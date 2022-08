Di particolare rilievo per i nati sotto il segno dell’Acquario in questo settembre 2022 sarà la fortuna di Venere, secondo l’Oroscopo. Ci saranno delle situazioni in cui si dovrà rivedere l’atteggiamento nei confronti di chi circonda i nativi del segno, mentre sul lavoro potrebbero dimostrarsi capaci e forti di fronte a qualche avversario. Saranno dotati di grande fortuna e di una energia da vendere. Bisognerà utilizzarle entrambe al meglio per tutto ciò che necessita di vivacità e voglia di fare.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per il segno dell’Acquario di settembre 2022.

L’oroscopo di settembre: amore

In questo mese di settembre 2022, avrete la necessità di stabilizzare i vostri sentimenti. Vorreste stare dietro a tutto e a tutti, grazie all’influenza positiva di Venere, ma probabilmente questo potrebbe portarvi ad avere un atteggiamento molto iperattivo che sarà di ostacolo alla vostra relazione amorosa, specialmente se il vostro partner ha un carattere decisamente diverso dal vostro, magari incline molto di più alla razionalità. Avrete quindi bisogno di cambiare aria, di vivere un amore diverso e di non preoccuparvi se questo possa durare a lungo oppure no. Secondo l’oroscopo le amicizie vi sapranno consigliare su eventuali cammini da intraprendere, ma la decisione finale sulla vostra storia d’amore spetterà unicamente a voi.

Interrogatevi su ciò che vorreste in questo momento.

Lavoro

Sicuramente vi sentirete molto competitivi e avrete bisogno di un avversario che possa tenervi il passo. Adorate le sfide, per questo gareggiare con qualcuno con cui avete sempre avuto un rapporto abbastanza indefinito sul lavoro vi porterà ad avere la meglio, ma anche di guadagnarvi la stima di questa persona.

La collaborazione con i colleghi infatti potrebbe rivelarsi molto più produttiva del solito, andando anche oltre qualche antipatia di fondo, secondo quanto riportato dall’oroscopo. Supererete anche qualche piccolo diverbio che intercorre da molto tempo con il capo.

Fortuna

Secondo l’oroscopo, la fortuna potrebbe essere dalla vostra parte prevalentemente sul piano pecuniario, perciò fare qualcosa per il vostro look o investire i soldi in qualche bella esperienza di viaggio potrebbe regalarvi la serenità solitaria che in fondo state attendendo da tanto tempo.

Fare attività fisica, soprattutto uno sport specifico, in questo periodo vi aiuterà sensibilmente a tenervi in forma per tutto ciò che rimane dell’anno corrente. Le energie saranno a vostra completa disposizione, sarà davvero molto produttivo utilizzarle, sia nel lavoro che nel privato, secondo l’oroscopo.