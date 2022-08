Per la giornata di mercoledì 31 agosto 2022, l’Oroscopo annuncia che il segno della Vergine sarà in testa alla classifica, seguito dall’Acquario e dal Leone. Sono invece in ribasso le quotazioni dei segni di acqua.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco di mercoledì.

L’oroscopo di mercoledì: Vergine e Acquario in testa

1° Vergine: le questioni finanziarie di questo periodo vi faranno conoscere una impennata che probabilmente vi darà delle certezze sul piano economico. Gli affari potrebbero essere più numerosi del previsto, mentre in amore sboccerà una relazione molto allettante per i single.

2° Acquario: ci sono dei progetti ambiziosi per i quali sarete disposti a fare molto, anche dei sacrifici considerevoli. Ora probabilmente sbaraglierete la concorrenza facilmente, riuscendo anche a guadagnare più del previsto.

3° Leone: sarete disposti a fare molto per poter concludere qualche progetto o affare. In amore finalmente ci saranno i presupposti giusti per poter confessare alla persona amata i vostri sentimenti, nonostante il romanticismo non sia esattamente ai massimi livelli.

4° Toro: volete realizzare qualche desiderio e la fortuna sarà dalla vostra parte per potervi accontentare. Il vostro impegno sarà ampiamente ripagato anche dal duro lavoro che avete impiegato per i vostri scopi.

Esigenze per Scorpione

5° Scorpione: finalmente sarà il vostro momento per far fronte a varie esigenze personali e al tempo stesso dedicarvi con più costanza al lavoro. Nella salute avrete anche un rialzo grazie alla cura di voi stessi avuta negli ultimi giorni.

6° Gemelli: andare avanti con le vostre sole forze dimostrerà quanto siete tenaci nonostante le difficoltà che puntualmente si presentano alla vostra porta.

Affaticarvi troppo adesso potrebbe portare in uno stato di forte malessere, fate attenzione alla salute.

7° Capricorno: avviare dei dialoghi costruttivi vi aiuterà a sanare un rapporto familiare che con il tempo si è andato deteriorando. Dovrete prestare molta cautela ai progetti personali, perché potreste perderli di vista molto facilmente.

8° Sagittario: qualcosa potrebbe andare storta nella vostra relazione, per cui sarà il momento di prendere in mano le redini delle vostre decisioni e voltare pagina. Con il lavoro state affrontando qualche problematica.

Progetti amorosi per Ariete

9° Ariete: avrete in mente dei progetti niente male con il partner, ma gli impegni potrebbero assorbire gran parte delle vostre risorse e delle vostre energie. Per i single si aprirà uno scenario fatto di incontri interessanti.

10° Bilancia: pensate troppo agli altri, e molto poco a voi stessi. Cambiare scenario in questo momento però significherà anche tagliare i ponti con qualcuno che vi sta deludendo, e anche parecchio. Secondo l’oroscopo agire sulle finanze vi porterà a risparmiare di più.

11° Pesci: avrete un calo di tono e delle energie a vostra disposizione, ma nel complesso alcune situazioni finanziarie finalmente si concluderanno. In amore potreste non avere molta affinità con il partner in questo momento. Secondo l’oroscopo sarà meglio non forzare le cose.

12° Cancro: non sempre riuscirete a fare qualcosa di concreto in questa giornata. La tristezza e qualche emozione lontana vi porterà a riflettere bene su qualche decisione. Ma ricominciare a voltare pagina potrebbe essere più facile di quel che sembra.