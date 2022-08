L'oroscopo della giornata di martedì 9 agosto vedrà la Luna passare dal segno del Capricorno, che in amore potrà dare inizio a una nuova fase della propria vita, mentre Marte in Toro permetterà ai nativi del segno di sentirsi più sicuri al lavoro. Venere si sentirà carica al lavoro, nonostante il periodo sia più leggero, mentre Leone dovrebbe valutare nuovi percorsi professionali. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 9 agosto.

Previsioni oroscopo e classifica di martedì 9 agosto 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale che tornerà a crearvi difficoltà in questa giornata, ora a causa della Luna in quadratura.

La pazienza sarà molto importante per voi, anche perché state per avvicinarvi verso un fine settimana migliore per quanto riguarda i sentimenti. Sul fronte lavorativo, con una buona tabella di marcia, e la giusta organizzazione, arriverete a ottenere discreti risultati. Voto - 6️⃣

Toro: finalmente un cielo davvero sereno in amore secondo l'oroscopo di martedì 9 agosto. Single oppure no, con la Luna in trigono dal segno del Capricorno avrete ottime possibilità per provare a consolidare un legame importante. In ambito lavorativo ci saranno tanti impegni da portare a termine, ma riuscirete anche a trovare del tempo libero per voi. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale migliore per quanto riguarda i sentimenti.

Sarete in grado di vivere una relazione migliore, anche se queste stelle non saranno perfettamente allineate. Se siete single la fortuna aiuta gli audaci, dunque, con un po’ di audacia in più, forse potreste fare interessanti conoscenze. In ambito lavorativo, considerato Mercurio in quadratura, accontentatevi di risultati più mediocri, anziché correre rischi eccessivi.

Voto - 7️⃣

Cancro: non la giornata perfetta per coltivare un nuovo rapporto a causa della Luna in opposizione. Certo, Venere rimarrà dalla vostra parte ancora per qualche giorno, ciò nonostante, per il momento, meglio non entrare in certi argomenti con il partner, o se siete single, non mostratevi per ciò che non siete. In ambito lavorativo avrete un forte intuito grazie a Mercurio in sestile, che vi permetterà di fare le scelte giuste.

Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale nel complesso stabile secondo l'oroscopo. Queste stelle saranno tutto sommato discrete per provare a vivere un buon rapporto di coppia, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single saprete prendervi cura delle persone a cui tenete di più. In ambito lavorativo potrebbe essere il momento di valutare nuovi percorsi professionali. Voto - 7️⃣

Vergine: periodo che vi vedrà carichi e pronti a tutto in ambito lavorativo grazie a Mercurio e Marte in ottimo aspetto. Con la giusta mentalità, sarete in grado di mettere a segno dei colpi da maestro, con risultati sopra le aspettative. Sul fronte amoroso vi sentirete a vostro agio con le persone che amate grazie a Venere e alla Luna in ottimo aspetto.

Single oppure no, preparatevi a vivere momenti da favola con la vostra fiamma. Voto - 9️⃣

Bilancia: oroscopo di martedì non all'altezza delle aspettative sul fronte amoroso. Single oppure no, con la Luna e Venere entrambi in quadratura, cercare di instaurare un rapporto sano, sereno, non sarà affatto facile, soprattutto se non mostrerete sincerità nei confronti della vostra fiamma fin da subito. In ambito lavorativo faticherete un po’ per raggiungere i vostri obiettivi. Se necessario, prendetevi un po' di tempo in più. Voto - 6️⃣

Scorpione: giornata piena d'amore secondo l'oroscopo della giornata di martedì 9 agosto. La Luna e Venere saranno dalla vostra parte e, single oppure no, sarete sempre affiatati con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda e nella terza decade.

Sul fronte professionale avrete buone idee in mente, e se saprete come farvi strada, potreste raggiungere buoni risultati. Voto - 9️⃣

Sagittario: con Mercurio in quadratura dal segno della Vergine, in ambito professionale dovrete valutare al meglio le opportunità per il vostro futuro. Sul fronte sentimentale sarà una giornata nel complesso discreta per voi e la vostra anima gemella. Se siete single potrebbe essere il momento giusto per guardarsi intorno e vivere nuove avventure e nuove emozioni. Voto - 7️⃣

Capricorno: in questa giornata di martedì la Luna passerà nel vostro segno zodiacale. Sul fronte sentimentale potreste dare inizio a nuova fase della vostra vita, e i rapporti con il partner lentamente tenderanno a migliorare.

Se siete single sarà il momento di dare maggiore spazio alla vostra vita sociale. Sul fronte professionale Mercurio e Marte saranno di grande aiuto, e con un po' di fortuna sarete in grado di raggiungere discreti risultati. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo favorevole sul fronte sentimentale per voi, ciò nonostante, in questa giornata dovrete essere più affiatati con il partner, e cercare di costruire un legame solido e duraturo. Se siete single, per vivere un rapporto sereno, mostratevi fin da subito per ciò che siete veramente. In ambito lavorativo prima di sviluppare le vostre idee, siate sicuri del profitto che potrebbero procurarvi. Voto - 7️⃣

Pesci: ottima giornata sul fronte amoroso secondo l'oroscopo.

In amore la Luna e Venere non vi faranno mancare nulla e, single oppure no, non mancheranno momenti pieni d'amore e romanticismo. Per quanto riguarda il lavoro, forse non arriveranno sempre buoni risultati, ma voi sapete che ce la state mettendo tutta, e migliorando, presto potrete aspirare a qualcosa di più. Voto - 8️⃣