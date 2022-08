L'oroscopo della giornata di giovedì 1° settembre vedrà i nativi Bilancia in vena di ampliare i propri orizzonti al lavoro, mentre Scorpione potrà contare sul sostegno della Luna. Ariete sarà piuttosto previdente, soprattutto al lavoro, mentre Pesci dovrà cercare di gestire più efficacemente le proprie mansioni professionali. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di giovedì 1° settembre 2022.

Previsioni oroscopo giovedì 1° settembre 2022 segno per segno

Ariete: settembre è arrivato, e l'estate è ormai al termine, e voi nativi del segno sarete pronti a buttarvi nella nuova stagione lavorativa secondo l'oroscopo.

Cercherete di essere piuttosto previdenti, e con una buona organizzazione e un pizzico di fortuna, partirete molto bene. In amore Venere avrà campo libero finalmente, e riuscirete a vivere più serenamente i rapporti con le persone che amate. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale che vi vedrà in difficoltà anche in questo nuovo mese, considerato che Venere sarà ancora in quadratura. Single o meno, dovrete cercare di stabilire un'intesa migliore con la persona che amate, soprattutto voi nati nella seconda decade. Sul fronte lavorativo cercate di curare maggiormente l'aspetto economico, evitando di prendervi troppi rischi. Voto - 6️⃣

Gemelli: settore professionale davvero convincente in questa giornata di giovedì.

Avrete un buon cielo sopra di voi, e sarà possibile mettere insieme ottimi successi. In ambito amoroso Venere in sestile porterà stabilità e romanticismo tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single ci penserà questo cielo a spronarvi e avvicinarvi alla persona che amate. Voto - 9️⃣

Cancro: con la Luna che si metterà in trigono dal segno dello Scorpione, sarà più facile per voi dedicare più tempo e energie alla vostra relazione di coppia.

Se siete single le vostre strategie romantiche potrebbero rivelarsi più efficaci. Sul fronte professionale avrete bisogno di nuove idee, ma soprattutto di maggior ottimismo e fiducia in voi stessi. Voto - 7️⃣

Leone: non inizierà benissimo questo mese di settembre per voi nativi del segno, considerato che l'astro argenteo si troverà in quadratura dal segno dello Scorpione.

Sul fronte sentimentale a volte può capitare di avere di un’incomprensione o una piccola discussione con la persona che amate, ma non dovrete pretendere di avere ragione a tutti i costi. In ambito lavorativo sarete messi piuttosto bene, e con Marte in sestile sarete spinti a dare di più. Voto - 7️⃣

Vergine: prima giornata del mese assolutamente convincente in amore grazie alla Luna. Cuori solitari o meno, sarete in grado di capire cosa significa essere amati dalla persona che amate, e sarà più facile per voi ricambiare il sentimento ricevuto. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno ancora tante faccende da sistemare, dunque meglio non rallentare proprio adesso. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale stabile e piacevole secondo l'oroscopo di giovedì 1° settembre.

Questo cielo sarà dalla vostra parte, e troverete sempre il pretesto adatto per vivere bei momenti con la persona che amate. Sul fronte professionale Mercurio sarà in congiunzione, ciò nonostante con Giove opposto attenzione a non saltare alle conclusioni sbagliate. Voto - 8️⃣

Scorpione: con il sostegno della Luna, in questa giornata di giovedì riuscirete a recuperare terreno in amore, ma con Venere in quadratura avrete ancora molto da recuperare. Ciò nonostante, single oppure no, le persone intorno a voi noteranno sicuramente il vostro modo di fare diverso da solito. In ambito lavorativo ci terrete molto a portare al successo i vostri progetti, ma dovrete avere pazienza e metterci impegno e costanza.

Voto - 7️⃣

Sagittario: ottima giornata sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. Tenderete a essere particolarmente premurosi nei confronti della persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single lotterete con tutte le vostre forze per far valere le vostre ragioni. In ambito lavorativo calma, diplomazia e pazienza vi permetteranno di arrivare al successo che meritate. Voto - 8️⃣

Capricorno: una bella Luna in sestile vi permetterà di essere più romantici nei confronti della persona che amate. Con il giusto atteggiamento, e riuscirete a sentirvi più vicini alla vostra fiamma. In ambito lavorativo non sarà facile migliorare quando questo cielo si metterà contro di voi.

Vi serviranno dunque idee più efficaci. Voto - 7️⃣

Acquario: sentirsi a proprio agio con la persona che amate quando questo cielo è contro di voi non sarà affatto semplice. Single oppure no, va bene avere dei problemi personali, ma non dovrete riversarli verso chi non ha colpe. Per quanto riguarda il lavoro vi lancerete in nuove e intriganti sfide, e con un po’ di fortuna sarete in grado di mettere insieme ottimi risultati. Voto - 6️⃣

Pesci: dovrete cercare di gestire meglio le vostre mansioni professionali, anche se con queste stelle non sarà affatto facile. Un po’ meglio per quanto riguarda i sentimenti, grazie alla Luna in trigono dal segno amico dello Scorpione. Single oppure no, sarà più facile per voi condividere sentimenti e emozioni con la persona che amate. Voto - 7️⃣