Per il mese di settembre 2022, l’Oroscopo per il segno del Sagittario si presenta ottimista e volitivo, soprattutto nel lavoro in solitaria. Si coltiveranno più sentimenti in famiglia rispetto alla coppia. Ci sarà qualche spesa in più, ma nel complesso raggiungerete dei traguardi con grande successo e altri con il minimo sforzo.

A seguire le previsioni dell’oroscopo per il segno dello Scorpione di settembre 2022.

L’oroscopo di settembre: amore

L’oroscopo del mese di settembre per il vostro segno zodiacale si focalizza essenzialmente sulle questioni familiari e su ciò che gravita intorno, più che sul romanticismo fine a se stesso.

Con la famiglia creerete una sintonia che andrà ben oltre la responsabilità, perché riuscirete a dialogare in modo sempre più sereno nonostante le divergenze di intenti, che probabilmente vi hanno sempre messi in contrasto all’interno del contesto domestico. Con il partner, oltre a qualche scaramuccia, non ci saranno situazioni complesse che in qualche modo potrebbero rovinare l'atmosfera, specialmente alcune serate. Le separazioni potrebbero essere decisamente rare in questo momento.

Lavoro

Ci saranno nuovi progetti sul lavoro, ma se andrà in meglio o in peggio dipenderà molto da voi. Le questioni finanziarie conosceranno un rialzo solamente se sarete disposti a lavorare in squadra e se accetterete delle sfide.

Dovrete tirare fuori tutta la vostra creatività per poter fare breccia in qualche progetto, che possa realmente farvi fare la differenza, perciò agire in questo momento potrebbe darvi parecchie opportunità. Avrete un appoggio molto efficace e incondizionato da parte di qualche parente con cui non avete avuto dei buoni rapporti recentemente, e questo sarà indice di una rinnovata stima che questa o queste persone avranno nei vostri confronti.

Dovrete essere comunque disposti a fare qualche sacrificio.

Fortuna

Sicuramente, se non la fortuna in sé, il Sole potrebbe mettervi in un stato di ottimismo, tranquillità e di una partecipazione più attiva in famiglia, mentre acquisterete un vantaggio diverso sul lavoro. I guadagni arriveranno, ma dovrete andare incontro a qualche spesa in più rispetto ai mesi precedenti a settembre.

Fare attività fisica vorrà dire rinforzare il vostro fisico, ma dovrete avere in testa che sarà necessario anche tenere attiva la mente. Settembre sarà anche l’ideale per fare un ulteriore strappo alla regola prima dell’autunno, secondo quanto riportato dall'oroscopo.