L'oroscopo di domani è pronto a dare conto a voi lettori su come potrebbe evolvere la giornata di martedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 23 agosto 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Sotto tiro incrociato da Astrologia e difficoltà interpretative vengono alla luce le nostre analisi astrologiche. In questo frangente ad essere presi di mira i primi sei simboli dello zodiaco, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In merito ai nuovi transiti da imputare alla giornata, da segnalare l'ingresso del Sole in Vergine.

La Luna invece risulta stabile, nel segno del Cancro da lunedì 22 agosto.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'Oroscopo di domani 23 agosto, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 23 agosto: oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 23 agosto sottolinea il fatto che Urano, pianeta lento e potente, è pronto a donare fascino, sex-appeal e tanta sicurezza in se stessi. Questo grazie allo splendido sestile in corso con la Luna in Cancro. Si aprirà certamente una giornata molto positiva da vivere insieme a chi si ama. Questo bollente mese di agosto favorisce sogno e desideri di varia natura e il bilancio finale sarà senz’altro fantastico.

Plutone continuerà a mandare influssi benefici che miglioreranno il vostro rapporto di coppia. Se aveste da poco aperto una relazione, questa sarà destinata a rafforzarsi ed a prendere sempre più il volo verso una unione stabile e duratura. Single, alcune vostre reazioni nel corso della giornata saranno immediate e spontanee e la vostra simpatia colpirà l'attenzione di diverse persone.

Una in particolare potrebbe sviluppare un interesse maggiore nei vostri confronti. Grazie agli influssi armonici generati dalla Luna sarete molto bravi a captare eventuali messaggi, anche non verbali, che le persone cercassero di inviare. Nel lavoro si prevedono sorprese con opportunità di aumentare i guadagni.

Toro: ★★★★. Un martedì abbastanza pulito, senza troppi affanni né problemi di sorta.

In campo sentimentale vi predisporrete ad ascoltare quello che il partner avesse da dire. Certamente troverete il modo per esaudire ogni più piccolo desiderio alla persona che avete accanto. La dolce metà vi dimostrerà dedizione e tenerezza: apprezzate ogni sua manifestazione d’affetto ricambiando di buon grado. Single, vi aspetta una giornata tranquilla che però potrebbe rendervi un pochino inquieti: a volte la tranquillità vi annoia tanto e questo lo sapete benissimo. In questo periodo perciò avete bisogno di essere sempre attivi, in movimento e con la mente occupata. Avete energia da vendere e una grande voglia di fare ed è questo che più apprezzano le persone che vi circondano. Ringraziate il cielo positivo del periodo, in grado di farvi sentire sempre disinvolti e sicuri di voi.

Un pizzico di anticonformismo invece vi permetterà di scegliere delle strade alternative ma originali, giusto per dare una svolta innovativa ad una routine che da un po' vi annoia parecchio. Nel lavoro vi darete un gran da fare: presto riceverete gratificazioni importanti.

Gemelli: ★★. Poco confortevole questo martedì di prossima venuta. In amore, troppo spesso vi sentite trascurati dal partner: richiedete le sue attenzioni senza vergognarvi. È la persona che meglio vi conosce e merita di essere informata sui vostri stati d'animo, soprattutto sui vostri bisogni. Non abbiate paura di lamentarvi, siete umani e avete bisogno di affetto. Quello che vi occorre per essere sereni con chi amate è una maggiore trasparenza nei dialoghi, sia che siate in un rapporto di coppia consolidato, sia che siate agli inizi.

Single, questa potrebbe essere una giornata abbastanza impegnativa, faticosa. La causa? Il Sole in quadratura: le attività da portare a termine saranno tante e voi vi sentirete stanchi fin dalla prima mattinata. Non fatevi tuttavia prendere dall'angoscia: rallentate semplicemente il ritmo e svolgete tutto con la dovuta calma. Nel caso non riusciste a fare tutto, ci penserete domani o dopodomani. Sul posto di lavoro avete un nemico che ogni giorno vi da filo del torcere? Bene, è arrivato il momento di affrontare le persone con le quali non corre buon sangue.

Oroscopo di martedì 23 agosto: previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Si prevede un giorno altamente fortunato. Per i sentimenti, la positività della Luna, già nel vostro segno, vi accompagnerà aiutandovi a sciogliere alcuni dubbi sentimentali o problemi legati a chi amate.

La capacità di lucida analisi di cui siete dotati vi servirà per allontanare paure del tutto infondate. Nel vostro rapporto di coppia le cose dovrebbero scorrere positivamente, per la maggior parte di voi. Cogliete questa opportunità sfruttando l'energia al massimo del suo potenziale. Sforzatevi nel rendere la serata con il compagno/a di vita, se non perfetta almeno degna di essere vissuta. Single, giornata contrassegnata da energia propositiva, il che vi renderà fieri di voi stessi e di quello che state facendo. Troppo spesso siete autocritici nei vostri confronti e non spendete mai una parola buona sul vostro operato, invece questo martedì ci riuscirete con grande soddisfazione. Ritroverete l'armonia interiore e avrete molte gratificazioni, soprattutto in famiglia.

Nel lavoro sarete propositivi e collaborativi, capirete che solo con una maggiore apertura avrete soddisfazioni più grandi.

Leone: ★★★★★. Ottimo martedì da godere in piena armonia con partner, familiari e amici. In amore, dovreste godere di un umore positivo, perciò lasciate che i bei momenti scorrano felici e non pensate alle questioni amare della vita. Il vostro ego e le vostre emozioni dovrebbero agire in modo armonioso, così da avere tutte le ragioni per sorridere o per continuare a farlo. Siete e sarete in grado di ottenere tanti buoni risultati, a patto di desiderarlo veramente. Lasciate che il vostro bagliore interiore si irradi verso l'esterno e mostrate alle persone amate di possedere una grande quantità di amore da offrire a tutti.

Single, un giorno luminoso vi attende, questo grazie alle favorevoli orbite dei pianeti del calibro di Giove, a questo giro in trigono alla vostra Venere nel segno. Vivrete in un'aurea protettiva quasi tutta la giornata, rendendo armonioso tutto ciò che vi circonda. In questo modo riuscirete a gestire tranquillamente e senza affanni i soliti intoppi quotidiani. Nel lavoro, novità importanti potranno bussare alla porta, forse assumendo le sembianze di proposte che potrebbero significare una svolta importante.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 23 agosto, mette in rilievo l'arrivo del Sole nel vostro segno. In campo sentimentale trascorrete la giornata in compagnia del vostro partner.

Uscite, andate a fare camminate rilassanti o semplicemente a fare la spesa, purché insieme a chi amate. Oppure, trovate qualcosa di originale: prendete la macchina e lasciatevi guidare dal cuore, solo così vivrete finalmente una giornata di serenità, con anche un pizzico di passione. Tutto quello che in questi mesi è mancato finalmente rientrerà nelle vostre vite e di questo dovrete essere grati alle buone stelle del periodo, pronte a sostenervi e aiutarvi. Single, se aveste un sogno chiamato amore, che aspettate a darvi una mossa? Accettate ogni invito e sperate ardentemente che sia quello giusto. Incendiate la volontà ed otterrete tutto ciò che desiderate, anche perché questa sicuramente è la vostra giornata magica: le stelle promettono scintille.

Nel lavoro saprete cogliere al volo ciò che è utile alla professione, riuscendo a trarne vantaggio. Siate perspicaci, non abbiate nessun timore!

