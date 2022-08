L'oroscopo di domani è pronto a dare la giornata di lunedì delle direttive più o meno plausibili sulle quali poter puntare. In primo piano a questo giro troviamo le previsioni zodiacali di lunedì 22 agosto 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Curiosi di sapere cosa porteranno di positivo gli astri ad inizio settimana? Sicuramente è da sottolineare l'ingresso della Luna in Cancro, ottima per le cose d'amore e per i sentimenti in generale.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'Oroscopo di domani 22 agosto, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 22 agosto, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 22 agosto vede un periodo ottimo per i nati sotto il segno dell'Ariete. In amore, le stelle insieme a Mercurio e Plutone aiuteranno a tenere viva la fiamma della passione nella vostra vita di coppia soprattutto. Non soltanto all'interno delle relazioni ma in ogni ambito c'è bisogno di vivacità e di entusiasmo. Così, grazie al vostro atteggiamento più conciliante e comprensivo, la vita affettiva riprenderà ad essere la fonte primaria del vostro equilibrio interiore. Single, vi sentirete carichi e pronti per vivere una giornata all'altezza dei vostri sogni e delle aspettative migliori. Per merito di un ottimo Urano nel segno, di certo vi sentirete brillanti e più astuti del solito.

Avete in mente nuove strategie per migliorare la vostra posizione e avanzare in una vita sempre più appagante: se lo desiderate davvero, potreste anche riconquistare un vecchio amore mai dimenticato, chissà! Nel lavoro, enormi soddisfazioni vi arriveranno in questa giornata. In quest'ambito tutto sarà facile, nulla vi peserà ed eseguirete al meglio ogni compito.

Toro: ★★★★. Buon lunedì in arrivo. In campo sentimentale non abbiate timore ad avanzare le vostre richieste, perché gli astri saranno dalla vostra parte. In questo periodo il partner si dimostra attento alle vostre parole e le aspettative non andranno deluse. Nella vita a due se non subito, molto presto tutto andrà bene. Cercate comunque di essere più presenti a livello emotivo e spirituale, perché la sola presenza non sempre è sufficiente.

Ritagliatevi un'ora di tempo per svagare la mente, passeggiando o ascoltando musica insieme a chi amate. Single, l'amicizia è un valore importante anche nel firmamento, ora più che mai: confidatevi con le persone che ritenete più care e di cui vi fidate maggiormente; anche se non riuscissero a dare consigli concreti, la loro presenza basterà a farvi stare meglio. Sarete molto più sereni del solito perché sapendo di avere accanto persone su cui poter contare. Nel lavoro, non sottovalutate le vostre capacità ma fatevi avanti nel proporre eventuali progetti. Alcune idee potrebbero essere prese sul serio e portare vantaggi.

Gemelli: ★★★. Si profila per molti del segno un lunedì abbastanza sottotono, almeno sulla carta.

In amore, sarete forse un po' turbati e vi comporterete in modo scontroso con il partner. Come sempre vorrete seguire solo il vostro istinto, senza preoccuparvi di fornire una spiegazione a chi amate in merito ai vostri atteggiamenti. Quindi, saranno possibili incomprensioni e questo vi agiterà non poco. Coinvolgete maggiormente il partner nelle vostre decisioni, giusto per evitare discussioni, questo se volete davvero riportare la serenità nel menage. Single, se la vita non vi soddisfa più di tanto e le delusioni sono ormai all'ordine del giorno, cominciate a stilare una lista di tutto ciò che non vi piace per capire quale potrebbe essere la soluzione giusta per voi. Forse solo così riuscirete a capire che avete bisogno di cambiare aria: le emozioni positive devono prendere il posto di quelle negative in modo da ristabilire il giusto equilibrio.

Riprendete il controllo di voi stessi e capite ciò che vi fa stare veramente bene. Nel lavoro, se non sapete che scelta fare o quale strada intraprendere, tranquilli, perché i colleghi avranno la risposta per voi.

Oroscopo di lunedì 22 agosto, previsioni da Cancro a Vergine

Cancro: 'top del giorno'. Questo lunedì arriverà nel segno una favorevolissima Luna. Per i sentimenti, la benefica presenza dell'Astro d'Argento vi regalerà la magica capacità di vibrare all'unisono con la persona amata. Godetevi questi momenti di intensa passione, perché non capiteranno frequentemente nel corso della vita. Qualcosa molto presto vi stupirà: avrete l'opportunità di assaporare le gioie della vita a due, sentendovi in piena armonia con il vostro grande amore.

Single, godete di ogni sensazione positiva che proverete questo lunedì, dovuto a un modo nuovo e più profondo di vedere la realtà. La Luna nel segno vi permetterà di guardare oltre le apparenze evitando di farvi condizionare da eventuali fantasmi del passato che spesso si ripresentano a farvi visita. La Luna, attualmente in aspetto armonico e nel vostro segno, sarà particolarmente benevola con molti di voi, regalandovi dei momenti di reale euforia. Riuscirete così nell'impresa a fare quell'incontro importante da tempo desiderato. Nel lavoro infine, godrete di una bellissima intesa con i colleghi, offrirete e riceverete solidarietà e sostegno. In alcuni momenti avrete ottime occasioni di guadagno.

Leone: ★★★★★. Giornata giudicata a massima positività. L'amore sarà l'assoluto protagonista del vostro inizio settimana. Così, anche i rapporti consolidati da poco potranno acquisire nuova linfa e slancio. Potrete approfittare dei benefici aspetti della Luna per prendervi una giornata di meritato relax insieme a chi amate. Riempirete di attenzioni il partner e sarete rilassati, tranquilli e sorridenti. In alcuni momenti le stelle del periodo regaleranno forti passioni e tantissima sensualità. Potrete infatti fare tutto quello che vi passasse per la testa, senza conseguenze per il rapporto di coppia. Single, le stelle renderanno la vita sociale particolarmente dinamica e vivace. Potrete entrare in contatto con nuove persone, simpatiche e brillanti dalle quali potrebbero nascere delle buone amicizie o delle interessanti collaborazioni.

Tra un cocktail e l'altro potreste anche incrociare lo sguardo di qualcuno: vi colpirà sin da subito! Nel lavoro le vostre ambizioni risulteranno favorite. Il positivo influsso astrale aiuterà anche la nascita di nuove iniziative.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 22 agosto, in campo sentimentale annuncia una Venere pronta a sorridervi. Sarete quindi pronti a riaprire la porta dell'amore nella vostra vita a due. L'attrazione reciproca riprenderà quota velocemente e il rapporto con il partner riacquisterà la vivacità e la leggerezza di un tempo. La serata poi vi vedrà esuberanti e carismatici, grazie ad un cielo capace di rafforzare l'unione di coppia. Dimostrate a chi amate, senza riserve, ogni vostro desidero, aprendovi al buon dialogo in modo da migliorare la conoscenza reciproca.

Single, stuzzicate la persona che vi piace con qualche piccola sorpresa. Non aspettate che sia lui/lei a fare la prima mossa: chi si ferma è perduto e ad aspettare finireste con l'invecchiare! Prendete in mano la vostra vita senza timore; tutto fa esperienza, anche gli eventi dai risvolti diversi da quelli auspicati. Con un po' di malizia e seduzione riuscirete ad accendere il desiderio a chi vi ha rapito il cuore. Nel lavoro, buttatevi alle spalle ogni tentazione di indolenza. Non lasciatevi scoraggiare da quelli che sono ostacoli solo in apparenza.

