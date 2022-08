Per la giornata di giovedì 25 agosto 2022, l’Oroscopo vedrà un rialzo per i segni dei Pesci e Cancro, mentre lo Scorpione subirà un ribasso. Ci saranno nuove energie per i nati sotto il segno dell’Ariete e affari redditizi per Vergine.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di giovedì: Pesci carico

1° Ariete: qualche desiderio che avete nel cassetto da tanto tempo a questa parte verranno finalmente esauditi. Con il partner avrete una complicità che sbaraglierà ogni disaccordo che avete avuto negli ultimi giorni a questa parte.

2° Toro: ritornare a fare qualcosa che vi faccia esclusivamente sentire bene potrebbe portarvi un buonumore sempre più alto, quasi inscalfibile. Potreste anche essere più romantici con il partner e più disponibili con la famiglia di origine. Le amicizie saranno sempre al centro dei vostri pensieri.

3° Pesci: dotarvi di una nuova carica potrebbe darvi non solo una forte produttività ma anche più fiducia in voi stessi, cosa che con il trascorrere del tempo si è andata un po’ a perdere. Secondo l’oroscopo avrete anche qualche bella sorpresa pecuniaria.

4° Vergine: molti degli affari che avrete in mano nel corso di questa giornata potrebbero essere decisamente produttivi dal punto di vista pecuniario.

Avrete quindi un investimento per il quale non potrete assolutamente dire di no.

Bilancia affaticato

5° Bilancia: piano piano state ritornando alla vita di tutti i giorni, ma farete molta fatica ad abituarvi ai colleghi che non si dimostrano collaborativi, più che alle vostre mansioni quotidiane. Con l’ambito amoroso avrete molto poco a che fare per cause di forza maggiore.

6° Cancro: dotarvi di una nuova determinazione potrebbe darvi moltissimo entro breve tempo. Secondo l’oroscopo potrebbero esserci dei successi molto prolifici per quel che riguarda il lavoro e qualche affare su cui state trattando da tanto tempo.

7° Capricorno: l’autostima avrà qualche piccola battuta d’arresto a causa di qualche insuccesso, nonostante non sarà poi così grave come prospettato in un primo momento.

Secondo l’oroscopo le vicende familiari vi prenderanno molto del vostro tempo serale.

8° Acquario: avrete una maggiore cura di voi stessi e della vostra casa, del vostro ambiente circostante. Per quel che riguarda l’ambito amoroso, potreste non accettare delle condizioni del partner ed avviare un periodo di riflessione. Evitate di ritornare sui vostri passi.

Leone attento

9° Leone: avrete qualche ostacolo dal punto di vista della salute, difatti potrebbe avvertire qualche malessere che non potrà essere ignorato. Prendervi più cura di voi potrebbe anche incrementare le vostre capacità produttive sul lavoro, ma anche nello studio.

10° Sagittario: attenzione allo stress che potrebbe salire. Dovrete essere più prudenti con le vostre finanze, soprattutto quando fate shopping o le spese in generale.

Con la famiglia avrete un ambiente molto più tranquillo rispetto alle amicizie.

11° Gemelli: sperimentare qualche perplessità in amore potrebbe darvi una maggiore propensione alla riflessione in tal senso. Con le amicizie state vivendo un periodo di forte ‘selezione’ a causa di qualche dubbio o delusione provata di recente.

12° Scorpione: ritardare qualche progetto potrebbe non essere una bella cosa, anche alla luce di qualche occasione che potrebbe sfuggire di mano proprio a causa del vostro procrastinare. La serata dovrà essere dedicata esclusivamente al relax, evitate di sforzarvi troppo.