L'oroscopo di domani è pronto a svelare le intenzioni delle stelle in merito al probabile andamento della giornata di venerdì. In primo piano le previsioni zodiacali del 19 agosto 2022 riguardanti i primi sei segni dello zodiaco, come al solito valutati in generale e, in particolare, analizzati nei confronti dei settori della quotidianità coincidenti con l'amore e il lavoro. Ansiosi di sapere chi avrà il massimo sostegno dall'Astrologia del giorno tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine?

Iniziamo immediatamente a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno svelando ogni dettaglio concernente l'Oroscopo di domani 19 agosto, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 19 agosto, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 19 agosto preannuncia una Luna abbastanza di parte, malgrado la giornata sottotono. L'Astro d'Argento invita a voltare pagina, dunque a darci un taglio con lamentele e recriminazioni. Questo è il momento giusto per aprire una fase nuova della vostra vita: siate felici e grati per ogni opportunità che vi si dovesse presentare davanti, non solo domani ma anche nei prossimi giorni. Cercate di non ingigantire eventuali diatribe con la persona amata, solo per dimostrare di essere più forti, altrimenti la situazione potrebbe precipitare. Si segnala una certa difficoltà di intesa, quindi regolatevi. Single, smettetela di prendere la vita come una croce, perché spesso siete voi stessi a rovinarla con il vostro innato pessimismo.

Dite basta alla vostra idea di negatività perenne; evitate di agire con troppa superficialità o usare l'amore fisico come un rifugio per evitare di innamorarsi veramente. Nel lavoro, una notizia vi renderà intrattabili ma saprete gestirla con grande disinvoltura. Il consiglio di un collega vi farà evitare una montagna di stress.

Toro: ★★★★★. In generale la giornata vi annovera certamente tra i segni favoriti. Di sicuro non vi annoierete, dato che ci saranno tantissimi stimoli davanti a voi. Gli influssi armonici dell'astro notturno ridaranno nuova linfa alla vita affettiva e l'amore sarà al centro dei vostri interessi. Capirete ciò che vi rende felici e, seguendo i vostri sogni, realizzerete anche quelli del partner.

Single, nella giornata di domani darete il massimo, sarete simpatici, brillanti ed effervescenti, il che non è poco! L'influsso positivo delle stelle vi renderà delle persone positive, questo agevolerà moltissimo le relazioni sociali e non solo. La Luna vi darà la carica giusta per prendere una grande decisione che da tempo avete a cuore. Grazie alla prontezza e alla determinazione riuscirete a persuadere qualsiasi interlocutore, ottenendo quindi il meglio per voi. Nel lavoro, le stelle sembrano favorire appieno i nuovi contratti o collaborazioni. Approfittate della giornata per concludere trattative importanti.

Gemelli: 'top del giorno'. Ottimo venerdì, tutto o quasi all'insegna della Luna presente nel vostro comparto, proprio domani.

In amore, la musa dei poeti farà di tutto per far rinascere una relazione importante: sarete felici di avere al vostro fianco un partner passionale, caloroso e travolgente. Il cielo vivacizzerà l'intesa e il dialogo, rendendo perfetta la comunicazione. Sarete bravi nell'esternare al vostro compagno/a le sensazioni più intime che provate nei suoi confronti. Se invece avete un rapporto di coppia di vecchia data, la giornata vedrà rafforzare l'intesa, arricchendola di interessi da condividere in comune. Single, vivrete questo venerdì al massimo con l'adrenalina a fior di pelle. A rendervi così entusiasti saranno gli incontri con le persone a voi care e il ricevimento di alcune buonissime notizie.

Sarete in splendida forma, vi sveglierete pronti per vivere al meglio ogni singolo istante di questa giornata e riuscirete persino a contagiare chiunque si trovasse a contatto con voi, con la vostra allegria. Nel lavoro è un buon momento per trovare nuovi sbocchi all'attività di sempre. Sarete anche in grado di incrementare i guadagni.

Oroscopo di venerdì 19 agosto, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. Questo venerdì non siate troppo critici con il vostro partner cercando di stemperare quella vena polemica insita nel carattere. Dovete controllare quel vostro senso di ribellione: si tratta di un impulso che arriva raramente ma che a volte riesce a farvi dimenticare la razionalità. Quindi sforzatevi di parlare, dialogare, chiarire eventuali malintesi con chi avete accanto, ok?

Sarà questo infatti il giusto antidoto contro collere e intemperanze. Non arrendetevi subito, sappiate che le soddisfazioni future vi ripagheranno dell'iniziale insofferenza e impazienza. Se possibile, assumetevi le vostre responsabilità altrimenti alcuni rapporti potrebbero logorarsi prima del previsto. Single, sarete un po' fiacchi perché l'estate sta finendo e, come ogni anno, vi farete prendere dal panico per lo scorrere veloce del tempo. Circondatevi da persone allegre, capaci di spazzare via i brutti pensieri. Godetevi questi giorni senza pensare troppo al futuro. Nel lavoro, non avrete la mente lucida per impegnarvi a fondo nel vostro operato. Una arrabbiatura causata da colleghi troppo poco irresponsabili.

Leone: ★★★★. Venere vi aiuterà a gestire la quotidianità in maniera disinvolta. Questo non vuol dire non fare attenzione agli eventi ma lasciarsi scivolare addosso i momenti senza importanza, evitando di innervosirsi inutilmente. Godetevi ogni piccolo momento di felicità. Vi sentirete pieni di vita anche se state vivendo un rapporto che risente di una certa stanchezza. Approfittatene per recuperare la complicità perduta e vedrete che tutto andrà per il meglio. Single, grazie all'influsso di Giove riuscirete a prendere questa giornata alla leggera, quindi non vi turberete troppo per eventuali appuntamenti mancati o per gli scherzi organizzati da amici burloni. Diciamo che potrebbe essere quasi una giornata ideale per voi, magari per rompere la monotonia della routine e fare qualcosa desiderata da tempo.

Mettetevi in contatto con le persone che vorreste avere al vostro fianco e partite all'avventura. Nel lavoro le stelle sembrano essere in ottima posizione per indurvi ad osare nuovi investimenti. Aumentare le entrate mettendo a frutto nuovi e vecchi contatti.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 19 agosto, vi vede particolarmente frizzanti e allegri. Avete proprio bisogno di trascorrere un po' di tempo con amici e persone amate per svagarvi, sorseggiare un aperitivo, fare le ore piccole e non pensare assolutamente a problemi e incombenze. Rimandate ogni cosa a dopo le ferie: affronterete una cosa alla volta nei prossimi giorni. Il vostro buon Mercurio nel segno in questo periodo vi rende più saggi di quanto possiate immaginare.

Sarà una vostra bella intuizione a farvi riavvicinare delicatamente alla dolce metà. Uno stato d’animo profondamente percettivo vi collegherà con il modo di sentire della persona che avete accanto, consentendovi di seguire il suo umore per captare e poi anticipare i suoi desideri. Single, assecondando i vostri istinti riuscirete a trascorrere un venerdì più che piacevole. Con Mercurio dalla vostra, vivrete una giornata particolarmente propizia per la buona riuscita dei vostri intenti. Potrete rilassarvi beatamente perché niente andrà ad intaccare la quiete interiore. Nel lavoro, sarete instancabili e pieni di iniziative.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 19 agosto.