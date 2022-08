L'Oroscopo di domani è pronto a tracciare la strada alla giornata di mercoledì. In primo piano le previsioni zodiacali del 31 agosto 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Ansiosi di sapere chi, tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone Vergine avrà pieno sostegno dall'Astrologia quotidiana? Ebbene, senz'altro ad avere tanta fortuna in questo contesto saranno di certo i nati sotto il segno del Toro, grandi favoriti da Plutone e quelli dell'Ariete: entrambi i segni sono stati valutati in giornata a cinque stelle. Invece un po' a rilento il mercoledì per coloro del Cancro, sottoscritti dalla spunta relativa ai periodi "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 31 agosto, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 31 agosto, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 31 agosto prevede che in questa prossima giornata avrete modo di alleggerire i vostri impegni e magari di concedervi momenti di relax con il vostro/a compagno/a di vita. Approfittatene per preparare qualcosa di speciale che possa rendere comunque felici entrambi. La Luna si troverà in aspetto armonico e per molti di voi si tratterà di un formidabile supporto. Per quanto riguarda la vita di coppia tutto benissimo, soprattutto per ciò che concerne la concretizzazione di emozioni provate o solo sognate (per il momento): presto le inizierete a vivere anche nella realtà.

Single, vi aspettano dei momenti intensi e romantici. Sarete scatenati e brillanti come al solito, ma con un pizzico di dolcezza e delicatezza in più che verrà sicuramente notata dalle persone che vi circondano. Nel lavoro, riceverete dei premi inaspettati, il che non vi farà più stare nella pelle dalla gioia.

Toro: ★★★★★. Un ottimo Plutone, nel contesto in trigono al vostro Urano, vi travolgerà in un vortice di emozioni molto piacevoli.

Finalmente riuscirete a creare le condizioni per vivere alla grande il rapporto con il partner. Vi sentirete (ri)amati, desiderati e compresi, grazie al cielo positivo ben contento di regalare quello spirito positivo che sta alla base della felicità. Single, sarete apprezzati per la vostra disponibilità e comprensione: in fondo siete sempre stati degli ottimi ascoltatori.

Approfittate di questa giornata per mettervi in mostra; giocate gli assi che avete nascosti nella manica, perché questo mercoledì potrebbe favorire incontri molto fortunati. Tra le persone che incrocerete potrebbe essercene una che vi farà battere il cuore: tenetevi pronti a vivere forti emozioni. Nel lavoro, avrete molto più sprint in questo periodo. Avete capito di aver bisogno anche del supporto dei colleghi.

Gemelli: ★★★★. In amore vi renderete gentili e premurosi, non soltanto nei confronti del partner ma anche nei confronti di quelle persone che avranno il piacere di interagire con voi nel corso della giornata. Uno degli astri, Mercurio, vi aprirà uno spiraglio positivo favorendovi in alcune situazioni: riuscirete a gestirle anche se dovessero presentarsi completamente imprevedibili con garbo, equilibrio e quel tocco di sano buon senso che non vi manca.

Pronti a rendere la vita a due serena e appagata? Single, potreste ottenere delle belle soddisfazioni, verso una persona che vi piace tanto, approfittando delle difficoltà di un vecchio rivale. Sicuramente non è da voi fare i falchi predatori, ma qualche piccolo vantaggio siete legittimati ad averlo. Giornata abbastanza pregna di buone occasioni: tra un corteggiamento e l'altro sarà facile conquistare la persona che adorate. Nel lavoro, avrete modo di far valere la vostra esperienza intervenendo in maniera rapida ed efficace.

Oroscopo di mercoledì 31 agosto, previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Un mercoledì valutato a basso profilo si prospetta a voi del segno. Per i sentimenti, dovrete essere molto generosi e altruisti verso la persona amata, che in questa fase sembra essere molto instabile e istintiva.

Fate del vostro meglio per risollevare l'umore di chi amate o che vi è accanto. In questa giornata in particolare gli astri raccomandano di non pensare al peggio, ma di cercare di vedere le cose da un punto di vista più ottimistico. Siate convinti e risoluti nel tentare di risolvere i problemi di cuore, ok? Single, un confronto piuttosto acceso con gli altri vi permetterà di conoscervi più a fondo. Magari inizialmente vi sentirete scossi e turbati, ma con il passare delle ore capirete che ne sarà valsa davvero la pena. In alcune faccende sarete più sicuri di voi e di quello che state facendo. Nel lavoro, doveste evitare di intestardirvi, soprattutto se le ostilità da superare fossero insormontabili.

Leone: ★★★★. Calma, pazienza a tanta buona routine: la vostra giornata. In amore, momento positivo con la persona che avete accanto, sia in una relazione fiorita di recente o un rapporto di vecchia data. Grazie alle stelle saprete prevedere in anticipo eventuali desideri del partner e preparerete delle sorprese speciali. Una regale Venere invece, vi regalerà intense emozioni provvedendo anche ad armonizzare la vita familiare. Colmate di tenerezze e deliziose complicità la persona amata, senza risparmio. Single, vi aspetta una giornata nella quale il vostro carattere estroverso sarà disponibile per ogni esperienza. Stimolato dagli astri, il periodo sarà elettrizzante per gli incontri. Se siete della prima decade, sfruttate il vostro spirito di adattamento per affrontare ogni tipo di sfida.

Così facendo, riuscirete a superare indenni ogni situazione. Nel lavoro, avrete una calma interiore da far invidia e non vi farete prendere dall'agitazione.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 31 agosto, indica che sarà una giornata abbastanza intensa per eventuali passioni amorose. Con la forza della ragione, il Sole nel segno vi farà sorridere per buona parte della giornata, esaltando la componente emozionale e romantica del vostro carattere. Le cose riguardo il settore affettivo in parte andranno favorevolmente bene. Nel rapporto a due vi sentirete finalmente più sensuali e romantici del solito. Single, dovreste cercare di approfondire un'amicizia che sta diventando ogni giorno più tenera, dolce e romantica.

Non scartate l'idea di potervi fidanzare con la persona miglior del mondo, anche se fosse già una bella amicizia. Sappiate che potrebbe essere la scelta migliore da fare, in questo momento della vostra vita. La sfera sentimentale infatti, pervasa da buoni influssi, potrà sfruttare legami che avranno ottime possibilità di durare a lungo. Nel lavoro, con il favore delle stelle riuscirete ad impostare le basi per dei progetti importanti.

