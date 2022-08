L'Oroscopo di giovedì 25 agosto vedrà un Ariete più agguerrito in amore grazie alla Luna e Venere, mentre Marte permetterà alla Bilancia di essere più attiva al lavoro. Vergine sarà più soddisfatta dei buoni risultati che arriveranno al lavoro, mentre Acquario non dovrà avere rancori in amore. Vediamo nel dettaglio l'oroscopo e pagelle della giornata di giovedì 25 agosto.

Previsioni oroscopo giovedì 25 agosto 2022 segno per segno

Ariete: con la Luna e Venere in buon aspetto sarete più agguerriti sotto il profilo sentimentale, single oppure no. Una spiccata sensibilità e la voglia di amare che avete, vi spingeranno oltre con la persona che amate, da permettervi momenti davvero romantici.

Per quanto riguarda il lavoro, i vostri colleghi apprezzeranno di più lo sforzo che farete con i vostri progetti, e con Giove e Marte favorevoli, potreste provare a puntare più in alto. Voto - 9️⃣

Toro: con Mercurio in trigono dal segno della Vergine ritroverete il giusto feeling con il vostro ambiente di lavoro. Sentirete meno la pressione, e con la giusta concentrazione, sarete in grado di mettere a segno risultati davvero incoraggianti. Sul fronte amoroso sarà difficile far valere i vostri sentimenti, considerato che la Luna e Venere saranno in cattivo aspetto. Single oppure no, invadere lo spazio della persona che amate potrebbe essere controproducente. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale solida e convincente secondo l'oroscopo di giovedì 25 agosto.

Single oppure no, i sogni son fatti per essere realizzati, e voi vi darete da fare affinché un vostro sogno romantico possa diventare realtà. Sul fronte professionale questa giornata potrebbe non essere particolarmente produttiva con Mercurio in quadratura, ciò nonostante, presto avrete modo di rifarvi. Voto - 7️⃣

Cancro: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti.

Questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante, single oppure no, le occasioni per vivere momenti intensi e romantici arriveranno, e voi dovrete essere pronti a coglierli. In ambito lavorativo vi darete da fare con i vostri progetti, ciò nonostante, sappiate che Mercurio sta per mettersi in una posizione difficile, e i vostri progetti potrebbero essere difficili da portare avanti.

Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali favorevoli in amore nel corso della giornata di giovedì. Single oppure no, con la Luna e Venere in buon aspetto, non vi farete di certo sfuggire le occasioni che arriveranno per godere appieno della vostra vita amorosa, soprattutto voi nati nella seconda decade. Sul fronte professionale avrete bisogno di qualche idea in più, che forse potrebbe arrivare. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale nel complesso stabile secondo l'oroscopo. Riuscirete a vivere una relazione di coppia tranquilla, con momenti romantici, e forse anche di crescita. Se siete single potete provare a sfruttare il vostro atteggiamento romantico per avvicinarvi alla persona che vi piace. Sul fronte professionale, se saprete fare bene i conti, potrete ottenere buoni risultati e soddisfazioni dai vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Bilancia: ottimo periodo sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Venere e Luna vi metteranno nelle condizioni ideali per vivere un rapporto romantico e appagante. Se siete single la vostra immagine sociale ci guadagnerà con questo cielo, e sarete felici di avere nuove persone intorno a voi. Nel lavoro Giove non sarà di certo di grande aiuto, ma con Marte in trigono sarete sicuramente più attivi e non vi arrenderete così facilmente. Voto - 7️⃣

Scorpione: tentare di osare in amore con un cielo difficile come questo potrebbe essere controproducente secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 25 agosto. Questo cielo rovina la vostra serenità, e sarà difficile entrare in sintonia con il partner, soprattutto se ci sono alcune cose che non vanno da un po'.

Settore professionale che invece vi darà qualche soddisfazione grazie a Mercurio, ma attenzione a non peccare di presunzione. Voto - 6️⃣

Sagittario: sarete bravi a prevenire le azioni delle persone in questa giornata di giovedì. In amore i sentimenti non mancheranno di certo, e godrete di un'ottima intesa di coppia. Se siete single questo cielo vi vivacizza e vi illumina il cammino con sensibilità e leggerezza. In ambito lavorativo Marte non vi farà sentire molto in forma, ciò nonostante potrebbero presto arrivare idee incoraggianti. Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo favorevole sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. Ci saranno interessanti prospettive per la vostra relazione di coppia, che se riuscirete a mantenere, potrebbero consolidare ulteriormente il vostro rapporto.

Nel lavoro attenzione alle scelte che andrete a prendere, perché potrebbero soltanto rallentarvi e portare risultati poco felici. Voto - 7️⃣

Acquario: in campo sentimentale questa giornata, e questo cielo non avranno molto da offrirvi, ciò nonostante sarà importante non avere rancori, e affrontare eventuali problemi e discussioni con la persona che amate. Piccoli miglioramenti invece arriveranno al lavoro. Riuscirete a fare passi avanti con i vostri progetti, che saranno motivo di soddisfazione e che vi metteranno voglia di fare di più. Voto - 6️⃣

Pesci: configurazione astrale discreta secondo l'oroscopo di giovedì 25 agosto. Vivrete una relazione di coppia tranquilla e gradevole. Provate a trascorrere questa giornata in spensieratezza.

Se siete single troverete lo slancio per farvi avanti, soprattutto voi nati nella terza decade. In ambito lavorativo non sarete messi benissimo con i vostri progetti ma non vi mancherà la forza di reagire e provare a fare di meglio. Voto - 7️⃣