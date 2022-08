L'oroscopo della giornata di venerdì 19 agosto vedrà la Luna tra il segno del Toro e dei Gemelli. Entrambi sapranno come vivere una relazione di coppia discreta, mentre l'Ariete sarà particolarmente attaccato alle emozioni. Pesci faticherà un po’ a gestire i propri rapporti sentimentali, mentre la spinta di Marte aiuterà i nativi Vergine a gestire efficacemente i propri progetti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 19 agosto.

Previsioni oroscopo venerdì 19 agosto 2022 segno per segno

Ariete: sarà una giornata migliore per quanto riguarda i sentimenti.

Venere sarà dalla vostra parte, così come la Luna nella seconda parte di questo venerdì. Single oppure no, avrete mille idee e per stupire la persona che amate, ma soprattutto, sarete particolarmente attaccati alle emozioni che proverete. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti, nonostante alcuni cambiamenti in questo cielo. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali tutto sommato discrete secondo l'oroscopo. La Luna sarà ancora dalla vostra parte, ciò nonostante Venere vi darà ancora problemi. In ogni caso, cercate di essere comprensivi nei confronti delle persone che amate. Per quanto riguarda il lavoro alcuni progetti procederanno bene, altri potrebbero richiedere più tempo del solito per essere realizzati.

Voto - 7️⃣

Gemelli: cielo che vi darà grandi soddisfazioni in questa giornata. La Luna e Venere si troverà in ottimo aspetto, e non vi farete mancare nulla per vivere una relazione di coppia semplicemente unica. Sul fronte professionale migliorare le vostre competenze potrebbe essere difficile, ciò nonostante vi darete comunque da fare per centrare i vostri obiettivi.

Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale di primo livello anche in questa giornata di venerdì. Riuscirete a vivere una relazione di coppia speciale in questa giornata, con la speranza di viverne tanti altri giorni come questi. Se siete single un rapporto che avete da tempo potrebbe finalmente diventare qualcosa di più. Nel lavoro sarete pronti a buttare giù qualche buona idea e cercare di migliorare la vostra posizione.

Voto - 8️⃣

Leone: periodo in miglioramento sul fronte amoroso per voi nativi del segno. La Luna tornerà ad agire a vostro favore nella seconda parte della giornata, e con Venere nel segno avrete modo di vivere un rapporto davvero affiatato. Sul fronte professionale, lavorando con una certa serenità sarete in grado di concentrarvi di più e ottenere risultati migliori. Voto - 8️⃣

Vergine: con la Luna che passerà in Gemelli le cose in amore potrebbero cambiare per voi nativi del segno. Potrebbero esserci alcune questioni da risolvere insieme alla vostra anima gemella, ma voi potreste non sarete abbastanza comprensivi. Sul fronte lavorativo invece, la spinta di Marte vi permetterà di dare di più, e con Mercurio nel segno saprete gestire più efficacemente i vostri progetti.

Le soddisfazioni che otterrete però, non avranno lo stesso sapore. Voto - 6️⃣

Bilancia: lasciate andare via idee e concetti che ormai non trovano più spazio nella vostra vita professionale. Reinventarsi potrebbe esservi di grande aiuto per rilanciarvi sul posto di lavoro, soprattutto per voi nati nella prima decade. Sul fronte amoroso ci sarà equilibrio tra voi e la vostra anima gemella, e riuscirete a vivere un rapporto decisamente più stabile e concreto. Voto - 8️⃣

Scorpione: con un cielo come questo purtroppo non ci siamo in ambito sentimentale. Secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 19 agosto, avere Venere e la Luna in cattivo aspetto, significherà poca intesa di coppia, e bisogno di risolvere alcune questioni in sospeso con la persona che amate, ma purtroppo senza successo.

Un po’ meglio al lavoro grazie a Mercurio in sestile, ma attenzione alle energie che non saranno tantissime. Voto - 6️⃣

Sagittario: previsioni astrali tutto sommato convincenti in amore grazie a Venere, ciò nonostante con la Luna che sta per mettersi in opposizione, le cose potrebbero cambiare. Prendetevi un po’ di tempo per risolvere eventuali problemi insieme, senza essere impulsivi. Sul fronte professionale avrete bisogno di riordinare le vostre idee. Con Mercurio in quadratura, portare avanti i vostri progetti potrebbe non essere così facile. Voto - 7️⃣

Capricorno: un quadro astrale convincente in amore in questa giornata di venerdì. Vi dedicherete alla famiglia e alla vostra relazione sentimentale con più passione rispetto a prima.

Agli occhi del partner sarete più dolci, teneri e comprensivi, soprattutto voi nati nella prima decade. Nel lavoro costanza e impegno porteranno al successo, e con Mercurio in sestile queste qualità non vi mancheranno. Voto - 8️⃣

Acquario: state lentamente recuperando energie secondo l'oroscopo, ma i vostri obiettivi professionali sono ancora lontani. Dovrete avere pazienza, ma soprattutto, dovrete metterci tutto il vostro impegno. Per quanto riguarda i sentimenti ci saranno molte cose da sistemare tra voi e la vostra anima gemella. Approfittate della buona posizione della Luna nella seconda parte della giornata. Voto - 6️⃣

Pesci: l'astro argenteo passerà nel segno dei Gemelli durante la giornata di venerdì, e alcune piccole questioni potrebbero alterare la vostra relazione di coppia.

Se siete single cercherete di essere socievoli, ma sappiate che non potete legare con chiunque. In ambito lavorativo dovrete imparare dai vostri errori, e cercare di sbagliare il meno possibile. Voto - 6️⃣