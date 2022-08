Curiosi di sapere che cosa accadrà nelle prossime ore con l'oroscopo del 23 agosto 2022? Inizia una nuova giornata e le stelle affermano che alcuni di voi non esiteranno a raccontare la verità, ma dovrete aspettarvi una specie di contraccolpo. Non fatevi intimorire, la ragione è dalla vostra parte e fungerà da scudo. Per altri dettagli consultate le seguenti previsioni astrologiche dedicate alla giornata di martedì 23 agosto con le pagelle da Ariete a Pesci.

Oroscopo del giorno 23 agosto: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Il modo migliore per cambiare la vostra vita in meglio è stare insieme a persone che condividono le vostre ambizioni e i vostri ideali.

Se lavorate con quelle persone per portare a termine le cose importanti, potete raggiungere le vette più alte del successo. Voto: 8

Toro – Ignorate quel fastidioso dubbio che vi fa credere di non essere abbastanza bravo per competere ai massimi livelli e portate avanti i vostri progetti. Avete così tanto da fare in questo periodo, infatti, il vostro potenziale creativo è illimitato. Voto: 7,5

Gemelli – Andate avanti per la vostra strada, fate le vostre cose e non ascoltate chi vi dice che dovreste essere meno avventurosi. Molto probabilmente sono gelosi del vostro amore per la vita e della vostra capacità di far accadere le cose. Tutto ciò che conta è che voi siate felici con voi stessi.

Voto: 8,5

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 23 agosto: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Grazie al nuovo transito del Sole siete molto meno incline ad agitarvi per le piccole cose della vita. Una parte di voi sa già che non contano minimamente e adesso anche il resto di voi deve accettare questo fatto. Voto: 8,5

Leone – Nelle ultime settimane sono successe così tante cose buone che potreste chiedervi quando arriveranno le cose brutte.

Bene, questa è la giornata sottotono, ma non sarà un collasso: il vostro slancio vi farà andare avanti. Voto: 6,5

Vergine – Grazie ai vostri talenti, potete realizzare qualcosa fuori dall’ordinario. Potreste non essere un genio, ma non lasciate che questo vi impedisca di mettere le ali e di sognare a occhi aperti.

Voto: 7

Astrologia applicata al giorno 23 agosto: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Se qualcosa vi infastidisce, questa è la giornata giusta per fare chiarezza. Se tenete la rabbia per voi, vi divorerà dentro perché sapete che i cattivi sono là fuori che se la cavano con cose che non dovrebbero. Voi siete per la verità e la giustizia. Voto: 7

Scorpione – Amici e familiari si rendono conto che voi possedete il tipo di esperienza che manca a loro e verranno da voi per un consiglio. Non potete risolvere tutti i loro problemi, ma potete impartire loro alcune delle lezioni importanti che avete imparato. Voto: 7,5

Sagittario – Se volete salire e ottenere una posizione di leadership, questo è il momento di mostrare a tutti i vostri talenti.

L’Oroscopo del giorno 23 agosto dice che le stelle miglioreranno il vostro percorso verso il successo, ma lo sforzo deve venire da voi. Voto: 7

Oroscopo e previsioni astrologiche di martedì 23 agosto: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Una nuova idea creativa vi ecciterà, ma dovete essere realistici su ciò che potete sperare di ottenere e quanto vi costerà. Non servirà solo un investimento di denaro, ma anche del vostro tempo prezioso. Voto: 7

Acquario – Avete molta fiducia in voi stessi e siete anche pronti a correre un rischio di qualche tipo, ma l'oroscopo avverte che dovete essere ragionevoli riguardo alle vostre ambizioni. Anche un Acquario ha dei limiti e se scegliete di ignorarli, potrebbe costarvi caro.

Voto: 7

Pesci – A un certo punto della giornata vi renderete conto di aver buttato tempo prezioso dietro alle preoccupazioni sciocche. Un cambiamento sta arrivando e per sfruttarlo al meglio dovete cambiare anche il vostro atteggiamento. Siate positivi in tutto ciò che pensate, dite e fate. Voto: 6,5