensieri; l'intelligenza si farà più acuta e raffinata, soprattutto se rivolta al piacere dei sensi. In amore la fortuna si allontanerà per un po' da voi, costringendovi a navigare in un mare sconosciuto. Vi rimarranno sentimenti semplici, sufficienti ad alimentare eventuali sogni in attesa di giorni più sereni. Per i single invece sarebbe più comodo rivolgere i propri sentimenti verso il benessere fisico, la casa, le voluttà, magari anche predisporsi a metter su famiglia fertilizzando il terreno al nascituro.

Abbastanza movimentato il mondo del lavoro: avrete una maggiore permalosità verso i colleghi, non facilmente gestibile.

La classifica stelline settimanale di competenza del Sagittario:

★★★★★ lunedì 8 agosto;

★★★★ martedì 9, mercoledì 10, domenica 14;

★★★ giovedì 11, venerdì 12;

★★ sabato 13 agosto 2022

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 8. Finalmente una settimana sulla quale poter contare! Uno splendido aspetto zodiacale favorito dalla Luna nel vostro segno risveglierà la voglia di riprendersi il ruolo del comando che vi spetta. Sarete anche un bell' di esempio di sessualità. Con la Luna a favore di certo potrete iniziare le giornate con un aperitivo tenero e sensuale e il partner ne sarà contento.

A parte il weekend, il resto del periodo sarà bello, gustoso e pieno di novità. La dialettica sarà altro punto forte di questa settimana, capace di acutizzare il pensiero: sarete brillanti e forti anche nell'arte della seduzione. La forma fisica non sarà al massimo delle aspettative, ma i sentimenti amorosi saranno vivaci. La Luna suggerisce di curare l’immagine sia nell’abbigliamento che nel fitness: eleganza e aspetto giovanile dunque potranno essere quel valore aggiunto che vi occorre per rinnovare qualsiasi tipo di rapporto. Per i single, lo specchio per attrarre nuove storie sarà finalmente alla portata. Buono anche il lavoro, giusto per dare quel pizzico di fortuna che potrebbe servire per migliorare la propria posizione.

La classifica stelline della settimana di competenza del Capricorno:

Top del giorno lunedì 8 agosto (Luna nel segno);

lunedì 8 agosto (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 9, mercoledì 10, giovedì 11;

★★★★ venerdì 12 agosto;

★★★ sabato 13 agosto;

★★ domenica 14 agosto 2022.

♒ Acquario: voto 9. Nei primi giorni della settimana potrete contare sui favori della Luna in Capricorno. Il periodo proseguirà alla grande mercoledì, giovedì e venerdì quando la stessa Luna entrerà nel vostro segno e con voi condividerà il periodo. La musa dei poeti si farà carico di eventuali problemi accumulati nel precedente mese appena trascorso senz'altro amplificando l’audacia, la generosità e anche un po' il giusto esibizionismo: siete fatti così, e così sarete accettati.

I pensieri in parte saranno rivolti anche al lavoro, ma anche e soprattutto alla cura della vostra immagine: vorrete apparire più in forma del solito e con impegno ci riuscirete benissimo. In amore, grazie al periodo d'oro, sicuramente tenderete ad esagerare in tutto, nei complimenti, nel sesso, nei regali e anche purtroppo nella testardaggine. A metà settimana vivrete le vostre giornate più belle, quindi sarete tranquilli e meno agitati del periodo appena trascorso. Molto fortunosi i rapporti con fratelli, parenti e in generale in ambito familiare. Il lavoro da adesso procederà alla grande e ancor di più, come vedrete, nel prossimo mese di settembre.

La classifica stelline settimanale di competenza dell'Acquario:

Top del giorno mercoledì 10 agosto (Luna nel segno);

mercoledì 10 agosto (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 8, giovedì 11, venerdì 12;

★★★★ martedì 9, sabato 13;

★★★ domenica 14 agosto 2022.

♓ Pesci: voto 7.

A beneficiare del massimo della positività questa settimana saranno in prevalenza i nati della seconda e terza decade che potranno utilizzare le energie per raggiungere diversi obiettivi prefissati. Bella la Luna di venerdì che entrando nel vostro segno potrà intenerirvi placando l’irruenza e favorendo i rapporti affettivi in generale. Qualche disappunto emotivo a metà settimana, forse per i soliti problemi familiari che ben conoscete. I pensieri appariranno confusi, la lucidità sfuggente a discapito degli obiettivi da raggiungere; potreste avere persino delle difficoltà con uno dei genitori per incomprensioni in merito alla vostra attività lavorativa. La presenza della Luna dell’amore vi predisporrà a incontri sentimentali fra le vostre amicizie o creando col partner un clima di intesa senza spiegazioni particolari.

Un’atmosfera di collaborazione piacevole con particolare attenzione alla focosa attrazione fisica che in questi giorni potrà davvero fare la differenza. Discreta l’aria lavorativa: potreste ricevere un’offerta per cambiare tipo di attività se non addirittura sede. Vi sarà richiesta più precisione e puntualità nell’esecuzione di taluni programmi.

La classifica stelline della settimana di competenza dei Pesci: