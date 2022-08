L'oroscopo di sabato 27 agosto vedrà la Luna passare nel segno della Vergine, che sul fronte sentimentale darà inizio a un weekend fantastico, mentre Pesci potrebbe trovarsi in difficoltà a gestire la propria relazione di coppia. Gemelli riuscirà a lavorare con maggior impegno e concentrazione, mentre per l'Acquario sarà un periodo molto produttivo. Vediamo nel dettaglio le pagelle con classifica voti per l'Oroscopo della giornata di sabato 27 agosto.

Previsioni oroscopo sabato 27 agosto 2022 pagelle e classifica voti

Ariete: inizierà un fine settimana davvero convincente in amore per voi del segno.

Il sostegno di Venere vi permetterà di non pensare ad altro se non che alla vostra anima gemella. Se siete single avrete idee interessanti per riuscire a fare colpo. Sul fronte professionale Mercurio rovina la vostra creatività, ciò nonostante, avrete comunque buone stelle dalla vostra parte per riuscire a mettere a segno discreti successi. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna in Venere allevierà un po’ la tensione tra voi e la vostra anima gemella, ma con Venere in quadratura avrete ancora tanta strada da fare. Single oppure no, cercate di controllare il vostro nervosismo facile, e lasciate trasparire di più quella sensibilità che tanto vi caratterizza. Nel lavoro non sarete tra i migliori del settore, ma la voglia di fare non vi mancherà e, presto o tardi, arriveranno occasioni o risultati incoraggianti.

Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale tra alti e bassi in questa giornata sul fronte sentimentale. L'astro argenteo sarà in quadratura per tutto il fine settimana, e non sarete sempre così romantici nei confronti del partner. Se siete single desidererete avere al vostro fianco l'amore della vostra vita, ma non è qualcosa che potete fare dall'oggi all'indomani.

Per quanto riguarda il lavoro invece sarete messi piuttosto bene, e con Mercurio in trigono potrete mettere a segno ottimi risultati. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale che si farà più intrigante secondo l'oroscopo della giornata di sabato grazie alla Luna in sestile. Single oppure no, arriveranno occasioni piuttosto romantiche, che dovrete sfruttare al massimo per vivere o dare vita a un rapporto eccellente.

In ambito lavorativo dovrete evitare di fare i polemici e imporre le vostre idee, perché con questo cielo sarà facile andare fuori strada. Voto - 7️⃣

Leone: la Luna non sarà più dalla vostra parte, ciò nonostante in amore avrete ancora ottime opportunità per rendere affascinante la vostra relazione di coppia. Se siete single liberatevi di alcuni pesi del passato, e accogliete le nuove opportunità con più entusiasmo. Nel lavoro lentamente farete progressi con i vostri progetti grazie a Mercurio, e con Giove in trigono vi sentirete più fortunati. Voto - 8️⃣

Vergine: con la Luna che passerà nel vostro cielo, sul fronte sentimentale godrete di un rapporto stabile e piacevole secondo l'oroscopo. Voi cuori solitari, non abbiate paura di intraprendere una conversazione con la persona che amate.

In ambito lavorativo apprezzerete molto il vostro ambiente professionale, e sarete stimolati a fare del vostro meglio. Voto - 8️⃣

Bilancia: giornata convincente sul fronte professionale grazie al prezioso sostegno di Mercurio in congiunzione. Le idee non mancheranno, e anche se ci vorrà un po’ di tempo in più per portare a termine le vostre mansioni, sarete in grado di mettere a segno risultati incoraggianti. Per quanto riguarda i sentimenti, single oppure no, ci penserà Venere a rendere romantica quanto basta la vostra vita amorosa. Voto - 8️⃣

Scorpione: l'astro argenteo sarà in posizione favorevole in questa giornata, ciò nonostante Venere vi darà ancora qualche grattacapo con il partner. Il romanticismo non sarà il vostro forte, ciò nonostante sarete più in grado di comprendere l'amore che il partner proverà per voi.

Sul fronte professionale sarà una giornata stabile per voi, anche se dovrete migliorare i rapporti con i colleghi. Voto - 6️⃣

Sagittario: previsioni astrali che vedranno la Luna in quadratura in questo inizio di fine settimana. Non sarete dell'umore adatto per parlare d'amore con il partner, nonostante Venere sia in trigono. Avrete bisogno di parlare con il partner di ciò che non va, e cercare di risolvere la situazione. In ambito lavorativo Mercurio vi darà una mano con i vostri progetti, e Giove vi darà un pizzico di fortuna. Voto - 7️⃣

Capricorno: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. La Luna vi darà manforte in ambito sentimentale, e vi regalerà momenti tutti da vivere con la vostra anima gemella.

Se siete single sarà una giornata piacevole, da vivere con le persone che più amate. In ambito lavorativo Mercurio e Giove non saranno di grande aiuto per portare avanti i vostri progetti, ciò nonostante non vi darete per vinti di fronte agli ostacoli. Voto - 7️⃣

Acquario: ancora difficoltà per quanto riguarda i sentimenti in questo inizio di weekend. Venere in opposizione vi metterà quasi alle strette in amore, e avrete davvero bisogno del conforto e della comprensione del partner. Discorso diverso per quanto riguarda il lavoro. Con queste stelle, riuscirete a essere particolarmente produttivi, e in grado di raggiungere con abilità e impegno i giusti risultati. Voto - 7️⃣

Pesci: non sarà la giornata ideale per parlare di sentimenti secondo l'oroscopo.

La Luna in opposizione potrebbe causare qualche incomprensione tra voi e la vostra anima gemella, motivo per cui potrebbe essere utile discutere delle vostre debolezze e cercare di migliorare. In ambito lavorativo siete in risalita, ma per il momento meglio non pretendere troppo dai vostri progetti. Voto - 6️⃣