Per la giornata di venerdì 12 agosto 2022, l’Oroscopo vedrà indiscusso protagonista il segno della Bilancia, mentre l’Acquario sarà ancora alle ultime posizioni. Per l’Ariete ci sarà aria di investimenti e di risoluzione di alcuni problemi.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di venerdì: Scorpione ottimale in amore

1° Bilancia: sul lavoro avrete tutti dalla vostra parte, e con le amicizie sarete esattamente al centro dell’attenzione. Sarà anche ora di rinnovare il vostro look partendo dal presupposto di voler fare qualcosa di estremamente diverso dal solito.

2° Scorpione: continueranno la sintonia di coppia e il dialogo costruttivo in famiglia, per cui potrebbero verificarsi anche dei giri di vite positivi che vi vedrà insieme alle persone che amate in una bella gita o in un vero e proprio viaggio che possa farvi staccare la spina dal lavoro.

3° Leone: i successi continueranno a far parte della vostra quotidianità e a regalarvi anche una autostima sempre più tenace e florida. Le vicende amorose vi vedranno indiscussi protagonisti, con qualche incontro che vi darà motivo di credere sempre e comunque nell’amore.

4° Cancro: secondo l’oroscopo, la voglia di indipendenza di questo periodo sarà ampiamente soddisfatta, con questa bella concentrazione sul lavoro che vi sta dando i suoi frutti prima del previsto.

Continuate così.

Toro vivace

5° Toro: la vivacità vi porterà ad esplorare nuovi orizzonti e a farvi vivere esperienze che andranno oltre ciò che avete visto finora. Ora avrete le carte in regola per un cavillo burocratico che si scioglierà in men che non si dica.

6° Pesci: ritroverete la velocità di cui avrete bisogno per avviare i vostri progetti prima che possiate concedervi delle giornate di pausa assoluta.

Con le amicizie vi troverete molto meglio rispetto all’ambito amoroso, dove ci saranno più incomprensioni.

7° Ariete: potrete fare un investimento che soddisferà appieno le vostre esigenze, ma allo stesso tempo poi dovrete fare attenzione allo shopping e ad altri sfizi che avreste voluto togliervi. Andare con cautela con il denaro sarà molto meglio, nonostante i guadagni.

8° Vergine: potrete finalmente prendervi una piccola pausa ma allo stesso tempo dovrete attivare la mente per risolvere qualche problema legato all’ambito domestico. Con le amicizie purtroppo ci sarà qualche piccolo dubbio in merito ad una non esattamente sincera.

Sfide per Acquario

9° Sagittario: dovrete rivedere qualche dettaglio con un progetto che vi sta particolarmente a cuore e che adesso potrebbe essere motivo di ansia e stress. Sarà meglio essere meno impulsivi e riflettere prima di agire, soprattutto per quanto riguarda il lavoro.

10° Acquario: le sfide si presenteranno sempre più numerose, ma la voglia di affrontarle di certo non vi mancherà, anzi, avrete delle energie che, seppure non ottimali, saranno decisamente sufficienti per fare molto.

Riuscirete a distrarvi adeguatamente di fronte a qualche avversità in ambito privato e sentimentale.

11° Capricorno: vi avvierete ad uno stato di stress molto accentuato che potrebbe essere molto più forte nel corso delle giornate successive. Secondo l’oroscopo potreste avere bisogno di qualche aiuto con un progetto che prevede più tempo del solito.

12° Gemelli: interrogarvi sulla vostra relazione amorosa potrebbe mettervi di fronte ad un bivio difficile, ma potrebbe anche essere l’inizio di tante avventure. Secondo l’oroscopo dovreste staccare la spina dalle faccende domestiche.