L'oroscopo della giornata di mercoledì 24 agosto vedrà una Luna calante spostarsi nel segno del Leone, che in amore farà scintille, mentre l'Ariete riuscirà a vivere al meglio la propria vita sentimentale. Giove aiuterà i nati Sagittario a gestire meglio il tempo a disposizione, mentre il lavoro sarà al centro dei pensieri dei nati Gemelli.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di mercoledì 24 agosto.

Previsioni oroscopo mercoledì 24 agosto 2022 segno per segno

Ariete: configurazione astrale favorevole nel corso della giornata di mercoledì.

Dopo un inizio di settimana non molto convincente, sarete pronti nuovamente a darvi da fare in amore, e dare la giusta importanza e il giusto peso alle persone che amate. Sul fronte professionale Giove vi aiuterà a essere organizzati, Marte invece vi darà le energie di cui avrete bisogno. Con un po’ di fortuna, saprete mettere a segno ottimi risultati. Voto - 8️⃣

Toro: cielo poco convincente dal punto di vista sentimentale in questa giornata di mercoledì. Vi sentirete un po’ messi alle strette dal partner, e faticherete a entrare in sintonia, soprattutto voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro ultimamente vi state facendo guidare dall'istinto. Seguite invece i consigli di Mercurio per mettere a segno risultati migliori.

Voto - 6️⃣

Gemelli: settore professionale che in questo periodo assumerà maggior importanza secondo l'oroscopo di mercoledì 24 agosto, a prescindere dai risultati che state portando a casa. Potrebbero infatti essere interessanti dei progetti di cui dovrete assolutamente fare parte. In amore sarà una giornata romantica e produttiva insieme al partner, mentre se siete single cercherete di avvicinarvi di più alla persona che amate.

Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale stabile e appagante per i nativi del segno. Single oppure no, ogni occasione sarà buona per voi per cercare di vivere emozioni forti, soprattutto se in compagnia della persona giusta. Sul fronte professionale il sostegno di Mercurio si rivelerà prezioso per cercare di non commettere troppi errori con i vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Leone: con questa Luna calante che sta per entrare nel vostro cielo, sul fronte sentimentale sarete tra i migliori segni dello zodiaco. Single oppure no, farete scintille con la vostra sensibilità e voglia di amare, soprattutto voi nati tra la prima e la seconda decade. In ambito lavorativo sarete forse a corto di idee, ma se ve ne verrà in mente una, non vi farete di certo sfuggire l'occasione. Voto - 8️⃣

Vergine: vita di coppia nel complesso interessante in questa giornata di mercoledì. Saprete come far valere le vostre emozioni con il partner, ma anche se siete single riuscirete a legare bene, con la voglia di socializzare che avete. In ambito lavorativo svolgere le vostre mansioni sarà meno faticoso del previsto quando avrete le idee ben chiare su come agire.

Voto - 8️⃣

Bilancia: la Luna si metterà in una posizione migliore in questa giornata di mercoledì, e riuscirete a recuperare terreno in amore secondo l'oroscopo. Le tenerezze vi piaceranno tanto, e vi piacerà per una volta pensare soltanto al benessere vostro e delle persone che amate. In ambito lavorativo avrete buone idee in mente, ma per realizzarle ci vorrà tempo. Siate pazienti dunque, e fate sempre bene il vostro lavoro. Voto - 8️⃣

Scorpione: ancora tensioni tra voi e la vostra dolce metà secondo l'oroscopo di mercoledì 24 agosto. La Luna si sposterà nel segno del Leone, e con Venere già negativa, i rapporti con la vostra anima gemella saranno ancora piuttosto ingarbugliati. Nel lavoro invece dimostrerete di essere più determinati che mai.

Si affacceranno all'orizzonte nuovi progetti, e voi non vedrete l'ora di cominciare. Con Mercurio favorevole, avrete buone possibilità di successo. Voto - 7️⃣

Sagittario: con Giove in trigono dal segno dell'Ariete, e un pizzico di organizzazione, sarete in grado di gestire efficacemente i vostri progetti lavorativi in questa giornata. Forse potreste non raggiungere i risultati sperati, o potreste metterci più tempo del previsto, ma in ogni caso, sentitevi fieri di quanto farete. In amore la Luna verrà in vostro soccorso, e con Venere in buon aspetto, single oppure no, riuscirete a dare il meglio di voi per la persona che amate. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale in risalita a partire da questo pomeriggio per voi nativi del segno.

La Luna smetterà di tormentarvi e tra voi e il partner ci sarà più morbidezza, tenerezza e sensibilità. Se siete single avrete ancora tanto tempo a disposizione per divertirvi, ma anche per provare a raggiungere i vostri obiettivi personali. Nel lavoro Mercurio sarà un buon alleato per i vostri progetti e vi aiuterà a vedere le cose dal giusto punto di vista. Voto - 8️⃣

Acquario: con la Luna e Venere in opposizione, far valere le vostre emozioni in amore non sarà così semplice. Aspettatevi qualche discussione con il partner, ma se non insisterete con l'orgoglio, non dovreste avere grossi problemi. Nel lavoro forse potreste avere la sensazione che non tutto sta andando per il verso giusto. In questo caso, guardatevi indietro, cercando capire quanto di buono avete fatto finora.

Voto - 6️⃣

Pesci: l'estate sta per arrivare al termine, ma in amore volete ancora dimostrare molto. Questo cielo forse non sarà eccellente, ciononostante, con un po’ di fortuna, potreste riuscire a sfruttare le occasioni che arriveranno. Single o meno, siate pronti a tutto. Nel lavoro non sarà il momento più adatto per dedicarsi a progetti di più ampio respiro, ciò nonostante cercherete sempre di fare del vostro meglio, anche quando vi sentirete totalmente impreparati. Voto - 7️⃣