L'oroscopo di domani è pronto a svelare il possibile andamento messo in conto dall'Astrologia alla giornata di mercoledì. In primo piano in questo contesto le previsioni zodiacali del 3 agosto 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Nella fattispecie, tanto per essere precisi, ad essere analizzati saranno in esclusiva i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Allora, curiosi o no di sapere qual è la posizione in classifica relativa al vostro simbolo di nascita, qualora risultasse tra quelli enunciati poc'anzi?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'Oroscopo di domani 3 agosto, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 3 agosto, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 3 agosto in amore vede un Sole in splendido aspetto, anche grazie all’ottimo rapporto con Venere. Vi si preparano momenti di vera intesa con grande soddisfazione personale, sia che abbiate un legame fisso oppure solo una relazione occasionale. La vostra capacità di accumulare momenti lieti vi farà conservare nel vostro cuore ogni particolare degno di nota, da rivivere in intima armonia nel vostro cuore. Sarà una giornata all'insegna della distensione e del dialogo, sentirete più che mai il bisogno di coccole e di stimoli da parte di un partner sempre pronto ad esaudire le vostre richieste. Single, si delinea un giorno apportatore di buone opportunità: le stelle infatti vi doneranno un magnetismo da incantatori, il che favorirà nuove conoscenze.

Il consiglio: coltivate nuove e preziose amicizie, perché potrebbero presto rivelarsi non solo piacevoli ma anche molto utili. Nel lavoro non dovrete sforzarvi minimamente per ottenere i risultati prefissati, anzi, tutto avverrà in modo spontaneo.

Toro: 'top del giorno'. Ottima giornata! In campo sentimentale niente e nessuno riuscirà ad incrinare la vostra sicurezza.

A dominare sarà il carisma con la forza e la profondità di intenti che vi pervadono. Le stelle faciliteranno l'andamento della vostra vita a due, voi dovrete solo pensare a godervela senza affanni, tantomeno cercando di rincorrere soluzioni complicate. Single, sarete al centro dell'attenzione stellare, per cui dovrete assolutamente approfittare di questa giornata.

Soprattutto se aveste in serbo qualcosa d'importante da fare o dire a qualcuno, fatelo! Così, anche chi ha già fatto un incontro coinvolgente, dovrebbe soppesare l'eventualità di lasciarlo crescere nel tempo, piano piano. Il vostro temperamento solare, mai come ora è aperto alle novità: aspettatevi una sorpresa da una persona, forse nuova, che sotto sotto cova dei sentimenti amorevoli e molto profondi nei vostri confronti. Nel lavoro, giornata importante: secondo le stelle avrete una linfa vitale esplosiva. Verrete sicuramente notati ottenendo quelle attenzioni che aspettate da tempo.

Gemelli: ★★★★. Giornata stabile, abbastanza tranquilla, imperniata sulla solita scontata normalità quotidiana.

In amore, un gesto inaspettato vi rasserenerà distendendo i sensi, forse anche invitando a riflettere su quello che avete vicino. Scoprirete tanto amore da parte del partner che forse nemmeno immaginavate. Scorgerete in questo periodo un bagliore di luce in fondo al tunnel, quel buio che da troppo tempo vi tiene prigionieri. La via che avete in mente è senz'altro quella giusta: presto crogiolerete in un mare d'affetto e questo vi renderà le persone più felici del mondo. Insieme al vostro partner ritroverete la verve dei tempi migliori. Single, sarete spumeggianti e più vivaci del solito: tutto quello che potrete strappare alla sorte con prontezza e determinazione, consideratelo già vostro. Una certa ansia di novità vi spingerà alla ricerca di emozioni nuove.

Incontri piacevoli potranno anche diventare importanti, ma solo se lo desiderate. Nel lavoro, questa giornata profuma già di successo. Avete la carica ideale per ottenere quello per cui vi state battendo.

Oroscopo di mercoledì 3 agosto, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Per i sentimenti, non trascinatevi dietro vecchi rancori, guardate avanti e sorridete. Anche perché il partner percepisce i vostri umori e si comporta di conseguenza. Non rovinate quello che avete per vecchi problemi che, ormai, hanno perso ogni valore. La vita di coppia potrebbe andare meglio se voi vi lasciaste alle spalle questioni del passato già risolte e superate. Distraetevi, ascoltate musica e sfogatevi confidandovi con la persona amata.

Ciò di cui avete bisogno è semplicemente un po' di serenità. Single, attenti a non perdere il senso della misura, perché quando uscite dalle righe rischiate di debordare in maniera esagerata. Diventare critici e polemici, senza ragione, spesso vi porta ad assumere toni arroganti. Contate fino a dieci prima di parlare o di prendere iniziative! Dedicate più tempo a voi stessi e ai vostri hobby, giusto per rilassarvi. Nel lavoro, portate a termine gli impegni di cui vi siete fatti carico, prima che vi si accavallino troppo. Organizzatevi le idee e mettete giù una programmazione: la giornata che vi vedrà meno concentrati del solito e più distratti.

Leone: ★★. In preventivo un mercoledì affatto "da leoni!".

In amore, se vi trovaste a un bivio importante, magari impegnativo, riflettete bene prima di fare la vostra scelta definitiva. State vivendo un periodo un po' delicato, per questo cercate di evitare qualsiasi tipo di cambiamento drastico. Poi, per quanto possa attirare, non scherzate troppo con il partner ma affrontate le prossime decisioni in maniera seria; ne andrà certo del vostro benessere futuro. Single, non lasciatevi prendere la mano da paure o insicurezze. Se le cose non girassero come auspicato, tentate un percorso nuovo, di certo riuscirete ugualmente a raggiungere la meta. Forse ci metterete un po' più di tempo, però quello che conta è arrivare sempre e comunque al traguardo. Nel lavoro non affidatevi troppo agli altri, ok?

Meglio contare sulle proprie forze, anche perché "certi colleghi" non vi saranno di aiuto, anzi più di intralcio che altro, per cui non ne vale proprio la pena.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 3 agosto, in campo sentimentale annuncia un buon cielo, stabile e azzurro. Il periodo vi regalerà una discreta capacità di entusiasmarvi anche per le semplici gioie della vita. Le più piccole occasioni di felicità vi porteranno a ringraziare il cosmo per i doni ricevuti: sappiate vivere al meglio questa giornata, ovviamente insieme a chi amate. Un desiderio di rinnovamento nella coppia presto potrebbe pervadere, se non tutti, sicuramente molti voi. In alcuni casi potrebbe farsi sentire un bisogno di percorrere nuovi itinerari sentimentali: tranquilli, perché avrete le idee molto chiare sul da farsi e di certo non sbaglierete.

Single, non siete quelli del libero mercato: l'amore deve essere solo vostro, altrimenti non è amore. Le stelle concordano su quanto appena detto e presto creeranno l'atmosfera giusta per voi che cercate qualcuno da amare. Dedicate tempo al benessere fisico, mettete a punto il look; rinnovatevi senza tradire il vostro stile, vedrete che ci guadagnerete in fascino. Nel lavoro, alcune novità stimoleranno a dare il meglio. In prospettiva, miglioramenti riguarderanno la carriera.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 3 agosto.