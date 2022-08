Per la giornata di mercoledì 24 agosto 2022 l’Oroscopo avrà come rialzi i segni dell’Acquario e dello Scorpione, mentre per il Sagittario ci sarà un ulteriore ribasso. Anche per i Pesci ci sarà un ribasso nella classifica. Ottimi i segni di terra.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di mercoledì: successi per Ariete

1° Ariete: i successi saranno sempre più floridi, e vi regaleranno una autostima davvero molto alta. Con le amicizie potrete finalmente trovare degli attimi di serenità che probabilmente in tempi recenti vi è mancata molto.

In famiglia ci saranno degli accordi vantaggiosi per tutti.

2° Cancro: una bella notizia non solo vi metterà di buonumore, ma vi darà un ulteriore slancio per poter fare sempre meglio. Secondo quanto riportato dall’oroscopo, potreste anche avventurarvi in qualche viaggio decisamente interessante.

3° Acquario: avrete una maggiore attenzione per vari aspetti della vostra quotidianità, a cominciare dalle questioni finanziarie che incrementeranno il vostro denaro. Probabilmente raggiungerete qualche accordo vantaggioso all’interno del contesto lavorativo.

4° Toro: vivrete davvero una sorta di ritrovata voglia di mettervi in gioco e di sperimentare qualche bella avventura fuori porta. Secondo l’oroscopo potreste fare un bellissimo incontro che potrebbe cambiare per sempre la vostra vita sentimentale.

Progetti di squadra per il segno del Leone

5° Vergine: sicuramente avrete delle occasioni progettuali che confermeranno ancora una volta che la fortuna è dalla vostra parte. Sentimentalmente parlando, vi state avviando verso una bellissima decisione che potrebbe cambiare radicalmente la vita di coppia.

6° Leone: il lavoro di squadra sarà davvero molto divertente e produttivo allo stesso tempo, perciò non avrete nulla di cui preoccuparvi sul piano professionale.

In amore avrete la stabilità che cercavate, ma non ci saranno svolte per i single, secondo l’oroscopo.

7° Bilancia: le energie di certo non vi mancheranno ma indirizzarle verso il lavoro sarà molto più utile rispetto a dedicarle al partner. L’atmosfera potrebbe presentarsi fredda e distaccata nel corso della giornata di mercoledì, ma sicuramente ritornerà tutto come prima in serata.

8° Scorpione: ci saranno momenti di perplessità legati alle questioni sentimentali che potrebbero mettervi in condizione di rivedere la vostra relazione, mentre con le amicizie avrete un atteggiamento decisamente più tranquillo e sereno, secondo l’oroscopo.

Pesci a disagio

9° Capricorno: sebbene sarete dei punti di riferimento per qualcuno che necessita del vostro aiuto, potreste trovare molto stancante dare consigli. Fortunatamente la collaborazione con i colleghi potrebbe portarvi a più di una cosa buona, secondo l’oroscopo.

10° Pesci: ripartire in questo momento potrebbe farvi sentire non esattamente a vostro agio, dunque fate qualcosa, anche la più banale, affinché riusciate a sbloccare questa situazione.

Sicuramente farà bene anche e soprattutto alle vostre finanze, secondo l’oroscopo.

11° Gemelli: le incertezze in amore potrebbero derivare da qualche vicissitudine che per voi potrebbe risultare incomprensibile. Allontanarsi per un po’ dal partner per riflettere potrebbe essere una opzione da prendere seriamente in considerazione.

12° Sagittario: fate in modo che lo stress non vi tocchi abbastanza da fermarvi e da rallentarvi. Secondo l’oroscopo le vicende familiari vi stanno seriamente mettendo a dura prova, cercate di trovare delle soluzioni che facciano bene ad entrambe la parti.