L'oroscopo di domenica 7 agosto vedrà una Vergine più ambiziosa e competitiva sul fronte lavorativo grazie a Mercurio, mentre Scorpione potrà contare su un cielo nel complesso equilibrato. Ariete recupererà un po' di romanticismo grazie alla Luna in trigono, mentre Capricorno potrebbe avere un diavolo per capello. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 7 agosto.

Previsioni oroscopo domenica 7 agosto 2022 segno per segno

Ariete: con la Luna in trigono dal segno del Sagittario recupererete un po' di romanticismo in questa giornata.

Sarà più facile trovare un po' d'intesa con la persona che amate, ma non aspettatevi passione estrema. Piuttosto, sfruttate il momento per chiudere alcune questioni aperte da troppo tempo. Nel lavoro, anche se state andando bene, non impuntatevi su progetti o questioni che non potete risolvere al momento. Voto - 7️⃣

Toro: i vostri orizzonti in amore sono ampi e ambiziosi al momento secondo l'oroscopo. Ciò nonostante, mostrate sempre una certa umiltà nei confronti della persona che amate. Le vostre idee sono a fin di bene, questo è certo, ma dovrete sempre consultarvi con il partner. Per quanto riguarda il lavoro Marte e Mercurio non vi deluderanno ma occhio a Saturno in cattivo aspetto che potrebbe rallentarvi o stressarvi un po' a causa dei tanti impegni da portare a termine.

Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali in calo per quanto riguarda i sentimenti a causa della Luna opposta. Single oppure no, potrebbero esserci alcune questioni che potrebbero distrarvi dalla vostra vita sentimentale. Attenzione dunque perché questo potrebbe non far piacere alla persona che amate. In ambito lavorativo sarete piuttosto convinti delle vostre capacità, e con un po’ di fortuna saprete mettere a segno discreti risultati.

Voto - 7️⃣

Cancro: settore professionale non così appagante secondo l'oroscopo di domenica 7 agosto. Se continuerete a convincervi che non ne va bene una, difficilmente riuscirete a fare progressi. Affidatevi alla buona posizione di Mercurio per cercare di recuperare terreno. Sfera sentimentale che invece vi darà ancora discrete soddisfazioni grazie a Venere nel segno.

Single oppure no, la vostra fiamma vi guiderà verso la giusta direzione. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale favorevole dal punto di vista sentimentale in questa calda giornata d'agosto. La Luna vi sorriderà dal segno del Sagittario, e vi sentirete spesso a vostro agio con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro vi aprirete a nuovi orizzonti, ciò nonostante dovrete dimostrare fin da subito di essere pronti a ricoprire nuovi ruoli, senza sbavature. Per quanto possa sembrare difficile, non datevi mai per vinti. Voto - 8️⃣

Vergine: periodo tra alti e bassi per quanto riguarda i sentimenti. La Luna potrebbe mettervi a disagio con il partner, e potrebbero esserci delle incomprensioni.

Se siete single atteggiamenti mutevoli potrebbero influenzare alcuni rapporti. Sul fronte professionale Mercurio sarà dalla vostra parte, e riuscirete a essere più ambiziosi e competitivi. Voto - 7️⃣

Bilancia: settore professionale discreto in questa giornata. I vostri progetti andranno avanti, nonostante tutto. Se necessario, prendetevi del tempo per gestire al meglio alcuni progetti lavorativi, e commettere meno sbavature. In ambito amoroso non sarete così bravi a comprendere i sentimenti delle persone che amate, per cui attenzione al vostro atteggiamento. Voto - 6️⃣

Scorpione: configurazione astrale nel complesso equilibrata secondo l'oroscopo della giornata di domenica 7 agosto. La settimana si chiuderà bene per voi, e dal punto di vista sentimentale godrete di momenti di serenità con la persona che amate.

Se siete single godetevi questa domenica in tutta spensieratezza. Nel lavoro avrete buone idee in mente, e con un po’ d'impegno, saprete come gestirle e portarle a termine. Voto - 9️⃣

Sagittario: un'ottima Luna nel segno vi permetterà di vivere una domenica interessante in amore. Single oppure no, preparatevi a vivere momenti teneri e dolci insieme alla persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in quadratura potrebbe mettervi in difficoltà, ma se siete parte di un buon gruppo di lavoro, saprete mettere insieme discreti risultati. Voto - 8️⃣

Capricorno: cielo sopra di voi non così entusiasmante secondo l'oroscopo. Potreste avere un diavolo per capello in questa giornata, e sul fronte amoroso, single oppure no, non sarete dell'umore adatto per sentirvi bene in compagnia dei vostri cari.

Per quanto riguarda il lavoro invece avrete le idee più chiare su come svolgere i vostri progetti, ciò nonostante non abbiate fretta. Voto - 6️⃣

Acquario: sfera sentimentale nel complesso appagante in questa giornata di domenica. Single oppure no, potrete contare sulla Luna in sestile e vi sentirete spesso amati e apprezzati dalle persone a voi più care. Sul fronte lavorativo sarete convinti delle vostre capacità, e con un po’ di fortuna da parte di Giove, arriverete al successo che meritate. Voto - 7️⃣

Pesci: periodo in lieve calo sul fronte amoroso a causa della Luna in quadratura. Per fortuna Venere sarà ancora dalla vostra parte, e con un po' di fortuna, e il giusto atteggiamento, i rapporti con la vostra fiamma non saranno così male. Sul fronte professionale, con Mercurio in opposizione non sarà facile portare a termine le vostre mansioni, per cui, siate particolarmente prudenti. Voto - 7️⃣