L'oroscopo della giornata di martedì 16 agosto vedrà un Capricorno pieno di grinta, non solo in ambito lavorativo, mentre Venere, Giove e Saturno faranno felici i nativi Gemelli. Leone saprà gestire al meglio la propria vita sentimentale, mentre Bilancia darà sfogo alla propria creatività. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 16 agosto.

Previsioni oroscopo martedì 16 agosto 2022 segno per segno

Ariete: vita sentimentale davvero fantastica nel in questo inizio di settimana. Single oppure no, avrete un intuito e una sensibilità lodevole, che vi metterà nelle condizioni ideali per godere di rapporti davvero pieni d'amore.

Per quanto riguarda il lavoro, tornerete a darvi da fare con i vostri progetti, ciò nonostante cercherete di fare molta attenzione a possibili errori o imprevisti. Voto - 8️⃣

Toro: questo non è proprio il vostro momento dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo, considerato che Venere si troverà in quadratura. Dovrete essere più comprensivi nei confronti delle persone che amate. Fare i romanticoni non basta, dovrete anche dimostrare di sapervi prendere cura del partner. Per quanto riguarda il lavoro invece non avrete paura di buttarvi in progetti più ambiziosi, grazie al supporto di Marte e di Mercurio. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale equilibrata e positiva per voi nativi del segno.

Sul fronte amoroso sarà una giornata decisamente fortunata grazie alla Luna e Venere in ottimo aspetto. Single oppure no, i rapporti con le persone che amate saranno davvero intensi. Non fatevi sfuggire queste dolci occasioni romantiche. Sul fronte lavorativo Giove e Saturno porteranno idee interessanti, che con un po’ di fortuna vi permetteranno di raggiungere discreti risultati.

Attenzione però a Mercurio in quadratura. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedranno la Luna in quadratura in questa giornata di agosto. In amore non sempre le vostre intenzioni saranno ben viste, di conseguenza potrebbero esserci spiacevoli discussioni. Se siete single non mostratevi per ciò non siete realmente, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Settore professionale nel complesso discreto, con idee e progetti che tutto sommato andranno bene. Voto - 7️⃣

Leone: con Venere e la Luna in buon aspetto, saprete gestire piuttosto bene la vostra vita sentimentale. Single oppure no, arriveranno momenti davvero teneri e romantici, soprattutto per voi che siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro attenzione agli impegni e alle situazioni che si verranno a creare, perché con Saturno opposto dovrete saper calcolare eventuali imprevisti. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale nel complesso stabile per voi nativi del segno. Sarà ancora un buon momento per guardarsi intorno, e provare a rendere la vostra vita più interessante. Sul fronte lavorativo Mercurio e Marte saranno dalla vostra parte, e con un po’ di fortuna saprete mettere insieme ottimi risultati.

Voto - 7️⃣

Bilancia: cielo che lentamente si farà sempre più radioso per voi nativi del segno. Certo, in questa giornata la Luna sarà ancora opposta, ciò nonostante avrete Venere in sestile. Vivete con serenità la vostra relazione di coppia, senza però spingervi oltre certi limiti. Per quanto riguarda il lavoro darete sfogo alla vostra creatività in questa giornata, prendendo i vostri progetti con maggior fiducia e ottimismo. Voto - 7️⃣

Scorpione: non sarete così fieri della vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo di martedì 16 agosto. Forse prendere le distanze potrebbe essere un'idea, ma la verità è che se volete stare bene insieme, dovrete affrontare eventuali discussioni e trovare una soluzione.

Sul fronte lavorativo invece, sarete abili a prendere l'iniziativa giusta, e con un po’ di fortuna, riuscirete a centrare il giusto obiettivo. Voto - 6️⃣

Sagittario: cielo davvero sereno sopra di voi in questa giornata di agosto. In amore non fatevi mancare nulla per poter godere appieno della vostra vita sentimentale, single oppure no. Sul fronte lavorativo le vostre idee forse non saranno il massimo, considerato che Mercurio si troverà in quadratura. Consultatevi con chi ne sa più di voi, e forse potreste riuscire a mettere insieme buoni risultati. Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo più intrigante sul fronte amoroso per voi nativi del segno, ciò nonostante ci saranno ancora alcune cose da sistemare tra voi e il partner.

Sarete in ogni caso pieni di grinta, con la voglia di riuscire a vivere una relazione di coppia migliore. Sul fronte lavorativo riuscirete a mettere insieme risultati decisamente migliori grazie a Mercurio e Marte in trigono, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale che in amore vedrà qualche imperfezione secondo l'oroscopo. La Luna sarà in sestile, ma con Venere opposta non aspettatevi di vivere una relazione strettamente romantica. Se siete single sarete in grado di socializzare, ma di sentimenti non se ne parlerà. Nel lavoro dovrete avere le idee più chiare con i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Pesci: vita sentimentale positiva in questa giornata di martedì.

I rapporti con il partner saranno tutto sommato discreti, e non mancheranno momenti piacevoli tra voi e il partner, in grado di consolidare il vostro rapporto. Sul fronte professionale, con Mercurio in opposizione, non sempre le vostre idee potrebbero risultare efficaci. Meglio chiedere un consiglio se necessario. Voto - 7️⃣