L'oroscopo di domani è pronto a tracciare i limiti alla giornata di sabato. In primo piano le previsioni zodiacali del 20 agosto 2022 relative al primo giorno di weekend. Tra i sei segni in analisi nel contesto, che ricordiamo trattasi di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, a trarre benefici dall'attuale predisposizione della carta astrale saranno in pratica solo due segni. Curiosi di sapere a chi toccherà la giornata fortunata e chi invece sarà costretto a stare alla finestra? Bene, prima di iniziare con i dettagli entrando nel merito di ogni singolo segno, ci preme mettere in risalto il transito di Marte in Gemelli: il pianeta rosso dunque lascia il Toro, segno di Terra, per posizionarsi in un segno di Acqua.

Vediamo di scoprire come andrà la giornata di sabato iniziando col togliere il velo alla classifica a stelline nonché all'Oroscopo di domani 20 agosto, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 20 agosto, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★. L'oroscopo del 20 agosto mette in chiaro che alcune incomprensioni a livello sentimentale vi faranno sentire poco amati. Senz'altro sarà solo una sensazione senza reale fondamento, anche perché chi vi sta accanto vuole solo il vostro bene. La Luna purtroppo, un po' favorirà piccoli problemi tra di voi che, senza le giuste attenzioni, potrebbero dar modo all'intesa di scendere di un gradino. Dialogate sinceramente la vostra dolce metà, ok? Se poi chi amate dovesse farvi arrabbiare, magari lanciando battute terra terra al solo scopo di testare la vostra pazienza, tenete duro e non cedete alle provocazioni.

Ne guadagnerete sicuramente in salute, senza abbassarvi al livello di chi vi vuole infastidire. Single, sarete inquieti per tanti pensieri inerenti la casa, il lavoro, la salute e la famiglia: in realtà non tutto va così male, dai! Smettetela di preoccuparvi e di vedere sempre nero: ultimamente vedete problemi anche dove non ce ne sono e, a lungo andare, chi vi sta intorno potrebbe stufarsi di tale atteggiamento.

Nel lavoro, sarete un po' stressati e questo vi farà sembrare tutto più difficile. Programmate meglio l'attività rendendola più semplice.

Toro: ★★★★. Un sabato integrato alla solita routine. In campo sentimentale, la vostra relazione amorosa funziona, solo che servirebbe un po' di passione in più per rendere tutto veramente impeccabile.

La fortuna finalmente sta piano piano volgendo verso di voi: presto percepirete chiaramente questo cambio di direzione. Nuovi influssi vi regaleranno passione e voglia di vivere, doti che saprete condividere con con chi amate. Single, il vostro intuito sarà impeccabile, quasi perfetto; questo vi porterà ad affrontare con lo spirito e la determinazione giusta gli eventi della giornata. Gli amici vi cercheranno per supporto e consiglio e riuscirete anche in questo caso ad essere convincenti, dando un apporto concreto. Sarete così di buon umore e riuscirete a trasmettere il vostro stato d'animo anche agli altri, rallegrando la vostra e la loro giornata. Nel lavoro non dovete farvi sfuggire un'occasione imperdibile.

Il treno passa una volta sola ed è il caso di prenderlo al volo.

Gemelli: ★★★★★. In programma questo sabato l'arrivo di Marte nel vostro segno. In amore, la giornata trascorrerà allegra: sarete protagonisti di iniziative insieme al partner riuscendo ad animare il periodo con la vostra irresistibile solarità. Fisicamente siete in forma splendida: dedicatevi anche alle persona amate, perché sarà questa una giornata estremamente positiva per farlo. Grazie al dialogo più aperto e privo di reticenze alcune coppie di vecchia data cercheranno e troveranno la gioia di nuovi stimoli da vivere insieme. In molti riusciranno senz'altro a vivere questa giornata in modo davvero sereno e felice. Single, le stelle renderanno la vita sociale particolarmente effervescente, favoriranno la nascita di nuove amicizie con nuove persone, specialmente con quelle capaci di condividere sin da subito quel vostro stile di vita allegro e spensierato.

Vivrete così una giornata molto piacevole, meglio ancora se vi trovate in vacanza, lontano dai vostri luoghi abituali e familiari. Potrete circondarvi di bellezza, di paesaggi che vi trasmetteranno tanta armonia, gioia e benessere. Nel lavoro non avete calcolato bene alcuni introiti e sarete piacevolmente stupiti da piccoli guadagni inaspettati.

Oroscopo di sabato 20 agosto, previsioni da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Si profila per il segno un periodo normalissimo. Per i sentimenti, una sufficiente configurazione planetaria vi donerà la ricettività necessaria per capire i desideri che dimorano nell’animo della vostra dolce metà. Specialmente se siete nati nella prima o seconda decade, una nota romantica accompagnerà la vostra giornata d’estate, colorandola di tonalità emotive particolarmente intense e appaganti.

Mentre la luminosa volta celeste del periodo vi donerà abbastanza scaltrezza da investire in alcune situazioni. Single, sostenuti dagli influssi brillanti della Luna, sarete pronti per partire alla volta di nuove avventure. La vostra giornata inizierà con grande slancio e saprete stupire le persone che vi circondano con il vostro modo di fare sempre positivo e propositivo. Potrete prendere ispirazione anche dalle idee altrui: le saprete volgere a vostro favore e questo vi aiuterà ad esprimere a pieno la vostra creatività. Nel lavoro non mancheranno idee per migliorare o per portare avanti alcuni interessanti aspetti della vostra attività.

Leone: ★★★. Si prevede un inizio di weekend in generale sottotono.

In amore, gli astri vi consigliano di tenere a freno la gelosia: siete troppo irascibili in questo periodo e non è detto che il vostro compagno/a vi riesca sempre a comprendere come desiderate. Mantenete quindi la calma in tutte le situazioni e cercate anzi di aprirvi al buon dialogo, cosa che verrà ben apprezzata e ripagata. Un leggero nervosismo derivante da inutili pensieri ad altri del segno potrebbe provocare un ridondante mal di testa. Quindi sarebbe meglio evitare qualsiasi tipo di discussione e, allo stesso momento, tenere a bada eventuali emozioni negative. Single, a causa di Saturno in opposizione al vostro Sole, dovreste evitate l'irruenza nei rapporti personali, altrimenti vi farete inutilmente dei nemici e poi potreste pentirvene.

Usate sempre la diplomazia, vedrete che tutto andrà bene. Gli inviti ad uscire non mancheranno: l'invito è certamente quello di non declinarli tutti. Concedetevi delle uscite più frequenti, giusto per incrementare la vostra sociale. Nel lavoro, accontentatevi di quello che vi verrà offerto, senza troppe pretese. Sappiate che non è questo il momento per chiedere "di più".

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 20 agosto, annuncia ottime notizie soprattutto in amore. Infatti, in campo sentimentale vi trasformerete in abili seduttori e il partner cadrà ai vostri piedi, ben felice di regalarvi tutto il suo amore. Con un cielo così positivo sarà possibile finalmente stemperare qualsiasi tipo di tensione sopravvenuta negli ultimi giorni.

Il periodo poi vi permetterà di vivere la giornata insieme a chi avete a cuore. Con serenità godetevi pure eventuali nuovi viaggi, senz'altro farete nuove bellissime scoperte. Il tempo che serve per affrontare quei problemi pressanti che ben sapete lo troverete al rientro dalle ferie, ok? Ora è necessario solamente vivere in relax questo ultimo scampolo di agosto. cercate di capire quali siano i desideri della persona amata ed esauditeli al più presto. Single, le stelle vi regaleranno una giornata ricca di emozioni e anche qualche dolce sorpresa. Lasciatevi trascinare dall'avventura, godete l'attimo senza pensieri e preoccupazioni. Ci sarà tempo successivamente, per riflettere su come agire per migliorare l'attuale realtà.

Intanto, vivete pure una notte all'insegna del divertimento, oppure trascorrere una serata indimenticabile in compagnia dei vostri più cari amici. Nel lavoro sarete particolarmente brillanti: finalmente raggiungerete un obiettivo tanto desiderato.

