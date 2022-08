L'oroscopo della giornata di martedì 23 agosto vedrà momenti proficui al lavoro per i nativi Bilancia, forti di Marte e Saturno in buon aspetto, mentre Cancro riuscirà a godersi al meglio la propria vita sentimentale. Pesci si metterà più in mostra in amore e con le persone che ama, mentre Scorpione cercherà di essere ottimista al lavoro. Vediamo nel dettaglio le pagelle con classifica voti per l'Oroscopo della giornata di martedì 23 agosto.

Previsioni oroscopo martedì 23 agosto 2022 pagelle e classifica voti

Ariete: periodo non molto intrigante sul fronte sentimentale a causa della Luna in quadratura.

Single oppure no, potrebbero esserci delle incomprensioni tra voi e la vostra fiamma. Cercate di comprendere le intenzioni del partner, e non far valere sempre e solo le vostre. In ambito lavorativo sarete abbastanza abili a gestire i vostri progetti, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Toro: l'astro argenteo sarà dalla vostra parte in questa giornata di martedì. Ci sarà un po’ più di stabilità tra voi e la vostra anima gemella, ma attenzione a non pretendere troppo dal vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro ci metterete più impegno del solito nei vostri progetti, e riuscirete a fare contenti colleghi e superiori. Voto - 8️⃣

Gemelli: ottima giornata per dedicare più tempo a quelle cose che contano davvero per voi.

Sul fronte sentimentale Venere in sestile aumenterà la passione e l'intesa tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single vi piacerà molto fare nuove conoscenze. Nel lavoro Marte vi aiuterà a reagire alle difficoltà di Mercurio. Cercate di non essere frettolosi con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: con la Luna in congiunzione riuscirete a godervi al meglio la vostra relazione sentimentale secondo l'oroscopo di martedì 23 agosto.

Single oppure no, vi sentirete amati e apprezzati dal partner, e avrete tante occasioni per consolidare il vostro rapporto. Sul fronte professionale sarete attivi e pronti a risolvere alcune difficoltà che si sono create con i vostri progetti, cercando di fare del vostro meglio. Voto - 8️⃣

Leone: configurazione astrale favorevole in amore per voi nativi del segno.

Venere vi darà la carica di cui avrete bisogno per vivere serenamente la vostra relazione di coppia. Se siete single un buon atteggiamento vi permetterà di risultare simpatici agli occhi degli altri. Nel lavoro Marte e Giove porteranno risorse a sufficienza per gestire efficacemente i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale nel complesso valida in questa giornata di martedì. I rapporti con la vostra anima gemella saranno regolati dalla Luna in sestile, che non vi farà mancare nulla per essere felici insieme alle persone che amate. Per quanto riguarda il lavoro sarete consapevoli delle vostre scelte professionali, e cercherete di portarle a termine con successo. Voto - 8️⃣

Bilancia: giornata priva di grandi novità sul fronte amoroso per voi nativi del segno.

Venere e Luna saranno in contrasto tra loro, dunque non aspettatevi una relazione di coppia davvero affiatata. Se siete single sarete piuttosto socievoli, ma difficilmente riuscirete a legare. Per quanto riguarda il lavoro l'ottimismo in voi non mancherà, e con Marte e Saturno in trigono arriveranno momenti proficui per voi. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale tra alti e bassi secondo l'oroscopo della giornata di martedì 23 agosto. La Luna in trigono porterà buon senso e un pizzico di maturità in voi, ma con Venere in quadratura non aspettatevi momenti da batticuore. Sul fronte professionale sarete più convinti delle vostre capacità grazie a Mercurio in sestile, e con il giusto impegno, saprete raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 7️⃣

Sagittario: ottima giornata per far valere i vostri sentimenti secondo l'oroscopo. Il pianeta dell'amore sarà in buon aspetto, e potrete godervi questa giornata al meglio insieme alle persone che amate. Se siete single apprezzerete particolarmente la compagnia di amici o familiari. Settore professionale forse non eccellente a causa di Mercurio e Marte negativi. Affidatevi a Giove in trigono per cercare di gestire efficacemente i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: non sarete così di buon umore in questa giornata a causa della Luna opposta. In amore potrebbero esserci alcune questioni da risolvere con la vostra anima gemella per cercare di vivere un rapporto migliore. Se siete single l'amore non sarà nei vostri interessi in questo martedì d'agosto.

In ambito lavorativo vi darete da fare volentieri con i vostri progetti, portandoli avanti con serenità e impegno. Voto - 7️⃣

Acquario: i cambiamenti fanno parte della vita e sul fronte sentimentale potreste non sentirvi pronti. Single oppure no, dovrete fare attenzione a non essere causa di discussioni con la persona che amate, soprattutto voi nati nella terza decade. In ambito lavorativo vi sentirete decisamente più carichi grazie a Marte in trigono, e con un po’ di fortuna da parte di Giove, riuscirete a svolgere al meglio i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Pesci: periodo stabile sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Tra voi e il partner potrebbe essere la giornata adatta per lasciarsi andare alle emozioni, e magari fare un piccolo viaggio insieme.

Se siete single comprensione e dolcezza saranno ben apprezzate da chi vi sta attorno. In ambito lavorativo farete un po’ fatica a gestire i vostri progetti. Siate pazienti, e cercate di non essere frettolosi o superficiali. Voto - 7️⃣