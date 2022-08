L'oroscopo della giornata di lunedì 22 agosto vede un Ariete meno romantico del solito a causa dell'astro argenteo che si troverà in quadratura, mentre Leone avrà una grande voglia di dimostrare quanto sa amare. La Luna accenderà l'entusiasmo dei nati Cancro, soprattutto in amore, mentre Pesci ritroverà intesa e armonia con il partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 22 agosto.

Previsioni oroscopo lunedì 22 agosto 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale in calo in questo inizio di settimana per i nati del segno.

La Luna passerà in quadratura dal segno del Cancro e potrebbe rendervi meno romantici del solito. Se avete una questione da risolvere con la vostra fiamma, provate a parlarne responsabilmente. In ambito lavorativo queste stelle non saranno affatto male e riuscirete a metterci impegno a sufficienza nei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale che vede la Luna dalla vostra parte in questa giornata di lunedì. I rapporti con il partner non saranno i migliori in assoluto, ciò nonostante vivrete la vostra relazione con maggior buon senso. In ambito lavorativo potrebbe essere un buon momento per nuove iniziative e magari riuscire a farvi notare. Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo stabile sul fronte amoroso secondo l'oroscopo di lunedì 22 agosto.

Vi sentirete liberi e amati dalla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voi cuori solitari cercherete di intensificare certi rapporti, che lentamente stanno diventando sempre più importanti. Sul fronte professionale Marte vi aiuterà a reagire ai vari ostacoli che incontrerete con i vostri progetti, senza mollare mai.

Voto - 8️⃣

Cancro: un'intensa Luna in congiunzione accenderà il vostro entusiasmo per quanto riguarda i rapporti sentimentali. Single oppure no, godrete di rapporti decisamente migliori, con la voglia di trascorrere quanto più tempo possibile con le persone che amate. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio v'indicherà la via più adatta per i vostri progetti.

Meglio dunque non agire di testa vostra. Voto - 8️⃣

Leone: il pianeta dell'amore Venere metterà in voi una grande voglia di dimostrare quanto sapete amare. Single oppure no, arriveranno momenti intensi e davvero romantici per voi e la persona che amate, ma soprattutto, gratificanti. Sul fronte professionale avrete più energie da investire per i vostri progetti, e con il giusto impegno, e un pizzico di fortuna, arriveranno i risultati che meritate. Voto - 9️⃣

Vergine: con la Luna che si sposterà nel segno del Cancro, i rapporti con la vostra anima gemella torneranno a farsi affiatati e romantici. Single oppure no, sarà un buon momento per dare maggior risalto alla vostra vita sentimentale. Nel lavoro sarete tutto sommato fieri del percorso che avrete intrapreso, e con Mercurio in congiunzione avrete ancora tanta strada da fare.

Attenzione però a Marte in quadratura, che potrebbe togliervi un bel mucchio di energie. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale un po’ meno appagante in questo inizio di settimana, colpa della Luna in quadratura dal segno del Cancro. Le vostre intenzioni non sempre verranno ben intese dalla persona che amate e sarà necessario non prendere le distanze. Sul fronte professionale portare avanti i vostri progetti non sarà sempre così semplice, ciò nonostante l'impegno da parte vostra non mancherà. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna in Cancro porterà un po’ più di stabilità con la persona che amate, ma con Venere in quadratura non aspettatevi momenti romantici. Single oppure no, dovrete dimostrare le vostre buone intenzioni fin da subito per recuperare terreno.

In ambito lavorativo arriveranno buoni risultati grazie a Mercurio in sestile, ciò nonostante cercate di non dare alcune idee per scontate. Voto - 6️⃣

Sagittario: Venere in posizione favorevole aumenterà la passione con l'anima gemella e con la Luna non più in cattivo aspetto potrete contare su un rapporto più stabile. Se siete single vi piacerà avere il controllo della situazione, ma dovrete anche lasciare il giusto spazio alle persone che amate. In ambito lavorativo non sempre le vostre idee potrebbero portarvi nella giusta direzione. Valutate attentamente le scelte che farete con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: con l'astro argenteo che passerà nel segno del Cancro, dunque in opposizione, sul fronte amoroso non sarete dell'umore adatto per vivere un rapporto stabile.

Single oppure no, prima o poi dovrete affrontare certe discussioni. In ambito lavorativo Mercurio porterà buone idee da sviluppare, ciò nonostante non siate troppo frettolosi e non prendete certe iniziative senza prima consultarvi. Voto - 6️⃣

Acquario: periodo che continuerà a non darvi grandi soddisfazioni secondo l'oroscopo a causa di Venere in cattivo aspetto. I rapporti con le persone che amate non saranno così affiatati. Il consiglio di un familiare però potrebbe esservi di grande aiuto. Sul fronte professionale forse non è il periodo migliore dell'anno per fare affari, ma con il giusto impegno potreste ottenere discreti risultati. Voto - 6️⃣

Pesci: inizio di settimana davvero convincente grazie alla Luna in trigono dal segno del Cancro.

Vi sentirete leggeri, ma soprattutto amati dal partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single finalmente potrebbe essere il vostro momento in amore. Nel lavoro invece avrete ancora molto da fare per recuperare terreno e raggiungere risultati migliori, e con questo cielo non sarà affatto semplice. Voto - 7️⃣