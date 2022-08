Per la giornata di mercoledì 3 agosto 2022, l’Oroscopo potrebbe dare enormi soddisfazioni ai nati sotto il segno del Capricorno, seguito a ruota da quello del Cancro. CI sarà un ribasso per alcuni segni che stavano riscontrando miglioramenti, come ad esempio quello del Bilancia.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di mercoledì: Cancro al ‘top’ nella classifica

1° Capricorno: ottime notizie sul piano finanziario. Le questioni burocratiche troveranno un esito soddisfacente mentre l’amore giocherà un ruolo fondamentale nelle decisioni da prendere in un futuro prossimo, secondo l’oroscopo.

2° Cancro: la fortuna in questa giornata gioverà molto alla coppia e alle relazioni amicali. Difatti la collaborazione per affrontare le mansioni più disparate sarà ai massimi livelli, mentre sul lavoro potreste avere delle proposte decisamente rivoluzionarie per la vostra carriera.

3° Ariete: non avrete pensieri all’interno del contesto amoroso. Sicuramente il partner in questa giornata in particolare vi farà provare delle emozioni uniche che porterete con voi per tutto il periodo invernale, secondo l’oroscopo.

4° Scorpione: la parola di questa giornata sarà "spensieratezza". Finalmente avrete una libertà invidiabile dagli impegni lavorativi, cosa che potrebbe farvi godere appieno il divertimento che coltiverete insieme alle amicizie.

Secondo l’oroscopo anche in amore ci saranno delle novità.

Qualche illusione per Vergine

5° Vergine: questo periodo si presenterà ottimale su molti fronti, ma dovrete fare attenzione a qualche lieve illusione da parte di una persona di vecchia data. Fate del vostro meglio sul lavoro, mentre con lo studio potreste essere un po’ indietro.

6° Leone: sarete pronti per un viaggio o per una esperienza che potrebbe cambiare il vostro modo di vedere le cose, soprattutto sul piano personale. La maturazione a cui vi siete consapevolmente sottoposti potrebbe fare la differenza all’interno del contesto familiare.

7° Pesci: questa sarà la giornata in cui riuscirete finalmente ad evadere dalle vostre problematiche per un po’, approdando su un sentiero fatto di alcuni passatempi a cui vorreste dedicarvi prima di immergervi completamente nel lavoro o nello studio.

8° Gemelli: il vostro calo nella classifica dell’oroscopo sarà indice di una svogliatezza che sarà dovuta essenzialmente al caldo, ma questa situazione potrebbe protrarsi per molti altri giorni. Ci sarà la resa dei conti all’interno del contesto lavorativo.

Toro sottotono

9° Toro: anche se siete sottotono, l’appoggio incondizionato delle amicizie potrebbe fare la differenza in serata. Dovrete però affrontare un’altra sfida con molta difficoltà. Potreste sentirvi alquanto spossati fisicamente.

10° Bilancia: probabilmente potreste essere prossimi ad una separazione, o comunque a chiudere una situazione affettiva che vi sta stretta o a cui probabilmente tenete solo voi. Dovreste assolutamente rivedere qualche priorità che voi reputate molto più importante di altre.

11° Sagittario: gli affari potrebbero non trovare il proprio posto nelle vostre finanze, perché le questioni negative in questo momento potrebbero accavallarsi le une con le altre. Regalatevi dei momenti più prolungati di relax.

12° Acquario: purtroppo dovrete fare i conti con il morale a terra e la consapevolezza che questo periodo negativo potrebbe durare abbastanza a lungo. Il partner potrebbe essere alquanto distante in questo momento. Le amicizie saranno invece molto più vicine alle vostre esigenze.