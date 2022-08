L'oroscopo della giornata di mercoledì 3 agosto vedrà un Leone più allegro, ma lucido sul posto di lavoro, mentre Scorpione mostrerà maggior spensieratezza. Venere porterà ancora tanto romanticismo ai nativi Pesci, che saprà donarlo alla propria fiamma, mentre Gemelli potrà guardare avanti senza indecisioni. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di mercoledì 3 agosto.

Previsioni oroscopo mercoledì 3 agosto 2022 segno per segno

Ariete: che in amore al momento non riuscite a dare il meglio ormai è chiaro, e la Luna e Venere in cattivo aspetto non vi metteranno sempre nelle condizioni migliori.

Ciò nonostante, non può piovere per sempre. Mostrate più ottimismo, ma soprattutto, non abbiate aspettative laddove non potete prevedere le cose. In ambito lavorativo Giove e Mercurio saranno di grande aiuto, i buoni risultati lentamente arriveranno. Voto - 6️⃣

Toro: giornata di mercoledì serena e piena d'amore secondo l'oroscopo. Questo periodo si sta mostrando davvero ricco di emozioni per voi, che siate single oppure no, e non mancheranno momenti d'oro che andranno vissuti fino all'ultimo battito. Per quanto riguarda il lavoro non sottovalutate certi progetti, perché Mercurio in quadratura tenderà a portarvi fuori strada. Voto - 8️⃣

Gemelli: un'ottima Luna in trigono dal segno della Bilancia renderà migliore questa giornata sul piano amoroso.

Single oppure no, avrete tanto da condividere con le persone a cui tenete di più, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro potrete portare avanti i vostri progetti senza troppe indecisioni, merito in particolare di Mercurio e Giove in buon aspetto. Voto - 9️⃣

Cancro: l'astro argenteo, in quadratura dal segno della Bilancia potrebbe rappresentare un ostacolo sul fronte amoroso in questa giornata.

Per fortuna Venere sarà in congiunzione, ma i buoni sentimenti non sempre arriveranno tra voi e la persona che amate. Sul fronte lavorativo, con un po’ di motivazione in più, riuscirete sicuramente a ottenere qualcosa di più dai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Leone: Marte in quadratura vi toglierà energie, ma non frenerà il vostro entusiasmo.

Soprattutto sul fronte lavorativo, riuscirete a essere abbastanza lucidi e allegri da svolgere spesso un buon lavoro. In amore la Luna in sestile porterà stabilità tra voi e la vostra anima gemella, mentre voi cuori solitari tenderete a mostrare un atteggiamento socievole e mai implicito. Voto - 8️⃣

Vergine: cielo stabile per voi secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Con Venere in sestile, saprete sempre cosa fare per stare bene insieme alla vostra anima gemella. Se siete single saprete bene cosa fare per sentirvi più a vostro agio con la persona che amate. In ambito lavorativo forse non sarete i migliori del settore al momento, ma con un po’ d'impegno, raggiungerete risultati accettabili.

Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vedrà la Luna in congiunzione in questa giornata di mercoledì. Il pianeta Venere però sarà ancora in quadratura, dunque, per vivere un rapporto stabile con le persone che amate, cercate prima di tutto di trovare la giusta intesa tra voi. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti faticheranno un po’ a prendere il volo, ciò nonostante Mercurio in sestile vi aiuterà a tenere la testa sulle spalle. Voto - 6️⃣

Scorpione: state ottenendo risultati tutto sommato discreti sul fronte professionale secondo l'oroscopo. Ciò nonostante, con così tanti astri in cattivo aspetto, non dovrete abbassare la guardia. In ambito amoroso invece questo cielo vi permetterà di essere un po’ più spensierati insieme alla vostra fiamma, o con i vostri amici qualora non siate impegnati.

Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo che vi vedrà pieni di risorse sul fronte professionale secondo l'oroscopo di mercoledì 3 agosto. Avrete un buon cielo sopra di voi, e sarete spesso in grado di svolgere le vostre mansioni al meglio delle vostre possibilità. Sul fronte amoroso sarà una giornata valida per coltivare il vostro rapporto. Se siete single riuscirete a condividere più efficacemente le vostre emozioni, soprattutto nei confronti della persona che vi piace. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata di agosto non molto convincente per quanto riguarda i sentimenti. Con stelle come Venere, e la Luna, single oppure no, farete fatica a sentirvi apprezzati dalle persone che amate, ma sappiate che non sempre la colpa è vostra.

Sul fronte lavorativo sarete più volenterosi grazie a Marte in trigono dal segno del Toro, ma questo non vorrà dire che sarete sempre in grado di ottenere il meglio. Voto - 6️⃣

Acquario: ottimo cielo per quanto riguarda i sentimenti per voi nativi del segno. La Luna vi metterà spesso a vostro agio, e sarete in grado di instaurare un rapporto stabile e piacevole con la vostra metà. Se siete single a volte essere diretti può aiutare. In ambito lavorativo una pausa non vi dispiacerebbe, ma sarà meglio prima portare a termine i vostri progetti, e senza sbavature. Voto - 7️⃣

Pesci: Venere in trigono dal segno del Cancro porterà tanto romanticismo nella vostra vita sentimentale. Single oppure no, cercate di mostrare le vostre emozioni con maggior decisione. Per quanto riguarda il settore professionale, per portare a termine efficacemente i vostri progetti, dovrete sapere dove mettere mano, e chiarire bene ogni dubbio che avete. Voto - 7️⃣