L'oroscopo di domani è pronto ad esprimere un giudizio, positivo o negativo che sia, in merito al possibile andamento riservato dagli astri alla giornata di mercoledì. In primo piano quindi le previsioni zodiacali del 17 agosto 2022, nel contesto in relazione esclusiva per i primi sei segni dello zodiaco. Allora, pronti a mettere in chiaro come andranno amore e lavoro per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Data per scontata la risposta, senza indugiare ulteriormente iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno.

Focus mirato in direzione dell'Oroscopo di domani 17 agosto, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 17 agosto, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 17 agosto, per l'amore, annuncia uno stato abbastanza emotivo. Questo mercoledì sarà particolarmente pacifico, seppur son certe turbolenze sentimentali ridondanti: tranquilli, presto saranno un ricordo. Il vostro intento per questa giornata sarà quello di mantenere un equilibrio perfetto tra ragione e sentimento. Così, idee e soluzioni brillanti si faranno vive in voi e senza troppa fatica riuscirete a creare un'atmosfera abbastanza intrigante. Single, in amore lanciatevi in modo da sfruttare le buone influenze della Luna. Se ci fosse qualcuno/a che interessa, dichiaratevi senza timore!

I sogni non sono fatti per rimanere in un cassetto: desideri e vita vanno vissuti. Un giorno potreste rimpiangere di essere rimasti fermi con le mani in mano. E' ora di agire, senza pensare troppo alle conseguenze. Nel lavoro, gettatevi a capofitto nelle novità, perché ci sono diverse persone che hanno bisogno di qualcuno che faccia da apripista: chi meglio di voi?

Toro: 'top del giorno'. In campo sentimentale questa giornata di metà agosto sarà da dedicare quasi tutta all'amore della vostra vita. La Luna in arrivo nel segno proprio questo mercoledì, infatti, vi consentirà di esprimere con un sentimento sincero tutta la vostra dedizione al partner. Vi godrete una giornata tra le più spumeggianti dell’intera estate, vi sorreggeranno lo spirito e l'allegria di familiari, amici e parenti stretti, mentre il clima che respirerete sarà di grande affiatamento, complicità e condivisione.

Il cielo addolcirà il carattere rendendovi sensibili alle manifestazioni affettive. Avrete senz'altro una gran voglia di coccole e la giornata aiuterà a realizzarle, soprattutto grazie ad un partner sempre pronto e disponibile. Single, il benessere interiore che provate in questo momento ha molto a che fare con l'aiuto della Luna. Così, finalmente vi sentirete a posto, accettati dagli altri e considerati come meritate. Questo stato di grazia durerà ancora a lungo: fortunatamente nel vostro cielo notiamo un incontro importante, forse una seduzione nuova da consumarsi lontano dai luoghi abituali. Nel lavoro, sarete frizzanti e pieni di entusiasmo per la possibilità di mettere in atto un obiettivo che da tempo arde in voi.

Gemelli: ★★★★. Giornata stabile ed in linea generale con la normalità più assoluta. In amore, Marte pianeta dell’esplosione emotiva e dei sentimenti nascosti, in tutte le sue sfumature, sarà per molti di voi un amico sincero sul quale contare. Le stelle promettono un mercoledì di metà agosto tutto all’insegna della corrispondenza sentimentale, proprio come piace a tanti di voi. Comunicherete così sul piano affettivo con una profondità che raramente avete provato in passato. Tutto il rapporto sentimentale sarà particolarmente coinvolgente e trascorrerete una dolce serata in compagnia di amici o parenti affabili. Single, già da oggi potreste essere i protagonisti assoluti del momento. Poter credere finalmente nei sogni che si realizzano in questa giornata regalerà senz'altro un sentore per qualcosa di magico.

Saprete essere convincenti e persuasivi e saranno in molti a sostenere le vostre idee. Nel lavoro, potrete contare su una sensibilità speciale che vi metterà in grado di capire le situazioni prima che si verifichino. Riuscirete così ad essere sempre un passo avanti ai vostri colleghi.

Oroscopo di mercoledì 17 agosto, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Periodo routinario, un po' blando a tratti ma assolutamente positivo se preso nell'insieme. Per i sentimenti, la giornata inizierà alla grande e si prospetta particolarmente appagante per il campo degli affetti. Arrivate a questo giorno con tutte le carte in regola per divertirvi e rilassarvi insieme al partner. Otterrete così quei comfort che vi siete certamente strameritati.

Alcuni pianeti vostri protettori, nello schema zodiacale del periodo formeranno per il vostro segno aspetti molto vivificanti. Anche la coppia Plutone-Mercurio vi ama e ve lo dimostreranno portando gioia ed allegria nei vecchi come nei nuovi rapporti. Single, sarà una giornata ideale per l'amore e per l'amicizia: tenerezza da un lato e sostegno e solidarietà dall'altro. Sapete già da tempo di essere circondati da persone che vi vogliono molto bene, cercate quindi di contraccambiare, magari aiutando chi avesse bisogno, soprattutto coloro che non palesano apertamente di essere in difficoltà. Nel lavoro, le combinazioni planetarie sembrano essere a vostro favore. Avrete la possibilità di prendervi delle rivincite e ritrovare un certo equilibrio economico.

Leone: ★★★★★. Splendido mercoledì in quasi tutti i campi della quotidiana esistenza: pronti a furoreggiare? In amore, sarete animati da tanta dolcezza da riuscirete a rendere felice la persona nel vostro cuore. Sarete in un piacevole stato di grazia, vi sentirete più leggeri ed in pace con voi stessi. Finalmente, dopo tanto tempo, potrete dire di aver raggiunto il vostro equilibrio affettivo: il vostro standard di vita in coppia migliorerà e forse si risveglieranno in voi emozioni e passioni che credevate assopite. Single, le stelle vi avvolgeranno e vi proteggeranno in una dolce aurea estiva. Tale stato vi irradierà nuova gioia e il vostro benessere sarà percettibile a chiunque, a pelle. Sarà questa una giornata indimenticabile in cui vi sentirete pronti a conquistare il mondo e finalmente guardare avanti senza più voltarvi indietro.

Nel lavoro avrete un grosso aiuto dal cielo capace di dare una grande forza mentale. Dinamismo, coraggio e perché no, faccia tosta, se ben usati vi regaleranno discreti risultati.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 17 agosto, in campo sentimentale prevede qualche tensione tra le mura domestiche. Questo vi metterà addosso un po' d'agitazione: avvertirete ogni attività come estremamente pensante o un enorme sacrificio. Per risolvere la situazione dovreste sciogliere alcuni nodi utilizzando il buon dialogo o mostrandovi più disponibili nei confronti della persona amata. La vostra difficoltà potrebbe essere quella di doversi lasciare alle spalle un certo passato: rimuginate troppo senza mai venire a capo di niente.

Dovreste invece provare a staccare, eliminando qualsiasi cosa che vi faccia tornare col pensiero a quello che è stato. Gradualmente vedrete che le salite da affrontare si mostreranno meno ripide del previsto. Single, nella vostra vita si sta per affacciare un cambiamento importante: dovreste aver capito che per affrontare le questioni di oggi non potete ricorrere agli strumenti di ieri. La vita è caratterizzata da continui alti e bassi, quindi, non scoraggiatevi ancor prima di iniziare qualcosa. Nel lavoro intanto, non tutti riusciranno a raggiungere gli obiettivi prefissati, nemmeno voi. Cercate di essere comprensivi con voi stessi.

