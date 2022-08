L'oroscopo del weekend che va dal 13 al 14 agosto vede un'ammaliante Luna splendere per il segno dei Pesci, che in amore continuerà a godere al meglio della propria relazione sentimentale, mentre Leone potrà contare su Venere per vivere momenti di serenità. Periodo altalenante per i nativi Scorpione, soprattutto in amore, mentre Capricorno mostrerà maggior furbizia al lavoro. Vediamo nel dettaglio le pagelle per le previsioni Oroscopo del fine settimana, dal 13 al 14 agosto.

Previsioni oroscopo weekend 13-14 agosto 2022 classifica voti e pagelle

Ariete: periodo che vi vedrà più affiatati in amore ora che Venere vi darà il suo sostegno.

Potreste avere ancora qualche questione da risolvere, ciò nonostante la direzione che avete intrapreso probabilmente è quella giusta. Sul fronte lavorativo ricoprite una buona posizione al momento. Non sarà dunque il caso di prendersi qualche rischio di troppo, ma se volete aspirare a qualcosa di più, potreste anche provarci. Voto - 8️⃣

Toro: le emozioni faticheranno a prendere il volo secondo l'oroscopo del prossimo weekend. Con Venere in quadratura, e la Luna in sestile, sarete più propensi a prendervi cura della vostra relazione in modo diverso, cercando di risolvere alcuni problemi di coppia che potrebbero causare fastidiosi litigi. In fin dei conti, bene così. Nel lavoro Mercurio e Marte vi metteranno a vostro agio, ma osare non farà per voi.

Voto - 7️⃣

Gemelli: sarà un fine settimana nel complesso discreto sul fronte sentimentale. Venere sarà nuovamente dalla vostra parte, ma la Luna potrebbe causare qualche spiacevole inconveniente. In ambito lavorativo cercherete di darvi da fare per ultimare i vostri progetti in vista di questo Ferragosto, cercando di godervi al meglio il periodo.

Voto - 7️⃣

Cancro: Venere non sarà più con voi, ma in questo weekend ci penserà la Luna a regalarvi momenti di piacere con la vostra anima gemella. Se siete single avrete una forte allegria, in grado di attirare positivamente l'attenzione anche verso nuove conoscenze. In ambito lavorativo riuscirete a mettervi alle spalle alcuni progetti che non si sono rivelati il massimo, e potrete concentrarvi su altri più ambiziosi e interessanti.

Voto - 8️⃣

Leone: primo fine settimana di Venere nel segno per voi. Secondo l'oroscopo, sarete decisamente più allegri, spensierati e ottimisti in amore, in grado di godere al meglio di ogni momento di serenità con la vostra anima gemella, soprattutto voi nati nella prima decade. Sul fronte professionale i vostri progetti lentamente andranno avanti, nonostante alcune difficoltà, ma non sempre otterrete i risultati sperati. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale non entusiasmante nel corso del prossimo fine settimana. La Luna sarà in opposizione, e non avrete più il supporto di Venere. Single oppure no, dunque, attenzione a possibili incomprensioni che potrebbero soltanto compromettere il vostro weekend.

Per quanto riguarda il lavoro il lavoro le idee non mancheranno, e con buon senso e pazienza, saprete portarle avanti. Voto - 6️⃣

Bilancia: vita di coppia che tornerà a essere al centro dell'attenzione per voi ora che Venere vi darà nuovamente manforte. Questo mese di agosto finalmente vi permetterà di vivere momenti di spensieratezza, staccare la spina, e pensare al vostro benessere e quello del partner. In ambito lavorativo forse non arriveranno ottimi risultati al momento. Prendetevi una piccola pausa, tempo di riordinare le idee. Voto - 7️⃣

Scorpione: con Venere che si troverà in quadratura dal segno del Leone, non sempre i vostri sentimenti saranno ben visti nei confronti della persona che amate.

Per fortuna la Luna sarà in trigono questo weekend, ma è chiaro che nei vostri rapporti potrebbe esserci qualcosa da sistemare. In ambito lavorativo vi sentirete piuttosto soddisfatti del vostro operato, e adesso potrete anche rallentare un po’. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo altalenante in amore, ma le cose tenderanno a migliorare velocemente. L'astro argenteo sarà contro di voi questo weekend, ma Venere no. Con un po’ di pazienza, la vostra vita sentimentale sarà movimentata, piacevole, ma soprattutto romantica. In ambito lavorativo per raggiungere il successo che meritate dovrete darvi da fare e, se necessario, sfruttare anche questo periodo un po’ più leggero. Voto - 7️⃣

Capricorno: settore professionale positivo secondo l'oroscopo del fine settimana.

Marte e Mercurio vi renderanno attivi, inoltre mostrerete un po’ di furbizia nei vostri progetti, utile per cercare di ottenere di più. Attenzione però a non abusarne. Per quanto riguarda i sentimenti, i rapporti con il partner saranno decisamente migliori, e con la Luna in sestile, riprendere in fretta intesa tra di voi. Voto - 8️⃣

Acquario: oltre al Sole, in questo fine settimana avrete anche Venere contro di voi. Sul fronte amoroso non siate troppo rigidi nei confronti del partner, e cercate di far trasparire di più le vostre emozioni. Sul fronte professionale, anche in questo periodo, mostrerete impegno e audacia, da saper mettere insieme buoni risultati, e far felici i vostri superiori. Voto - 7️⃣

Pesci: un'ammaliante Luna splende in alto nel vostro cielo questo fine settimana, e vi permetterà di sentirvi amati e apprezzati dalla persona che amate.

Se siete single i rapporti sociali saranno al centro dei vostri pensieri in questo periodo. Per quanto riguarda il lavoro, soprattutto se siete autonomi e padroni dei vostri progetti, non prendete troppo alla leggera il vostro impiego. Voto - 7️⃣