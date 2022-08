Per la giornata di martedì 23 agosto 2022, l’Oroscopo sarà dalla parte dei nati sotto i segni di terra, ma anche il segno dell’Ariete sarà alle prime posizioni della classifica giornaliera. I segni di acqua saranno prevalentemente nel mezzo, mentre il Sagittario potrebbe scendere di qualche posizione.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di martedì: obiettivi per Ariete

1° Ariete: avrete raggiunto gli obiettivi che vi siete prefissati con quei colleghi che hanno collaborato con voi, ma soprattutto quelli che ci hanno creduto fino in fondo.

Al momento quello amicale sarà l’amore più grande, secondo l’oroscopo.

2° Capricorno: riuscirete a sbaragliare la concorrenza in maniera egregia, facendo in modo che anche la vostra squadra professionale possa trarre dei grandi vantaggi dai vostri successi. Le questioni affettive saranno illuminate dalla luce del dialogo, secondo l’oroscopo.

3° Vergine: l’ottimismo del Sole potrebbe favorire l’azione sul lavoro e l’intraprendenza in amore. Nel corso di questa giornata potrebbero verificarsi dei giri di vite molto importanti per i guadagni e per le vicende amorose che hanno bisogno di una vera e propria ‘mossa’.

4° Toro: probabilmente si avvicinerà un momento in cui riuscirete a superare un ostacolo davvero molto grande, o che vi ha impedito di sviluppare qualcosa a cui tenete particolarmente.

In amore e nelle amicizie la complicità sarà migliore del previsto.

Decisioni per Bilancia

5° Bilancia: avrete da prendere una decisione molto difficile in amore, che potrebbe decretare la fine di una storia o comunque un cambiamento drastico. Secondo l’oroscopo avrete delle chance lavorative che potrebbero migliorare la vostra carriera.

6° Leone: ci saranno delle soddisfazioni all’interno della cerchia familiare che vi farà sentire orgogliosi del vostro operato e delle vostre decisioni prese qualche tempo prima. Secondo l’oroscopo ci sarà una serata davvero molto stimolante per la vostra storia d’amore.

7° Pesci: riuscirete a svagarvi un po’ e a ristabilire un certo equilibrio nella vostra interiorità.

Le emozioni recentemente vi hanno scombussolati e porterete questi ‘segni’ ancora per un po’ di tempo. Cercate di essere più concentrati sul lavoro.

8° Scorpione: avrete qualche piccolo problema a livello burocratico, ma che nel complesso riuscirete a risolvere in men che non si dica. L’oroscopo potrebbe segnalare una persona che non vedevate da moto tempo e che potrebbe riavvicinarvi a voi.

Consigli per Gemelli

9° Gemelli: avrete bisogno di qualche consiglio esterno e disinteressato su una questione molto difficile da affrontare. Per fare qualcosa di concreto sul lavoro occorrerà più concentrazione del previsto, e al momento questa sarà abbastanza scarsa.

10° Acquario: penserete ad una maniera per non cedere alle nostalgie passate e a guardare più attentamente al futuro, perché ora come ora soltanto voi vi potete salvare.

Fate qualcosa per potervi svagare di più e vivere più momenti spensierati, secondo l’oroscopo.

11° Sagittario: affrontare una situazione stressante potrebbe mettervi in uno stato di agitazione che difficilmente potrà andarsene presto. Il consiglio sarà quello di dedicarvi ad uno svago che possa farvi staccare la spina per un po’ di tempo.

12° Cancro: l’avvicinarsi del mese prossimo vi metterà in uno stato di profonda agitazione che potrebbe durare piuttosto a lungo. Probabilmente però allungare le ferie potrebbe risultare davvero controproducente per la vostra attività, dunque prestate molta attenzione.