Per la giornata di lunedì 22 agosto 2022 l’oroscopo potrebbe essere dalla parte dei segni di terra, soprattutto per il Toro e per il Capricorno. Invece in ribasso si troveranno i segni del Pesci e dell’Acquario. Gemelli e Ariete in rialzo.

A seguire le previsioni dell’Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di lunedì: Capricorno alle prime posizioni

1° Toro: ripartire sarà un'esperienza davvero stimolante e allegra, soprattutto se ci saranno le persone amate a circondarvi di buoni sentimenti. Sul lavoro potrebbe verificarsi un'impennata decisamente prolifica per la vostra carriera.

2° Gemelli: avrete una ripartenza fantastica a livello professionale, complice anche una bella atmosfera all’interno dell’ambiente lavorativo, che vi farà sentire molto in sintonia con i colleghi. Potrebbe nascere anche qualcosa di più di una semplice affinità di obiettivi.

3° Capricorno: sarete davvero fortunati sul lato pratico e sulle questioni che riguardano l’ambiente burocratico. Sarete all’altezza delle sfide più difficili, contando anche sulle amicizie che in questo periodo vi saranno più vicine che mai. Secondo l’oroscopo in famiglia si respirerà u'atmosfera molto allegra.

4° Ariete: le energie ritorneranno e anche la consapevolezza di fare sempre meglio. Secondo l’oroscopo sarete davvero pronti a qualsiasi evenienza o sfida che questo lunedì vi offrirà.

Avrete degli obiettivi in mente che saranno condivisi con l’intera squadra di lavoro. Siate sempre attivi con le amicizie.

Vergine leggermente affaticato

5° Vergine: questa giornata sarà piuttosto faticosa, però allo stesso tempo potreste avere molte più pause e la consapevolezza di essere aiutati nel lavoro. Secondo l’oroscopo potreste fare faville in amore, dedicandovi di più alle questioni sentimentali, dal momento che avete un po’ trascurato questo aspetto.

6° Sagittario: riflettere più a lungo vi porterà a decisioni sempre più sagge, nel frattempo rivedere la vostra relazione amorosa potrebbe favorire un rinnovamento positivo che sicuramente non vi darà una separazione.

7° Bilancia: avrete ancora un po’ di malumore a causa di qualche situazione sentimentale che probabilmente vi state trascinando nel tempo, senza risultati che voi reputereste efficaci.

Con il lavoro sarete sempre più concentrati e vogliosi di nuove sfide.

8° Leone: dovrete fare i conti con la stanchezza, il primo vero ostacolo della giornata. Per il momento potreste non avere un grande supporto planetario né quello che dovrebbe arrivare dalle amicizie più strette.

Scorpione nostalgico e teso

9° Scorpione: lasciarvi andare a una nostalgia o insoddisfazione in questo momento potrebbe procurarvi solamente tensione. Ascoltare della musica triste, come il vostro segno solitamente fa, potrebbe inaspettatamente farvi sentire meglio.

10° Cancro: non sarete pronti per un passo troppo in avanti, che potrebbe mettere a repentaglio la vostra libertà, quindi per il momento non è indicato pensare alle vicende amorose con troppo slancio.

Secondo l’oroscopo dovreste focalizzarvi di più su voi stessi.

11° Acquario: sul fronte personale vi state trascurando parecchio, dunque è tempo di fare qualcosa, nonostante in questo momento non abbiate molta voglia di fare. Il romanticismo di coppia non sarà affatto contemplato.

12° Pesci: dovrete fare i conti con una tensione che nasce dall’idea di tornare alla routine quotidiana e alla consapevolezza di essere imbrigliati nei vostri impegni. Però non è indicato pensarci troppo prima che il lavoro diventi troppo intenso.