L'oroscopo della giornata di lunedì 8 agosto vedrà un forte Marte nel segno del Toro, che avrà tante energie da spendere, mentre Vergine sarà un prodigio sul posto di lavoro. La Luna in Sagittario porterà buone notizie in amore, mentre Capricorno sarà più lucido e razionale al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 8 agosto.

Previsioni oroscopo lunedì 8 agosto 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale che vedrà la Luna in trigono in questo inizio di settimana. Avrete ancora molto da recuperare in amore, ciò nonostante potreste aver intrapreso la strada giusta.

Per quanto riguarda il lavoro vi sentirete abbastanza competitivi, e in grado di portare a casa risultati sempre soddisfacenti, soprattutto voi che siete nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale che rimane favorevole sul piano amoroso per voi nativi del segno. Single oppure no, Venere vi metterà sempre a vostro agio dinanzi la persona che amate, e con un po’ di fortuna godrete di momenti unici. In ambito lavorativo ci saranno tante responsabilità da rispettare e con Mercurio in trigono v'impegnerete per rispettarle. Marte nel segno inoltre vi darà tante energie da spendere. Voto - 8️⃣

Gemelli: la vostra determinazione sul posto di lavoro sarà invidiabile, ciò nonostante, secondo l'oroscopo di lunedì 8 agosto, dovrete anche saper raggiungere il successo tanto desiderato.

Attenzione dunque a Mercurio in quadratura dal segno della Vergine. In amore invece attenzione alla Luna in opposizione, perché potrebbe causare qualche incomprensione di troppo con la persona che amate. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale che continuerà a darvi diverse soddisfazioni grazie a Venere nel segno. I buoni momenti insieme alla vostra dolce metà non mancheranno per il prossimo periodo, dunque, impegnatevi a fondo per rendere il vostro legame indissolubile.

Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti non stanno andando come sperato, ciò nonostante, ormai dovrete darvi da fare per riuscire quantomeno a mettervi in pari. Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali positive dal punto di vista sentimentale. Single oppure no, a volte sapete essere davvero sensibili e amorevoli con le persone a voi più care, e apprezzeranno sicuramente questo vostro atteggiamento.

Sul fronte professionale state ottenendo risultati discreti, ciò nonostante vorreste poter fare di più. Voto - 7️⃣

Vergine: con Mercurio in congiunzione e Marte in trigono dal segno del Toro, sarete un vero e proprio prodigio sul fronte professionale secondo l'oroscopo. Con questo cielo, e il giusto impegno, avrete una marcia in più, e sarete in grado di ottenere ottimi risultati. In ambito amoroso invece dovrete far fronte a questa Luna in quadratura, che potrebbe portare qualche piccola incomprensione. Nulla che però non potete risolvere, almeno fin quando Venere sarà dalla vostra parte. Voto - 7️⃣

Bilancia: inizio di settimana nel complesso discreta in amore grazie alla Luna, ciò nonostante avrete ancora tante cose da sistemare con il partner.

Pazienza e comprensione saranno molto importanti, e con il tempo eventuali ferite rimargineranno. Sul fronte professionale Giove opposto vi metterà in difficoltà, ma questo non vorrà dire che non sarete in grado di raggiungere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Scorpione: ottimo cielo dal punto di vista amoroso secondo l'oroscopo di lunedì 8 agosto. Single oppure no, il sostegno di Venere vi permetterà di contare su una relazione forte e affiatata. Se siete single sarete molto teneri e dolci, ma soprattutto riconoscenti con quelle che persone che credono in voi. Sul fronte professionale Marte potrebbe togliervi motivazione, soprattutto se i vostri progetti non vanno come sperate. Le idee non vi mancano, dunque su con il morale e non date nulla per scontato.

Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo favorevole dal punto di vista sentimentale grazie a una bella Luna nel segno che porterà buone notizie. Single oppure no, godrete di bei momenti con la vostra fiamma, a tratti unici, da consolidare i legami che siete riusciti a formare. Sul fronte professionale Mercurio non sarà di certo di grande aiuto, ciò nonostante riuscirete comunque a dimostrare una certa competenza. Voto - 8️⃣

Capricorno: Mercurio in trigono dal segno della Vergine vi renderà abbastanza lucidi e razionali da prendere le scelte giuste sul fronte lavorativo. Potrebbe volerci del tempo per arrivare all'obiettivo, ma con pazienza e perseveranza ci riuscirete. In amore sarete ancora in netta difficoltà, ma le cose presto potrebbero cambiare, e la vostra vita sentimentale potrebbe rivelarsi più appagante.

Voto - 6️⃣

Acquario: sfera sentimentale più intrigante in questa giornata grazie alla Luna in sestile. Single oppure no, vi sentirete più a vostro agio insieme alla persona che amate, con la voglia di vivere un rapporto giorno dopo giorno sempre migliore. Sul fronte professionale sarete messi bene, e avrete qualche idea davvero particolare per provare a ottenere qualcosa in più dai vostri progetti. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna in Sagittario non vi permetterà di cominciare al meglio la settimana. Venere in ogni caso continuerà a darvi sostegno, e con un po’ di fortuna, riuscirete a vivere una relazione serena. Anche voi single proverete sentimenti, anche piuttosto forti, ma dovrete essere in grado di dimostrarli.

Sul fronte professionale ultimamente non riuscite a massimizzare con i vostri progetti. Sfruttate questo periodo per prendervi una piccola pausa, ricaricare le batterie e tornare più forti di prima. Voto - 6️⃣