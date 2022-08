L'Oroscopo della giornata di giovedì 11 agosto vedrà l'astro argenteo spostarsi nel segno dell'Acquario, che sul fronte amoroso potrà contare su momenti più teneri, mentre Leone dovrà saper gestire piccole scaramucce romantiche. Giove in splendido aspetto per l'Ariete permetterà discreti risultati al lavoro, mentre Marte potrebbe stancare i nativi Scorpione. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo di giovedì 11 agosto.

Previsioni oroscopo giovedì 11 agosto 2022 segno per segno

Ariete: ci avviciniamo verso la giornata di Ferragosto, e sul fronte sentimentale vi sentirete come appena svegli dal letargo.

Single oppure no, è arrivato il momento di guardarsi intorno e dare maggior risalto alla vostra vita amorosa. In ambito lavorativo Giove in ottimo aspetto porterà un po' di fortuna, utile per gestire efficacemente i vostri progetti e raggiungere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale che dopo tanti momenti favorevoli, vedrà qualche piccola difficoltà romantica. La Luna si troverà in quadratura, mentre Venere sta per allontanarsi da questa scomoda posizione. Toccare certe discussioni potrebbe essere un problema, per cui attenzione a come deciderete di affrontare la situazione. In ambito lavorativo Marte porterà energie a sufficienza per portare avanti i vostri progetti, mentre Mercurio porterà buone idee da sviluppare.

Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo ricco di novità e occasioni in amore, che non potrete assolutamente lasciarvi sfuggire secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 11 agosto. La Luna sarà in trigono dal segno amico dell'Acquario, mentre Venere sta per mettersi in posizione favorevole. Single oppure no, è arrivato il momento di lasciarsi andare spesso alle emozioni.

Nel lavoro invece dovrete far quadrare i conti con Mercurio in quadratura, e non sarà così facile. In ogni caso, non vi darete per vinti. Voto - 8️⃣

Cancro: preparatevi a salutare questa Venere in congiunzione che vi ha tenuto compagnia e vi ha permesso di vivere splendidi momenti. In ogni caso, avrete ancora molti bei momenti da condividere con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Sul fronte professionale avrete tanto lavoro da fare, ma avrete abbastanza forza di volontà per darvi da fare. Voto - 8️⃣

Leone: non una giornata molto convincente sul fronte amoroso per voi nativi del segno. La Luna sarà contro di voi, ma la buona notizia è che Venere sarà pronta per entrare nel vostro cielo. Anche se in questo giovedì avrete la sensazione che tutto andrà storto, cercate di mantenere comunque un certo ottimismo. Per quanto riguarda il lavoro la buona volontà non vi manca, ma dovrete anche saper mettere in pratica le vostre competenze. Voto - 6️⃣

Vergine: settore professionale favorevole in questa giornata, merito in particolare della buona posizione di Marte e di Mercurio. Lentamente state facendo progressi, e vi sentirete fieri di quanto di buono siete riusciti a fare.

Per quanto riguarda i sentimenti sopra di voi avrete un buon cielo. Cercate dunque di vivere serenamente le relazioni che avete. Voto - 8️⃣

Bilancia: configurazione astrale che finalmente vi riserverà qualche piacevole sorpresa secondo l'oroscopo di giovedì 11 agosto. La Luna sarà in trigono dal segno dell'Acquario, e vi sentirete più a vostro agio con la persona che amate. Lentamente, avrete modo di risolvere eventuali problemi di coppia. Sul fronte professionale Saturno sarà vostro alleato. Provate dunque a metterci più impegno nei vostri progetti. Con un po’ di fortuna, potrebbero arrivare buoni risultati. Voto - 7️⃣

Scorpione: parecchie nubi stanno per avvicinarsi al vostro cielo secondo l'oroscopo, e potrebbero rendere la vostra vita quotidiana più difficile da gestire.

In amore la Luna sarà in quadratura, e non sarete sempre affiatati con la vostra anima gemella. Settore professionale che potrebbe rivelarsi stancante a causa di Marte opposto. Questo però non vorrà dire che non riuscirete a centrare discreti successi. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale convincente in questa giornata di giovedì. La Luna in Acquario porterà intesa tra voi e la persona che amate. Venere inoltre sta per avvicinarsi in trigono dal segno del Leone, e aumenterà la passione e il romanticismo. Per quanto riguarda il lavoro la voglia di staccare potrebbe dare inizio a un periodo altalenante, e sarà necessario mostrare maggior costanza. Voto - 7️⃣

Capricorno: tra voi e il partner ci sarà maggior tranquillità in questa giornata, e con un po’ di pazienza, presto arriveranno momenti migliori tra voi e la vostra anima gemella.

Se siete single sarete più propensi a mostrare le vostre emozioni. Nel lavoro alcuni progetti saranno quasi fatti apposta per voi, altri invece non vi andranno proprio a genio. In ogni caso, sarà importante mostrare sempre una certa costanza. Voto - 7️⃣

Acquario: la Luna in congiunzione vi permetterà di vivere una giornata rilassante e piacevole sul fronte sentimentale, ciò nonostante Venere sta per entrare in opposizione, e potrebbe far svanire velocemente questa vostra voglia d'amore. Meglio sul fronte professionale, dove riuscirete a meritarvi le tanto desiderate ferie, grazie all'impegno che ci metterete nei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Pesci: vita di coppia stabile secondo l'oroscopo di giovedì.

Anche se Venere non sarà più in ottimo aspetto, tuttavia tra voi e il partner non ci sarà un'ottima intesa, utile per portare avanti al meglio il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro vi darete da fare per raggiungere i vostri obiettivi professionali, anche se si tratterà di ambizioni davvero importanti. Voto - 8️⃣