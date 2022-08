L'oroscopo di venerdì 5 agosto vedrà uno Scorpione più propenso a socializzare e fare nuove conoscenze, mentre Sagittario potrà avviare nuovi progetti da coltivare con fiducia e passione. Venere potrebbe giocare qualche tranello d'amore ai nativi Capricorno, mentre Acquario avrà importanti obiettivi da realizzare. Vediamo nel dettaglio la classifica voti e pagelle per l'Oroscopo della giornata di venerdì 5 agosto.

Previsioni oroscopo e classifica voti di venerdì 5 agosto 2022 segno per segno

Ariete: in amore non avrete le idee ben chiare al momento a causa di Venere in cattivo aspetto.

I sentimenti che proverete verso la persona che amate saranno confusi, e il consiglio di una persona cara, che vi conosce fino in fondo, potrebbe aiutarvi molto. Per quanto riguarda il lavoro, avrete a che fare con un'ambiente stabile e all'avanguardia, che vi spingerà a realizzare le vostre idee al meglio delle vostre possibilità. Voto - 7️⃣

Toro: periodo in amore non particolarmente appagante secondo l'oroscopo. Avrete bisogno di comprendere il vero valore delle persone che amate, e donare amore senza per forza chiedere qualcosa in cambio. In ambito professionale Saturno in quadratura non sarà di certo di grande aiuto. Ciò nonostante potrete contare su Mercurio e Marte in buon aspetto per provare a reagire e recuperare terreno.

Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale che sul fronte professionale potrebbe vedere insorgere qualche difficoltà. Mercurio sarà in quadratura dal segno della Vergine, e i vostri progetti potrebbero subire dei rallentamenti. Sul fronte amoroso invece sarete i soliti romanticoni, senza mai andare contro le persone che amate.

Se siete single e non avete ancora trovato l'amore, abbiate pazienza, perché prima o poi busserà anche alla vostra porta. Voto - 7️⃣

Cancro: vita sentimentale che tornerà al centro dell'attenzione secondo l'oroscopo di venerdì 5 agosto. Con la Luna in trigono dal segno dello Scorpione, vi sentirete nuovamente apprezzati dalle persone che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Sul fronte professionale Mercurio si metterà in buon aspetto, e potrebbe regalarvi qualche soddisfazione in più. Voto - 8️⃣

Leone: cielo sopra di voi che sta per cambiare secondo l'oroscopo. Mercurio non sarà più dei vostri, ciò nonostante avrete ancora Giove in buon aspetto per centrare discreti successi. Cercate solo di essere più cauti e meno precipitosi. Sul fronte amoroso non sarà la giornata ideale per parlare di sentimenti. Vi avvierete verso un weekend di Luna sfavorevole che, single o no, potrebbe causare spiacevoli incomprensioni. Voto - 6️⃣

Vergine: settore professionale che vedrà il pianeta Mercurio spostarsi nel vostro cielo in questa giornata di venerdì. Riuscirete a dare di più con i vostri progetti, e arriveranno risultati incoraggianti, da spingervi a fare di più.

Sul fronte amoroso la Luna e Venere vi tenderanno la mano, e i rapporti con la persona che amate tenderanno a essere piacevoli. Sfruttate il weekend che sta per arrivare per incrementare l'intesa tra di voi. Voto - 8️⃣

Bilancia: giornata meno intrigante sul fronte amoroso per voi. Venere sarà in quadratura, e la Luna non sarà più al vostro servizio. Single oppure no dunque, non sempre sarete dell'umore giusto per condividere pensieri e sentimenti con la persona che amate. Sul fronte professionale la situazione potrebbe complicarsi ora che Mercurio si trova alle vostre spalle. L'aiuto di Saturno, in trigono dal segno dell'Acquario, sarà prezioso. Voto - 6️⃣

Scorpione: la Luna e Venere vi renderanno più propensi a socializzare e fare nuove conoscenze secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 5 agosto.

Soprattutto voi cuori solitari avrete voglia di condividere esperienze e sogni con le persone più care. Sul fronte professionale riuscirete a svolgere con maggior concentrazione i vostri progetti ora che Mercurio si trova in sestile. Presto arriveranno risultati migliori. Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo in calo sul fronte professionale per voi nativi del segno. Mercurio si troverà in quadratura dal segno della Vergine, e dovrete far fronte a possibili imprevisti. Ciò nonostante, con Giove e Saturno ancora a favore, potrete comunque avviare nuovi progetti da coltivare con fiducia e passione. Cercate solo di essere più cauti. In amore, single oppure no, sarà una giornata piuttosto tranquilla, da vivere in spensieratezza insieme alle persone che amate.

Voto - 7️⃣

Capricorno: la Luna sarà dalla vostra parte in questa giornata, ciò nonostante Venere potrebbe giocarvi qualche tranello. Single o meno, entrare in certi argomenti potrebbe essere un campo minato. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio sarà dalla vostra parte, e con il giusto impegno, potreste ottenere risultati lievemente migliori. Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni astrali che sul fronte professionale vi vedranno più attivi e con idee migliori secondo l'oroscopo di venerdì 5 agosto. Sarete in grado di sviluppare idee migliori che, lentamente e con impegno riuscirete a portare a termine. Per quanto riguarda i sentimenti, la Luna non sarà dalla vostra parte in questa giornata. Single oppure no, i vostri sentimenti non sempre saranno visti di buon occhio.

Voto - 7️⃣

Pesci: cielo sicuramente migliore sul fronte amoroso per voi nativi del segno. La Luna e Venere non vi faranno mancare nulla per voi e la vostra fiamma, e con un po’ di fortuna, sarete in grado di consolidare un legame già abbastanza forte. Sul fronte lavorativo invece la situazione tenderà a peggiorare ora che Mercurio si troverà in opposizione. Portate avanti i vostri progetti con maggior cautela. Voto - 7️⃣