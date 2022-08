L’Oroscopo che si presenta nel mese di settembre 2022 per i nati sotto il segno del Leone è molto lontano dall’atteggiamento romantico e sentimentale in senso stretto, puntando di più sugli affari, il lavoro in generale e sulle esperienze da coltivare prima che l’autunno dia più lavoro del previsto. La salute sarà da salvaguardare, così come bisognerà evitare gli sforzi che potrebbero compromettere qualche muscolo.

A seguire le previsioni dell’oroscopo per il segno del Leone di settembre 2022.

L’oroscopo del Leone di settembre 2022: amore

Parlare di amore nel mese di settembre 2022, secondo l’oroscopo, potrebbe essere fortemente controproducente per i vostri obiettivi, che saranno altri.

Per voi single non ci saranno sentieri che vi porteranno sulla via degli incontri, ma potrebbero aprirsi delle opportunità per fare molte amicizie sincere. Per le coppie, soprattutto quelle che hanno già un lungo trascorso alle spalle, potrebbero esserci delle proposte di svago, divertimento e anche magari una bella avventura, ma il romanticismo sicuramente non sarà contemplato, così come la passionalità. Più che il compagno della vostra vita, considererete il partner come un buon compagno di viaggio, di quelli che vi porteranno lontano e non necessariamente nello spazio.

Lavoro

Sul lavoro avrete energie da vendere, quindi anche gli affari troveranno terreno fertile per far maturare tanti soldi.

La ricetta per questo settembre 2022 potrebbe essere legata perlopiù alla creatività e alla vostra capacità di dinamismo all’interno della vostra squadra di lavoro. A proposito di ambiente lavorativo, l’oroscopo indica una situazione abbastanza tranquilla e questo potrebbe incentivarvi a fare sempre meglio, tanto che potreste anche aspettarvi un salto di qualità non indifferente.

I colleghi potrebbero fare affidamento su di voi praticamente per ogni cosa, quindi siate ben preparati e mantenete alta l'autostima.

Fortuna

La sorte per voi nati sotto il segno del Leone, in questo settembre, potrebbe regalarvi l'opportunità di viaggiare, anche per lavoro, regalandovi sempre più conoscenze culturali e una bella dose di incoraggiamento a sviluppare una capacità maggiore di adattamento.

Sarete degli spiriti liberi che non avranno niente che possa legarli a un luogo in particolare troppo a lungo. La salute però prevede una maggiore attenzione da parte vostra. Secondo l’oroscopo sarete molto più vicini alle cibarie di quanto già non lo siate attualmente. Siate prudenti con voi stessi e cercate di non strafare con lo sforzo fisico.